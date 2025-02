Cum răspunde președinta Maia Sandu acuzațiilor legate de demisia șefei Procuraturii Anticorupție

Maia Sandu a afirmat că i-a spus șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, că instituția pe care o conduce reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității și democrației țării, afirmația fiind făcută în contextul în care ultima a acuzat conducerea țării că i-a cerut demisia.

Întrebată dacă i-a solicitat șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, să renunțe la funcție, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a menționat că: ,,Am abordat subiectul corupției electorale și a corupției politice de mai multe ori, inclusiv la Consiliul Suprem de Securitate, mai ales după alegerile din anul precedent, când toată lumea a văzut cât de grav a fost amestecul unei forțe străine care a încercat să cumpere alegătorii din Republica Moldova și să deturneze, dăuneze democrației din țara noastră și este evident că modul în care se luptă astăzi cu corupția politică este unul deficient și toate instituțiile care sunt responsabile de lupta împotriva corupției politice și după asta lupta împotriva corupției electorale sunt responsabile de această situație. I-am spus șefei Procuraturii Anticorupție că instituția pe care o conduce, și nu doar această instituție, reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității și adresa democrației Republicii Moldova”.

Soluții pentru protejarea votului

Lidera de la Chișinău a reiterat că combaterea corupției politice este în prezent o problemă majoră în țara sa.

,,Instituțiile care trebuie să combată corupția politică și să prevină corupția electorală nu sunt eficiente astăzi și pun în pericol votul cetățeanului. Noi ne dorim ca moldovenii să decidă pentru Moldova și nu banii murdari indiferent de unde vin acești bani. Am cerut și o să cer în continuare ca să fie întreprindă măsuri pentru a îmbunătăți funcționarea acestor instituții indiferent care sunt ele. Toate care sunt responsabile de combaterea corupției politice și respectiv prevenirea corupției electorale. Am discutat la Consiliul Suprem de Securitate și am convenit că Parlamentul și Guvernul vor veni cu soluții, inclusiv soluții care ar schimba arhitectura instituțională pentru ca să putem să avem în viitorul apropiat instituții care știu să-și facă treaba și știu care știu să protejeze votul cetățeanului”, a conchis Maia Sandu.

Acuzațiile Veronicăi Dragalin

Președinta Maia Sandu a făcut precizările după ce Veronica Dragalin a spus că i s-a cerut demisia, subliniind că fuzionarea instituției pe care o conduce cu o altă procuratură specializată are drept scop îndepărtarea sa din funcție.

„PA nu are competența să investigheze corupția să investigheze corupția politică, cum ar fi coruperea alegătorilor. Mie nu mi-e clar cum PA a demonstrat un eșec total în combaterea coruperii alegătorii, când Parlamentul a decis că PA nu e competență pentru a investiga acest fenomen. PA a demonstrat că are capacitatea și voința de a investiga acest fenomen (finanțarea ilegală a partidelor) și de a trage la răspundere cele mai culpabile persoane, inclusiv de rang înalt, cum ar fi deputați. (...). (Spun-n.r.) că noi nu livrăm rezultate, că eu nu sunt manager bun de instituție. Care sunt indicatorii de performanță pe care eu nu i-am îndeplinit? Nu pot spune că această instituție e un eșec”, a adăugat aceasta.

Șefa Procuraturii Anticorupție a făcut aceste acuzații la câteva zile după ce ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a anunțat că Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, două structuri specializate, urmează să fuzioneze. Propunerea Ministerului Justiției a fost făcută publică în urma recomandării Consiliului Suprem de Securitate (CSS) privind îmbunătățirea funcționării Procuraturii Anticorupție, pentru că ar fi eșuat în lupta împotriva corupției politice, în special în toamna anului trecut, când au avut loc alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE.

În luna noiembrie 2024, președinta Maia Sandu a convocat ședința CSS după mituirea masivă a alegătorilor în timpul celor două scrutine care ar fi fost orchestrată de oligarhul fugar Ilan Șor, lider al unei grupări criminale. Atunci, lidera de la Chișinău a subliniat că „schimbările pe care le-am făcut la Procuratura Anticorupție nu au dat rezultate”, precizând că este „un eșec total din partea acesteia pe lupta împotriva corupției mari și mai ales pe lupta împotriva corupției politice”.

Veronica Dragalin a reacționat printr-un comunicat de presă, reamintind că instituția pe care o conduce este într-un proces de reformă, început în luna martie a anului trecut de Guvern.