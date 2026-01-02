Revelion copleșitor pentru Simona Halep. Românca a transmis un singur cuvânt, după ce a văzut show-ul de lumini și artificii de la Burj Khalifa, în nopatea dintre ani

Simona Halep, în vârstă de 34 de ani, campioana română de tenis retrasă din activitate în februarie 2025, a întâmpinat 2026 într-un mod spectaculos, alegând să petreacă noaptea dintre ani la Dubai, oraș care i-a devenit a doua casă.

Dubla câștigătoare de Grand Slam a fost fascinată de spectacolul de lumini și artificii de pe Burj Khalifa, cel mai înalt zgârie-nori din lume, pe care l-a filmat chiar înainte de miezul nopții și pe care l-a descris drept „impresionant”, pe rețelele de socializare.

Halep și-a cumpărat un apartament în Dubai la sfârșitul anului 2023, iar luxul și atmosfera vibrantă a orașului au convins-o să își petreacă Revelionul acolo, chiar dacă vizitează frecvent România, unde deține mai multe afaceri.

Motivul pentru care Simona Halep a ales să se mute în Dubai

Simona Halep întreține o legătură strânsă cu Dubaiul de mai mulți ani, fiind ambasadoare pentru Dubai Duty Free, principalul sponsor al turneului pe care românca l-a cucerit de două ori, în 2015 și 2020.

Sportiva a dezvăluit că decizia de a se stabili în Emiratele Arabe Unite a fost luată într-un moment complicat, când se afla suspendată de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA). Mutarea i-a oferit astfel liniște și stabilitate, două aspecte complet necesare pentru a putea trece mai ușor peste drama care i-a sabotat, în cele din urmă, întreaga carieră.

„Nu prea am mai ieşeam în oraş în ţară. În România, şi dacă mergeam la sală, oamenii mă întrebau: «De ce te tratează aşa?» (n.r. – ITIA şi WTA).

Întrebări de genul acesta, toate negative, şi era greu de gestionat. Aşa că pot spune că am evitat un pic oamenii, dar nu pentru că mi-ar fi fost ruşine. Întotdeauna am ştiut că sunt nevinovată şi curată, aşa că am avut capul sus, dar era obositor să mi se pună aceleaşi întrebări în fiecare zi!”, a declarat Simona pentru The Telegraph.