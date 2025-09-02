Un bloc electoral anunță că nu va face coaliție cu puterea de la Chișinău. Reacția formațiunii: „Candidații strânși de Putin”

Blocul Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima Moldovei și Viitorul Moldovei a anunțat marți, 2 septembrie, că nu va face coaliție cu puterea după scrutinul parlamentar, semnând un pact în acest sens în fața Parlamentului de la Chișinău.

Liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Igor Dodon, a afirmat că „peste 75% din populația Republicii Moldova- majoritatea covârșitoare- dorește ca PAS să dispară de la guvernare după 28 septembrie. Avem o șansă reală să intrăm în următorul Parlament ca învingători și trebuie să transmitem un semnal foarte clar tuturor alegătorilor”.

Un alt lider din cadrul blocului, Vladimir Voronin, președintele Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM), a îndemnat alți concurenți electorali să semneze acest pact.

,,Semnând acest pact, trecem examenul de maturitate politică”, a subliniat actualul lider al PCRM și fost președinte al Republicii Moldova.

De cealaltă parte, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a menționat că revenirea la putere a acestui bloc reprezintă un mare pericol pentru țară.

,,Care este pericolul revenirii la putere a blocului „Kuliok”, umplut de politicieni care toată viața s-au aflat la putere în funcții înalte? Oamenii vor decide pe 28 septembrie cât de periculoasă este capturarea Parlamentului de partidele pro-ruse, dar până atunci Dodon, Voronin, Vlah, Tarlev, Stoianoglo, Ceban, Tkaciuk și toți comunisto-socialisto-șoriștii sunt obligați să le răspundă cetățenilor la întrebări fundamentale. Și în sate, și în centrele raionale, și în piețe, și în orașele mari, și în diasporă, oamenii au aceleași întrebări pentru candidații strânși de Putin ca să distrugă viitorul Moldovei. Le-am adunat și, o dată în câteva zile, voi adresa public câte o întrebare”, a notat Igor Grosu pe pagina sa de Facebook.

Igor Grosu a făcut referire la dosarul penal în care figurează liderul PSRM, Igor Dodon, și care este cunoscut opiniei publice drept „kuliok”. Ancheta a fost inițiată după ce fostul șef de stat ar fi pretins și acceptat până la un milion de dolari de la fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vladimir Plahotniuc, și de la Serghei Iarolov, ultimul fiind un apropiat al oligarhului fugar. În schimbul mitei, prorusul Igor Dodon s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care lipsirea de răspundere penală a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care acesta le neagă. În acest context, liderul PAS a adresat public câteva întrebări reprezentanților blocului.

,,1. Câți bani erau în kuliokul oferit de Plahotniuc și ce anume i-a „vândut” Dodon pentru această sumă? Viitorul țării? Colegul și creatorul său, Voronin, declară că Dodon a primit 860 de mii de euro. Această acuzație gravă de corupție și finanțare ilegală, rămasă fără nicio explicație, este o batjocură la adresa cetățenilor și arată că tot patriotismul lor se cântărește în kulioace”, a conchis liderul PAS.

Dodon, acuzat de colegul de coaliție

Recent, în cadrul unei emisiuni TV, Vladimir Voronin a afirmat că în punga oferită de Plahotniuc lui Dodon se aflau 860.000 de euro. El a subliniat că această informație i-a fost transmisă chiar de oligarh care i-ar fi spus că a pus în ea 1.000.000 de euro, însă o parte din bani a dispărut. Dar comunistul Vladimir Voronin a schimbat foaia a doua zi, afirmând că și-a ,,permis puțin sarcasm”.