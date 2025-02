Șefa Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova a demisionat: O amenințare gravă

Veronica Dragalin și-a anunțat demisia din funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), subliniind că a luat această decizie pe fondul proiectului de lege privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, prin reunirea PCCOCS și PA.

,,Mi-am dedicat viața profesională pentru a susține statul de drept și a lupta împotriva corupției. În ultimele zile am ajuns la concluzie dificilă și dureroasă că însăși fundația eforturilor de combatere a corupției pe care am construit-o este acum sub o amenințare gravă”, așa și-a început mesajul Veronica Dragalin.

Aceasta a vorbit ulterior despre proiectul de lege privind crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate, prin reunirea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) cu Procuratura Anticorupție, subliniind că este ,,un atac asupra sistemului de justiție. Acest proiect de lege subminează progresul pe care l-am făcut, compromite independența justiției și slăbește capacitatea țării noastre de tragere de la răspundere penală pe cei aflați la putere care încalcă legea. Stimați deputați în Parlament, vă îndemn să reflectați cu atenție asupra consecințelor acestei decizii. Lichidarea Procuraturii Anticorupție va avea implicații grave și periculoase pentru statul de drept în Republica Moldova și pentru parcursul european consacrat în Constituția Republicii Moldova. Ca deputați aveți obligație față de cetățeni să respectați Constituția. Prin aprobarea acestei legi transmiteți mesajul că justiția poate fi influențată din capricii politice. Transmiteți mesajul către toți procurorii și tinerii care ar dori să devină procurori că cei care-și asumă responsabilități importante pot fi înlăturați sau retrogradați din funcție, transmiteți mesajul către moldovenii din diasporă că nu merită să te întorci acasă”.

Anunțul demisiei

Veronica Dragalin susține că a decis să renunțe la funcție pentru ca proiectul de lege privind reunirea celor două structuri să nu fie votat de parlamentari.

,,Eu nu pot cu bună-știință să continui să rămân în funcția de procuror-șef al Procuraturii Anticorupție, știind că munca pe care am depus-o și rezultatele pe care le-am obținut: câte de modeste nu ar fi, ar putea fi anulate de o lege care va face mai greu dacă nu imposibil să investigăm corupția la cele mai înalte nivele. Această lege nu este doar un atac asupra unei instituții sau persoane, este un atac asupra valorilor fundamentale pe care societatea noastră le prețuiește. Astăzi am depus o cerere de demisie către procurorul general cu speranța că această inițiativă legislativă nu va merge înainte. Lupta pentru responsabilitate, integritate și transparență trebuie să continue. Am încredere în curajul celor care rămân angajați în această cauză. Munca noastră nu se încheie aici”, a concluzionat Veronica Dragalin.

Demisia a fost anunțată la o zi după ce Procuratura Anticorupție a criticat dur proiectul de lege, subliniind că ,,prezintă un pericol pentru securitatea națională pentru că va duce la creșterea criminalității, inclusiv corupția la nivel înalt și crima organizată”.

Acuzațiile Veronicăi Dragalin

Anterior, Veronica Dragalin a afirmat că i s-a cerut demisia de persoane aflate la conducerea țării, evidențiind că reunirea instituției pe care o conduce cu o altă procuratură specializată are drept scop îndepărtarea sa din funcție.

În replică, președinta Maia Sandu a afirmat că i-a spus șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, că instituția pe care o conduce reprezintă o vulnerabilitate la adresa securității și democrației țării.

Mai mult, șefa demisionară a Procuraturii Anticorupție a acuzat Ministerul Justiției că sabotează procedura de extrădare a lui oligarhului fugar Ilan Șor, acuzație negată de responsabilii instituției vizate.

Nu exclude o carieră politică

Veronica Dragalin, care a locuit și lucrat anterior în Statele Unite, s-a întors în 2022 în Republica Moldova, fiind desemnată la conducerea Procuraturii Anticorupție. Acum, aceasta nu exclude posibilitatea de a intra în politică.

Proiectul de lege privind reunirea celor două procuraturi a fost înregistrat după ce Ministerul Justiției a venit cu o propunere în acest sens, aceasta fiind făcută publică în urma recomandării Consiliului Suprem de Securitate (CSS) privind îmbunătățirea funcționării Procuraturii Anticorupție, pentru că aceasta ar fi eșuat în lupta împotriva corupției politice, în special în toamna anului trecut, când au avut loc alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE.