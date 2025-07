Cine e Ion Ceban, primarul moldovean interzis în România. Legăturile cu Rusia și parcursul politic

Ion Ceban conduce Primăria Chișinău din toamna anului 2019 și se află la al doilea mandat de primar. Odată ajuns în funcție, edilul a încercat să se apropie de Kremlin, al cărui susținător era până atunci. Ulterior, în special după izbucnirea războiului din Ucraina, s-a declarat proeuropean.

Chiar la începutul primului mandat, Ion Ceban l-a primit la Primăria Chișinău pe ambasadorul Rusiei în Republica Moldova, Oleg Vasnețov, cei doi stabilind o agendă de lucru „comună”. Prima sa vizită externă a fost la Moscova, unde a avut întrevederi cu primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, și cu Dmitri Kozak, vicepremier și reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru relațiile comercial-economice cu Republica Moldova la acel moment.

,,Am avut o discuție constructivă și am abordat mai multe subiecte din domeniul, economic, social, cultural și educație. La fel, am convenit sa avem o colaborare strânsă, între municipiul Chișinău cu orașele și regiunile din Federația Rusă”, a notat atunci proaspătul primar Ion Ceban.

Susținere și de la Kremlin, și de la București

Dar Ion Ceban a căutat sprijin nu doar la Moscova, ci și la București. Numai în anul 2022, el a avut peste 30 de întrevederi cu primari și lideri ai consiliilor județene, printre care și Ionel Arsene, președintele de atunci al Consiliului Județean Neamț, aflat în prezent în Italia, unde se sustrage executării unei pedepse cu închisoarea pentru fapte de corupție.

Tot în 2022, cu un an înainte de alegerile locale, edilul Chișinăului și-a lansat propria formațiune politică: Mișcarea Alternativa Națională (MAN), un partid cu orientare proeuropeană, potrivit declarațiilor lui Ion Ceban, care a devenit liderul acesteia.

,,MAN pledează pentru ca integrarea europeană să fie ideea națională a Republicii Moldova. Aceste lucruri sunt și în programul politic al partidului, stipulate, aprobate la Congres”, a afirmat la aceea vreme liderul MAN.

Formațiunea MAN ar fi beneficiat de susținere din partea consilierilor politici trimiși de FSB și acuzați de spionaj în Republica Moldova, schema fiind făcută publică de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) de la Chișinău. Ion Ceban a negat cele relatate de SIS.

,,Solicităm excluderea Partidului Mișcarea Alternativa Națională din așa-zisele investigații și tot felul de presupuneri anunțate anterior și de fostul premier și vicepremier care au fost atacați în instanță pentru declarații nefondate și calomnioase. Amintim, MAN nu are tangențe cu informațiile tirajate intenționat și concertat în presă, iar despre acest lucru am informat toate instituțiile internaționale”, a scris primarul pe internet.

Întâlniri cu oficialii români

În același an, Ion Ceban s-a întâlnit la Chișinău cu Marcel Ciolacu, pe atunci președinte al PSD și al Camerei Deputaților din Parlamentul României. Cei doi au continuat să mențină legătura, dovadă fiind întâlnirile care au urmat în anii următori, cele mai multe discrete sau mediatizate doar de primarul de la Chișinău.

„Am avut o întrevedere cu premierul României, Marcel Ciolacu. I-am mulțumit pentru suportul acordat Republicii Moldova și Chișinăului din partea României, în special a PSD, pentru realizarea multiplelor proiecte în toată țara. Este vorba de proiecte de infrastructură, proiecte în diverse domenii, dar și suport financiar în perioadele de criză prin care a trecut țara noastră. La Chișinău, am reușit să realizăm multiple proiecte cu sprijinul colegilor, dar și la nivelul Republicii Moldova, în implementarea proiectului de țară „Satul European”. I-am urat succes în alegerile care urmează și am subliniat că suntem deschiși să avem în continuare o colaborare frumoasă”, a notat Ion Ceban pe Facebook, după o vizita la sediul Guvernului României, din septembrie 2024.

Edilul Ion Ceban a exprimat în repetate rânduri mulțumiri pentru faptul că Primăria, sub conducerea sa, a reușit să obțină finanțări pentru diverse proiecte. Printre cei care ar fi oferit un sprijin financiar de jumătate de milion de euro se numără Petre Emanoil Neagu, președintele Consiliului Județean Buzău.

