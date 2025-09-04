Putin schimbă omul care coordonează influența rusă în Republica Moldova. Cine i-a luat locul lui Kozak

Putin l-a făcut responsabil de Chișinău pe Serghei Kirienko, un om foarte influent și periculos. Acesta va încerca să influențeze alegerile prin bani, manipulări și oameni loiali Moscovei, având ca scop aducerea la putere a partidelor pro-ruse sau blocarea drumului Moldovei spre UE.

Într-un comentariu analitic, Valeriu Pașa, președintele Comunității WatchDog.md, menționează că liderul de la Kremlin a schimbat coordonatorul influenței ruse în Republica Moldova, înlocuindu-l pe Dmitri Kozak, adjunctul șefului administrației prezidențiale, cu Serghei Kirienko, prim-adjunctul șefului administrației prezidențiale din Rusia. Este considerat al doilea om în stat și responsabil de suprimarea opoziției în Rusia. Această schimbare vine împreună cu o intensificare a imixtiunii rusești în alegerile parlamentare de la Chișinău.

,,De ce nu este deloc o veste bună pentru Republica Moldova? Haideți mai întâi să ne amintim un pic despre cine este Serghei Kirienko? El este cinic, trădează cei mai apropiați oameni, nu prețuiește viața umană, execută orice mizerie. Este parte dintr-un fel de sectă – metodologii. Esența căreia este că rezultatul trebuie atins oricum. Sofisticat personaj. El ”s-a băgat” pe subiectele care vizează Moldova de prin 2023. Mai țineți minte cât de entuziasmat era la întâlnirea cu Guțul? Este explicabil. Șor are o relație veche și strânsă cu familia lui Dmitri Peskov – purtătorul de cuvânt al dictatorului de la Kremlin. Însă în toată perioada aceasta a trebuit cumva să împartă răspunderea cu Kozak. Acum circa 2 luni a pornit o ofensivă contra acestuia. În mod evident în spatele atacului mediatic împotriva lui Kozak a stat Kirienko. Acesta a folosit niște scurgeri către New York Times și câțiva comentatori politici ”liberali” fugiți din țară (care trăiesc bine merci pe granturi germane și europene). În acele scurgeri Kozak era prezentat drept oponent al războiului (poate o fi și adevărat, nu știu), iar despre Kirienko că ar fi chipurile responsabil doar pe Transnistria. Asta din urmă este un fals evident, pentru că anume Kirienko coordonează activitatea subversivă a lui Șor. După așa ”image” Putin a trebuit să ia măsuri față de Kozak. Chiar dacă îi este un foarte vechi aliat și apropiat încă de pe vremea de la Sankt-Petersburg”, a explicat Valeriu Pașa.

Plahotniuc și Șor, instrumentele Kremlinului

În opinia expertului, Serghei Kirienko este determinat să obțină o victorie geopolitică pentru Putin prin acțiuni subversive, fără limite morale și cu bugete nelimitate, folosindu-se de actori locali precum fugarii Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc, subliniază acesta.

,,Urmează acțiuni fără nici o limită morală! Sociopatul ”manager eficient” al lui Putin va face all in. Are instrumentarul necesar. Bugetele sunt nelimitate. Ce au cheltuit până acum e foaie verde pe lângă ce urmează. S-au înțeles cu Plahotniuc, iar acesta are și interesul personal. Vă dați seama că nu are mare chef să petreacă prea multă vreme în închisoarea Nr13. Acesta va arunca compromat, adevărat și inventat. În ajun de alegeri va merge orice. Partea proastă e că orice fals ar scoate Plaha, moldovenii vor crede că el poate deține așa ceva. Pentru că el a adunat o sumedenie de mizerii. Să vedem. A mai încercat în trecut și el și Șor cu videouri contrafăcute cu Maia Sandu. Nu le-a prea mers. Plaha va șantaja oameni din justiție și politică, totul ca să iasă la libertate până la alegeri. Vor ieși tot felul de ”pro-europeni”, inclusiv unii care au fost alături de guvernare în diferite perioade, cu pretinse dezvăluiri și acuzații”, a adăugat președintele Comunității WatchDog.md, un think tank din țara vecină.

Iar pentru a-și atinge scopul, noul coordonator are la dispoziție numeroase partide și candidați independenți înscriși în cursa parlamentară, care au roluri individuale, dar nu se pot ataca între ei. Printre aceștia se numără membrii Blocului Patriotic, liderul Democrația Acasă, Vasile Costiuc, și președinta partidului Moldova Mare, Victoria Furtună. Ei trebuie să atace numai formațiunile veritabil pro-europene.

,,Dodon, Vlah, Usatîi, Furtună, Costiuc, Lupu și mulți alții repetă ca papagalii aceleași narative. Scrise în același laborator la Moscova. Tot acolo sunt racolați tineri originari din Republica Moldova pentru ”coordonarea activiștilor”. Când ultima oară l-ați auzit pe Dodon sau pe șoriști să îl critice pe Ceban? Dar pe Usatîi? Dar cât de des Renato l-a numit curcan pe Dodon în ultima vreme? Sau poate îmi amintiți unde cineva dintre toți aceștia condamnă cumpărarea de voturi în rețeaua Șor? Sau Stoianoglo? De la el ce să ne așteptăm- el a zis încă înainte de prezidențiale că e în foarte bună relație cu Șor. Sau poate nu înțelegem ce tremurici îl va apuca pe Ceban dacă numai se gândește că scoate Plahotniuc video cu culiocul luat când a plecat din PCRM? Sau să fi uitat Ion Chicu mirosul penelor de curcan aruncat peste gard?”, a mai afirmat Valeriu Pașa.

Cardinalul negru

După scrutinul parlamentar, Kirienko dorește cu orice preț instalarea unei guvernări proruse la Chișinău, precum și deturnarea parcursului european al Republicii Moldova.

,,Kirienko va dori o majoritate pro-rusă după alegeri. Cu cine va putea el. Vor încerca să cumpere deputați de la PAS sau din alte partide care vor trece pragul. Dacă nu îi iese un guvern pro-rus din prima, vor încerca să provoace alegeri anticipate. Vor organiza proteste. Deja prin gurile slujitorilor politici de aici se promovează idea că alegerile vor fi fraudate, se repetă minciunile că au fost fraudate cele de anul trecut. În special atacă votul peste hotare. Ei care au oameni delegați de partidele lor în fiecare secție de votare! Dacă nu va putea pune guvern docil 100%, Kirienko va încerca măcar să destabilizeze situația politică în așa hal, ca să ratăm fereastra de aderare la UE. El este disperat să aducă rezultate. Nu se va opri nici în fața unor provocări cu sânge, mai ales că Rusia a încercat deja să provoace violențe în 2022. Nu exclud să ajungă chiar să provoace ceva în regiunea transnistreană. Cum am mai zis- punem centura și votăm! Indiferent ce provocări ne pregătește acest cardinal negru al Kremlinului și slugile lui din Moldova”, a conchis Valeriu Pașa.

La sfârșitul lunii iulie, președintele Maia Sandu a avertizat că Federația Rusă vrea să controleze din toamnă Republica Moldova și pregătește o imixtiune fără precedent în alegerile din septembrie, avertismentul fiind făcut după ședința Consiliului Suprem de Securitate (CSS). Moscova a negat acuzațiile.