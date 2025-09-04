search
Joi, 4 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Putin schimbă omul care coordonează influența rusă în Republica Moldova. Cine i-a luat locul lui Kozak

0
0
Publicat:

Putin l-a făcut responsabil de Chișinău pe Serghei Kirienko, un om foarte influent și periculos. Acesta va încerca să influențeze alegerile prin bani, manipulări și oameni loiali Moscovei, având ca scop aducerea la putere a partidelor pro-ruse sau blocarea drumului Moldovei spre UE.

Locul lui Dmitri Kozak a fost luat de Serghei Kirienko. FOTO: Tass
Locul lui Dmitri Kozak a fost luat de Serghei Kirienko. FOTO: Tass

Într-un comentariu analitic, Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog.md, menționează că liderul de la Kremlin a schimbat coordonatorul influenței ruse în Republica Moldova, înlocuindu-l pe Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale, cu Serghei Kirienko, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale din Rusia. Este considerat al doilea om în stat și responsabil de suprimarea opoziției în Rusia. Această schimbare vine împreună cu o intensificare a imixtiunii rusești în alegerile parlamentare de la Chișinău.

,,De ce nu este deloc o veste bună pentru Republica Moldova? Haideți mai întâi să ne amintim un pic despre cine este Serghei Kirienko? El este cinic, trădează cei mai apropiați oameni, nu prețuiește viața umană, execută orice mizerie. Este parte dintr-un fel de sectă – metodologii. Esența căreia este că rezultatul trebuie atins oricum. Sofisticat personaj. El ”s-a băgat” pe subiectele care vizează Moldova de prin 2023. Mai țineți minte cât de entuziasmat era la întâlnirea cu Guțul? Este explicabil. Șor are o relație veche și strânsă cu familia lui Dmitri Peskov – purtătorul de cuvânt al dictatorului de la Kremlin. Însă în toată perioada aceasta a trebuit cumva să împartă răspunderea cu Kozak. Acum circa 2 luni a pornit o ofensivă contra acestuia. În mod evident în spatele atacului mediatic împotriva lui Kozak a stat Kirienko. Acesta a folosit niște scurgeri către New York Times și câțiva comentatori politici ”liberali” fugiți din țară (care trăiesc bine merci pe granturi germane și europene). În acele scurgeri Kozak era prezentat drept oponent al războiului (poate o fi și adevărat, nu știu), iar despre Kirienko că ar fi chipurile responsabil doar pe Transnistria. Asta din urmă este un fals evident, pentru că anume Kirienko coordonează activitatea subversivă a lui Șor. După așa ”image” Putin a trebuit să ia măsuri față de Kozak. Chiar dacă îi este un foarte vechi aliat și apropiat încă de pe vremea de la Sankt-Petersburg”, a explicat Valeriu Pașa. 

 Plahotniuc și Șor, instrumentele Kremlinului

În opinia expertului, Serghei Kirienko este determinat să obțină o victorie geopolitică pentru Putin prin acțiuni subversive, fără limite morale și cu bugete nelimitate, folosindu-se de actori locali precum fugarii Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, subliniază acesta.

,,Urmează acțiuni fără nici o limită morală! Sociopatul ”manager eficient” al lui Putin va face all in. Are instrumentarul necesar. Bugetele sunt nelimitate. Ce au cheltuit până acum e foaie verde pe lângă ce urmează. S-au înțeles cu Plahotniuc, iar acesta are și interesul personal. Vă dați seama că nu are mare chef să petreacă prea multă vreme în închisoarea Nr13. Acesta va arunca compromat, adevărat și inventat. În ajun de alegeri va merge orice. Partea proastă e că orice fals ar scoate Plaha, moldovenii vor crede că el poate deține așa ceva. Pentru că el a adunat o sumedenie de mizerii. Să vedem. A mai încercat în trecut și el și Șor cu videouri contrafăcute cu Maia Sandu. Nu le-a prea mers. Plaha va șantaja oameni din justiție și politică, totul ca să iasă la libertate până la alegeri. Vor ieși tot felul de ”pro-europeni”, inclusiv unii care au fost alături de guvernare în diferite perioade, cu pretinse dezvăluiri și acuzații”, a adăugat președintele Comunității WatchDog.md, un think tank din țara vecină.

Citește și: Canada sancționează pionii lui Putin în Republica Moldova. Printre ei, membrii Blocurilor Patriotic și Victorie

Iar pentru a-și atinge scopul, noul coordonator are la dispoziție numeroase partide și candidați independenți înscriși în cursa parlamentară, care au roluri individuale, dar nu se pot ataca între ei. Printre aceștia se numără membrii Blocului Patriotic, liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, și președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Ei trebuie să atace numai formațiunile veritabil pro-europene.

,,Dodon, Vlah, Usatîi, Furtună, Costiuc, Lupu și mulți alții repetă ca papagalii aceleași narative. Scrise în același laborator la Moscova. Tot acolo sunt racolați tineri originari din Republica Moldova pentru ”coordonarea activiștilor”. Când ultima oară l-ați auzit pe Dodon sau pe șoriști să îl critice pe Ceban? Dar pe Usatîi? Dar cât de des Renato l-a numit curcan pe Dodon în ultima vreme? Sau poate îmi amintiți unde cineva dintre toți aceștia condamnă cumpărarea de voturi în rețeaua Șor? Sau Stoianoglo? De la el ce să ne așteptăm- el a zis încă înainte de prezidențiale că e în foarte bună relație cu Șor. Sau poate nu înțelegem ce tremurici îl va apuca pe Ceban dacă numai se gândește că scoate Plahotniuc video cu culiocul luat când a plecat din PCRM? Sau să fi uitat Ion Chicu mirosul penelor de curcan aruncat peste gard?”, a mai afirmat Valeriu Pașa.