Tot anul trecut, Ion Ceban a fost prezent la Iași pentru a participa la ceremonia de omagiere a poetului Grigore Vieru, organizată în Parcul Copou. Ulterior, însă, Primăria Iași a negat că i-ar fi adresat o invitație oficială la acest eveniment.

„Îi mulțumesc primarului mun. Iași pentru invitație, dar și pentru sprijinul acordat Chișinăului de-a lungul anilor. Iași și Chișinău sunt orașe înfrățite și avem foarte multe activități pe care le realizăm în comun”, a scris Ion Ceban pe pagina sa de Facebook.

În timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale, Ion Ceban a avut o întrevedere cu Victor Ponta, fost candidat la funcția supremă în stat și consilier onorific al prim-ministrului Marcel Ciolacu.

„Azi, cu Dl Ion Ceban – Primarul General al Chisinaului , am discutat despre viitorul Romaniei si al Republicii Moldova! Doar impreuna putem sa trecem peste vremurile grele de acum”, a subliniat Victor Ponta pe Facebook.

În tot acest timp, Ion Ceban nu a avut întrevederi cu oficiali de rang înalt veniți la Chișinău, precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. A discutat doar cu mai mulți ambasadori europeni în Republica Moldova, printre care cei ai Belgiei, Letoniei și Spaniei.

Apariția Blocului Alternativa

În luna ianuarie a acestui an, liderul MAN, alături de Ion Chicu, președintele PDCM, care a criticat în repetate rânduri Bucureștiul, Alexandr Stoianoglo, candidatul la alegerile prezidențiale moldovenești din 2024 susținut de Kremlin, și Mark Tkaciuk, fost deputat comunist, au format Blocul Alternativa, care își propune să intre în Parlamentul Republicii Moldova.

,,Patru crai de la răsărit au venit cu sol de ,,pace”. Acest bal mascat are un singur scop - să păcălească moldovenii și să fure integrarea europeană a țării. Kremlinul a aruncat zarurile”, a notat vicepreședintele Parlamentului moldovean, Doina Gherman, pe Facebook.

Blocul politic s-a înscris în cursa pentru alegerile parlamentare programate pentru data de 28 septembrie 2025.

,,Alegerile din 28 septembrie sunt decisive pentru viitorul Republicii Moldova”, a spus liderul MAN despre scrutinul cu miză majoră pentru viitorul european al țării sale, vizat de tentativele Moscovei de deturnare.

Ion Ceban, care se declară proeuropean, a făcut alianță cu persoane cu afinități proruse sau care au legături cu Kremlinul. Mai mult, s-ar fi aflat la Moscova în ziua în care Rusia a invadat Ucraina.

„Condamn acest război, condamn această agresiune și nu consider un lucru normal. Da, Rusia e agresor. Ce să mai spun”, spunea în luna octombrie 2022 primarul Chișinăului.

Prorusul Ion Ceban

Ion Ceban are un trecut prorus, manifestând o vehemență puternică împotriva Uniunii Europene. A fost membru al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM). În 2014, la scurt timp după ce Kremlinul a anexat ilegal Crimeea, a susținut referendumul ilegal din Găgăuzia, care promova aderarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală Rusia-Kazahstan-Belarus.

Tot în același an, Ion Ceban, alături de mai mulți socialiști, a protestat la Bruxelles împotriva semnării Acordului de Asociere și Liber Schimb dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

„Doar în cadrul Uniunii Vamale țara mai are șansa să-și păstreze statalitatea și să apuce calea unei dezvoltări progresive”, afirma atunci Ion Ceban.

În data de 9 iulie 2025, Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat că lui Ion Ceban i-a fost impusă interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen din ,,motive ce țin de considerente de siguranță națională”.

În apărarea acestuia a venit prorusul Igor Dodon, actual lider al PSRM și ex-șef de stat.

,,Este semnalul unei degradări a democrației, a libertăților și a drepturilor omului în Uniunea Europeană. Idealul UE este un mit care s-a spart”, a precizat acesta pe o rețea socială.