 Nicușor Dan, după întâlnirea cu António Costa: România pledează pentru flexibilitate în negocierile europene | adevarul.ro
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Nicușor Dan, după întâlnirea cu António Costa: România pledează pentru flexibilitate în negocierile europene

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Nicușor Dan a susținut joi, 3 septembrie, la Cotroceni, declarații de presă după întâlnirea cu președintele Consiliului European, António Costa. Discuțiile au vizat teme importante pentru România, între care bugetul Uniunii Europene, extinderea UE, sprijinul pentru Ucraina și energia.

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Foto: captură video/Administraţia Prezidenţială

Vizita lui António Costa la București are loc în contextul discuțiilor privind prioritățile și preocupările României la nivel european. Printre temele aflate pe agenda președintelui Consiliului European se numără viitorul buget al Uniunii Europene, securitatea europeană, competitivitatea, extinderea UE și sprijinul pentru Ucraina.

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2026 09 03 1149 jpg Foto: GEORGE CALIN

Întâlnirea de joi este a doua întrevedere dintre Nicușor Dan și António Costa la București. Președintele Consiliului European a mai venit în România în septembrie anul trecut, când a discutat cu șeful statului despre securitatea europeană, rolul României pe flancul estic, situația din Marea Neagră, războiul hibrid și bugetul Uniunii Europene.

Costa, Nicușor Dan a trecut în revistă principalele teme discutate la Cotroceni și a evidențiat câteva dintre dosarele importante pentru România la nivel european.

La conferinţa de presă, Nicuşor Dan a vorbit despre flexibilitate și despre posibilitatea ca statele membre să ajungă la compromisuri în privința veniturilor. Subiectul apare în contextul negocierilor europene, în care statele trebuie să își armonizeze pozițiile și să găsească soluții acceptabile pentru fiecare dintre ele.

Un alt punct important al discuțiilor cu António Costa a fost extinderea Uniunii Europene,  Nicușor Dan subliniind că România este interesată ca procesul de aderare al Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut. Pentru București, apropierea Republicii Moldova de UE rămâne un obiectiv important, iar evoluția negocierilor de aderare reprezintă unul dintre subiectele urmărite de România în cadrul discuțiilor europene.

Un alt subiect abordat a fost energia, Nicușor Dan subliniind necesitatea de a se ajunge la o piață energetică comună la nivel european, în sensul ca statele membre să fie mai bine conectate și să existe un cadru comun care să permită o funcționare mai eficientă a pieței energiei în interiorul Uniunii.

„O bucurie și o onoare să-l avem astăzi pe Președintele Costa la București. Domnia sa face un tur al capitalelor europene în pregătirea Consiliului European din octombrie, și principalul subiect al Consiliului European, după cum știți, este negocierea viitorului buget al Uniunii Europene 2028-2034.

Am avut o discuție aprofundată în special pe acest subiect. După cum știți, România și-a definit mare parte din poziție în cadrul acelui punct de vedere al «Prietenilor Coeziunii», coordonat către România - 17 state europene și-au definit poziția.

În primul rând, ne dorim un buget al Uniunii Europene ambițios, ne dorim sume consistente pentru capitolul de coeziune și capitolul de agricultură, tocmai pentru ca să reparăm decalajele între cetățenii diferitelor țări europene.

Ne interesează foarte tare pilonul cu privire la competitivitate, din nou aici țintim o reducere a decalajului între țări europene și ne dorim ca companii din țări mai puțin dezvoltate europene, cum este România, să poată să aibă acces la fonduri de competitivitate.

Pentru că am văzut o anumită birocrație care a întârziat asimilarea fondurilor europene, ne dorim o anumită flexibilitate, lucruri pe care le-am transmis, și bineînțeles că am discutat de cum putem, în interiorul celor 27 de state, să ajungem la un compromis atât pe partea de cheltuieli, dar mai ales pe partea de venituri, și care să fie acele venituri suplimentare care să permită acest buget ambițios al Uniunii.

Tot în pregătirea Consiliului din octombrie, am discutat de procesul de extindere al Uniunii Europene și de interesul nostru pentru ca procesul de aderare al Republicii Moldova să continue într-un ritm susținut.

Am discutat de situația de securitate și de sprijinul pentru Ucraina și de cum aceste necesități de securitate să intre în viitorul Cadru Financiar Multianual.

Am discutat, de asemenea, de energie, în particular și în general, ca discuție viitoare pentru Consiliul European, cum facem să ajungem la o piață energetică comună europeană”, a transmis Nicuşor Dan.

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