Cardinalul negru

După scrutinul parlamentar, Kirienko dorește cu orice preț instalarea unei guvernări proruse la Chișinău, precum și deturnarea parcursului european al Republicii Moldova.

,,Kirienko va dori o majoritate pro-rusă după alegeri. Cu cine va putea el. Vor încerca să cumpere deputați de la PAS sau din alte partide care vor trece pragul. Dacă nu îi iese un guvern pro-rus din prima, vor încerca să provoace alegeri anticipate. Vor organiza proteste. Deja prin gurile slujitorilor politici de aici se promovează idea că alegerile vor fi fraudate, se repetă minciunile că au fost fraudate cele de anul trecut. În special atacă votul peste hotare. Ei care au oameni delegați de partidele lor în fiecare secție de votare! Dacă nu va putea pune guvern docil 100%, Kirienko va încerca măcar să destabilizeze situația politică în așa hal, ca să ratăm fereastra de aderare la UE. El este disperat să aducă rezultate. Nu se va opri nici în fața unor provocări cu sânge, mai ales că Rusia a încercat deja să provoace violențe în 2022. Nu exclud să ajungă chiar să provoace ceva în regiunea transnistreană. Cum am mai zis- punem centura și votăm! Indiferent ce provocări ne pregătește acest cardinal negru al Kremlinului și slugile lui din Moldova”, a conchis Valeriu Pașa.

La sfârșitul lunii iulie, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic
digi24.ro
image
Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate
stirileprotv.ro
image
Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Se plafonează numărul de beneficiari ai programului „Masă sănătoasă” derulat în școli
mediafax.ro
image
Adrian Mutu, surprins de neconvocarea unui jucător din SuperLiga la echipa națională: „Poate să se supere nea Mircea. Trebuia chemat 100%”
fanatik.ro
image
Cum a ajuns un mafiot din Italia să investească într-un sat din Argeș
libertatea.ro
image
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Iga Swiatek a ieșit în sferturi la US Open și a "sărit la gâtul" jurnalistului: "Pare că ai nevoie"
digisport.ro
image
Concedieri fără reformă – metoda Bolojan
stiripesurse.ro
image
Putin și Xi și-au uitat microfonul deschis în timp ce discutau de „transplanturi de organe”, „nemurire” și „viața la 150 de ani”
antena3.ro
image
Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"
observatornews.ro
image
Halucinant! Ce i-a spus Vladimir Putin lui Xi Jinping la Beijing: 'Organele umane pot fi transplantate continuu. Cu cât
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată mama a doi copii care a participat la Campionatele Mondiale de Bikini Fitness
prosport.ro
image
Viorica Dăncilă, detaliu jignitor la întâlnirea cu Putin! Ce a ales să poarte deşi ştia că va stârni multe controverse. Foto
playtech.ro
image
Suma uluitoare investită de Paul Pescobar în turismul balnear din România. Câți bani vrea să bage în stațiunea Techirghiol, vestită pentru nămolul terapeutic
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Mi-e rușine". Cum l-a numit Gigi Becali pe Vlad Chiricheș, la trei zile de când l-a scos în minutul 29
digisport.ro
image
ALERTĂ. Taxa Temu și ”Efectul Ciserom”: nu românii plătesc, ci giganții care bagă marfă din Asia fără taxe!
stiripesurse.ro
image
În ce stare se află copilul care a fost mușcat de ligru, la Zoo Suceava! Anunțul făcut de medici
kanald.ro
image
Amenzi de până la 100.000 de lei, pregătite pentru românii care stau la casă și...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
BOMBĂ în showbiz! Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul care i-a bucurat pe fani!
romaniatv.net
image
Anunțul Hidroelectrica privind prețurile pentru luna septembrie. Toți consumatorii sunt afectați
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?
click.ro
image
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
click.ro
image
Divinitatea va fi alături de două zodii începând cu 8 septembrie. Este ziua zero, multe lucruri se schimbă, iar o perioadă cu adevărat înfloritoare începe
click.ro
FotoJet (47) jpg
Prințesa uitată Ka’iulani, frumusețea exotică și tragică a Hawaii-ului. Ea a sfidat America
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
resize 1440 960 jpg
Arheologii descoperă o inscripție veche bulgară și numeroase artefacte la săpăturile cetății Nikopol
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Boala din cauza căreia Andreea Marin a slăbit 5 kg: „A fost mai neplăcut!” Ce spune despre viața sentimentală, după despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac!”
image
Șoc la „Insula Iubirii”: Maria și Marius Avram s-au despărțit, iar Marius a părăsit Thailanda cu ispita Oana Monea. Cum au ajuns iar împreună?

OK! Magazine

image
Regina Elisabeta, profund nemulțumită de marea schimbare din viața Prințesei Charlotte. Strănepoata îi seamănă uluitor și s-au născut în aceeași zodie

Click! Pentru femei

image
Politețea a devenit o armă! Planeta Marte tranzitează semnul zodiacal Balanță

Click! Sănătate

image
Trucul banal prin care îți dai seama că o persoană este inteligentă