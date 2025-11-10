Nou premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, merge la București în prima sa vizită oficială

Nou premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, va merge pe 13 noiembrie la București, aceasta fiind prima sa vizită oficială de la preluarea mandatului de prim-ministru, potrivit responsabililor Guvernului de la Chișinău.

La București, prim-ministrul Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan. De asemenea, se va întâlni la Palatul Victoria cu omologul său român, Ilie Bolojan.

,,Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor ambelor state. Întrevederea va fi încheiată cu declarații de presă”, au subliniat reprezentanții Executivului moldovean.

Ulterior, șeful Executivului de la Chișinău va discuta ,,cu oficiali din Parlamentul român și va avea o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României”.

Când a preluat șefia Guvernului

În data de 31 octombrie, Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al aleșilor moldoveni, într-o ședință care a durat peste cinci ore. De la tribuna Legislativului, Alexandru Munteanu a vorbit despre un Guvern orientat spre creștere economică, o mai mare eficiență și integrare europeană.

Guvernul Munteanu a primit votul de încredere al celor 55 de aleși moldoveni, fiind vorba despre deputații aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).

Blocul Alternativa, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) și deputatul neafiliat Vasile Tarlev nu și-au dat votul.

La ședința privind acordarea votului de încredere pentru noul Executiv au participat 88 de aleși din totalul de 101.

Cabinetul de miniștri condus de Alexandru Munteanu a depus sâmbătă, 1 noiembrie, jurământul de învestire în prezența președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu.

Ceremonia a avut loc la o zi după votul de încredere acordat de deputați.