Premierul Alexandru Munteanu, la Bruxelles: ,,Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă”

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, întreprinde în perioada 17-18 noiembrie a doua sa vizită externă la Bruxelles, unde are planificate întrevederi cu lideri europeni, printre care Ursula von der Leyen, Antonio Costa, Kaja Kallas și Marta Kos.

Alexandru Munteanu a subliniat că, alături de echipa sa, va avea trei mesaje la Bruxelles.

,,Moldova este în plină transformare în stat european, la viteză maximă. Avem un plan clar de asigurare a unei creșteri economice durabile. Devenim, prin acțiuni concrete și continue, un contribuitor la pacea și securitatea din regiune. Mergem cu echipa la Bruxelles pentru a discuta prioritățile guvernului și modalități noi prin care, cu ajutorul UE, putem avansa cu pași rapizi în reformele necesare”, a afirmat Alexandru Munteanu.

La Bruxelles, premierul Republicii Moldova va participa la primul forum organizat de comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, pe tema extinderii, Alexandru Munteanu urmând să vorbească despre „aderarea ca o investiție comună în stabilitatea, securitatea și prosperitatea întregului continent european”.

De asemenea, premierul va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri, care marchează cea de-a 25-a aniversare, evenimentul oferind ,,o platformă de dialog pentru a identifica soluțiile necesare Uniunii Europene pentru a rămâne rezilientă, inovatoare și competitivă la nivel global în contextul situației geopolitice”.

Discuții cu conducerea Uniunii

Totodată, va avea întrevederi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu prim-ministrul Portugaliei, Antonio Costa, cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, precum și cu Comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos.

,,Discuțiile se vor axa pe agenda de reforme și acțiunile necesare pentru avansarea Republicii Moldova în parcursul său european. Șeful Guvernului va încheia vizita sa la Bruxelles cu o întâlnire cu cetățenii moldoveni stabiliți în Belgia”, au menționat reprezentanții Guvernului moldovean.

A doua vizită externă

În data de 13 noiembrie, noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a fost la București, aceasta fiind prima sa vizită externă de la numirea în funcție.

Prim-ministrul moldovean a avut întrevederi cu omologul său român, Ilie Bolojan, cu președintele României, Klaus Iohannis, cu președintele Senatului României, Alina Gorghiu, și cu președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.