search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Revelion copleșitor pentru Simona Halep. Românca a transmis un singur cuvânt, după ce a văzut show-ul de lumini și artificii de la Burj Khalifa, în nopatea dintre ani

0
0
Publicat:

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, campioana română de tenis retrasă din activitate în februarie 2025, a întâmpinat 2026 într-un mod spectaculos, alegând să petreacă noaptea dintre ani la Dubai, oraș care i-a devenit a doua casă.

Simona Halep Foto/Instagram
Simona Halep Foto/Instagram

Dubla câștigătoare de Grand Slam a fost fascinată de spectacolul de lumini și artificii de pe Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume, pe care l-a filmat chiar înainte de miezul nopții și pe care l-a descris drept „impresionant”, pe rețelele de socializare.

Halep și-a cumpărat un apartament în Dubai la sfârșitul anului 2023, iar luxul și atmosfera vibrantă a orașului au convins-o să își petreacă Revelionul acolo, chiar dacă vizitează frecvent România, unde deține mai multe afaceri.

Simona Halep și-a petrecut noaptea dintre ani în Dubai Foto/Instagram Story
Simona Halep și-a petrecut noaptea dintre ani în Dubai Foto/Instagram Story

Motivul pentru care Simona Halep a ales să se mute în Dubai

Simona Halep întreține o legătură strânsă cu Dubaiul de mai mulți ani, fiind ambasadoare pentru Dubai Duty Free, principalul sponsor al turneului pe care românca l-a cucerit de două ori, în 2015 și 2020.

Sportiva a dezvăluit că decizia de a se stabili în Emiratele Arabe Unite a fost luată într-un moment complicat, când se afla suspendată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Mutarea i-a oferit astfel liniște și stabilitate, două aspecte complet necesare pentru a putea trece mai ușor peste drama care i-a sabotat, în cele din urmă, întreaga carieră.

„Nu prea am mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: «De ce te tratează aşa?» (n.r. – ITIA şi WTA).

Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat. Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine. Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi!, a declarat Simona pentru The Telegraph.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, care au lucrat cu Raluca Rogoz, sunt siderați de numirea acesteia de către Ilie Bolojan la Achizițiile Publice: „Nu cunoaște domeniul de achiziții, a picat examene. La primărie erau contracte cu probleme”
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
mediafax.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
Elena Udrea vrea să recupereze în instanță acțiunile la EVZ și Capital. Avocat: „A fost sancționată de două ori”
libertatea.ro
image
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
observatornews.ro
image
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
cancan.ro
image
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
prosport.ro
image
Iarna îşi arată colţii! Ger năprasnic şi ninsori abundente, anunţă ANM. Prognoza meteo până în februarie
playtech.ro
image
Mătușa lui George Simion, magistrat la Tribunalul Vrancea, a dat ÎCCJ în judecată pentru majorarea drepturilor salariale. Câți bani câștigă în prezent
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După 24 de ore! S-a aflat prima victimă a tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de tineri
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate