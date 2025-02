Proiectul reunirii celor două procuraturi de la Chișinău, în faza consultărilor publice: Nu avem timp să așteptăm

Proiectul de lege privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, prin reunirea PCCOCS și PA, se află în faza consultărilor publice în cadrul Parlamentului, iar șeful instituției Igor Grosu a subliniat că acesta vizează construirea unei instituții mai eficiente.

,,Așa și cum am promis săptămâna trecută, azi a avut loc o primă consultare publică pe marginea proiectului privind crearea unei noi procuraturi specializată pe Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate. Proiectul de modificare a legii, înregistrat recent la Parlament, nu este despre o persoană, dar este despre a construi o procuratură specializată, mai integră, care să facă față amenințărilor fără precedent asupra țării noastre din partea grupărilor criminale și să livreze dreptate pentru oameni. Lipsa de rezultate nu mai poate fi tolerată.Este clar de mult timp că rezultatele Procuraturii Anticorupție în lupta cu corupția mare au fost slabe. Instituția nu a răspuns la așteptările societății și nu o spun doar că eu așa văd, dar asta o cer și oamenii cu care discut în vizitele mele. Toată lumea înțelege asta. Marii hoți încă nu stau la pușcărie. Noi nu avem timp să așteptăm, trebuie să apărăm țara de grupări criminale, finanțate la greu de Kremlin. Nu ne jucăm de-a țara, dar apărăm țara”, a notat Igor Grosu pe pagina sa de pe Facebook.

Prima consultare publică privind proiectul de lege a avut loc pe 19 februarie, iar șeful Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, a accentuat că acesta „nu este despre o persoană, ci despre construirea unei procuraturi specializate, mai integrate”, explicațiile fiind făcute în contextul în care șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a afirmat anterior că proiectul prevede îndepărtarea sa din funcție.

Demisia șefei PA

În aceeași zi, Veronica Dragalin și-a anunțat demisia din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), subliniind că a luat această decizie pe fondul proiectului de lege privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, prin reunirea PCCOCS și PA.

,,Eu nu pot cu bună-știință să continui să rămân în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, știind că munca pe care am depus-o și rezultatele pe care le-am obținut: câte de modeste nu ar fi, ar putea fi anulate de o lege care va face mai greu dacă nu imposibil să investigăm corupția la cele mai înalte nivele. Această lege nu este doar un atac asupra unei instituții sau persoane, este un atac asupra valorilor fundamentale pe care societatea noastră le prețuiește. Astăzi am depus o cerere de demisie către procurorul general cu speranța că această inițiativă legislativă nu va merge înainte. Lupta pentru responsabilitate, integritate și transparență trebuie să continue. Am încredere în curajul celor care rămân angajați în această cauză. Munca noastră nu se încheie aici”, a concluzionat Veronica Dragalin.

Demisia a fost anunțată la o zi după ce Procuratura Anticorupție a criticat dur proiectul de lege, subliniind că ,,prezintă un pericol pentru securitatea națională pentru că va duce la creșterea criminalității, inclusiv corupția la nivel înalt și crima organizată”.

Anterior, Veronica Dragalin a afirmat că i s-a cerut demisia de persoane aflate la conducerea țării, evidențiind că reunirea instituției pe care o conduce cu o altă procuratură specializată are drept scop îndepărtarea sa din funcție.

În replică, președinta Maia Sandu a afirmat că i-a spus șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, că instituția pe care o conduce reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității și democrației țării.

Mai mult, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție a acuzat Ministerul Justiției că sabotează procedura de extrădare a lui oligarhului fugar Ilan Șor, acuzație negată de responsabilii instituției vizate.

Veronica Dragalin, care a locuit și lucrat anterior în Statele Unite, s-a întors în 2022 în Republica Moldova, fiind desemnată la conducerea Procuraturii Anticorupție. Acum, aceasta nu exclude posibilitatea de a intra în politică.