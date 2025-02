Șefa Procuraturii Anticorupție de la Chișinău acuză Ministerul Justiției că împiedică extrădarea fugarului prorus Ilan Șor

Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, afirmă că Ministerul Justiției sabotează procedura de extrădare a lui Ilan Șor, acuzație care nu a fost comentată până în acest moment de responsabilii instituției vizate.

„Ministerul Justiției sabotează procedura de extrădare a lui Ilan Șor. Eu am pregătit cererea pentru extrădare conform formularului de pe pagina Comisiei Europene, am agreat întregul conținut cu procurorii israelieni, iar Ministerul Justiției refuză să trimită versiunea necesară care ar asigura succes în acest caz”, a afirmat Veronica Dragalin în cadrul unei emisiuni RliveTV.

Șefa Procuraturii Anticorupție (PA), Veronica Dragalin, a precizat că a pregătit cererea de extrădare conform rigorilor europene în luna iunie 2023, perioadă în care prorusul Ilan Șor se ascundea de justiția de la Chișinău în Israel.

,,A trebuit să mă adresez președintelui țării, prim-ministrului și președintelui Parlamentului ca să insist că, totuși, versiunea care este conform Comisiei Europene, conform ceea ce spuneau procurorii din Israel cu care eu vorbeam direct să fie trimisă versiunea pe care noi o promovam. Până la urmă am reușit să trimitem versiunea noastră, dar eu nu înțeleg de ce persoane din instituțiile statului refuzau să promoveze lucruri care sunt în interesele țării noastre și este în interesul de a-l aduce acasă pentru a-și executa pedeapsa de închisoare aici. (...)Eu consider că relația rece între mine și conducerea țării s-a început cu mult, mult timp înainte, doar că acum a devenit public pentru toată lumea”, a detaliat Veronica Dragalin.

,,Vedetele din justiție”

Responsabilii Ministerului Justiției au menționat pentru ,,Adevărul” că vor veni mai târziu cu un punct de vedere în acest caz.

Întrebat despre cum comentează acuzațiile șefei Procuraturii Anticorupție, premierul Dorin Recean a spus că acestea sunt „declarații politice”.

„Așteptarea tututor este foarte simplă: dosare, probe, închisoare. Toți cred că s-au săturat de vedetele din justiție”, a spus șeful Cabinetului de miniștri.

În prezent, Ilan Șor se află în Rusia, iar autoritățile ruse refuză să-l extrădeze în Republica Moldova, a anunțat anterior ministrul moldovean al Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

„Din partea Israelului au fost prezentate mai multe informații, au fost mai multe discuții și, într-un final, cererea a fost stopată, fiindcă Șor nu mai este pe teritoriul Israelului. În ceea ce privește Federația Rusă, în momentul în care am aflat că acesta s-ar afla pe teritoriul Federației Ruse, am înaintat o cerere, la care am primit un refuz, fără nicio motivare corespunzătoare. Am solicitat explicații suplimentare și urmează să vedem care este temeiul refuzului”, a detaliat Veronica Mihailov-Moraru, ministrul moldovean al Justiției.

Condamnat definitiv

Potrivit Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, oligarhul fugar Ilan Șor este principalul instrument al Kremlinului în destabilizarea Chișinăului.

Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în 2019, când Partidul Democrat din Moldova (PDM), sub conducerea oligarhului Vladimir Plahotniuc, a rămas fără putere.

Inițial, Ilan Șor s-a aflat în Israel, iar din februarie a anului 2024 se află în Federația Rusă, având cetățenia ambelor state.

Oligarhul fugar Ilan Șor este condamnat la 15 ani de pușcărie pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda Bancară”. În luna decembrie a anului trecut, magistrații Curții Supreme de Justiție (CSJ) au menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău și au respins recursul apărării. Prin urmare, pedeapsa este definitivă și irevocabilă.