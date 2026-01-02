Un tânăr jucător de golf, anunțat mort în incendiul de la Crans-Montana. Unchiul său neagă

Printre victimele incendiului care a izbucnit în noaptea de Revelion în barul „Constellation” din Crans-Montana se numără, se pare, și italianul Emanuele Galeppini, un promițător jucător de golf în vârstă de 16 ani.

Federația Italiană de Golf a publicat un mesaj de condoleanțe pe site-ul său web și pe rețelele de socializare: „Federația Italiană de Golf deplânge trecerea în neființă a lui Emanuele Galeppini, un tânăr atlet care a întruchipat pasiunea și valorile autentice”, se arată în comunicat.

„În acest moment de mare durere, gândurile noastre se îndreaptă către familia sa și către toți cei care l-au iubit. Emanuele, vei rămâne pentru totdeauna în inimile noastre”, mai scrie federație de profil.

Între timp, însă, unchiul băiatului a negat afirmația. „Deocamdată, Emanuele este încă pe lista persoanelor dispărute și așteptăm rezultatele testelor ADN”, a declarat Sebastiano Galeppini pentru Adnkronos.

Emanuele, născut în Genova, dar rezident în Dubai, se numără printre persoanele dispărute, conform listei cu italieni pe care a publicat-o Ministerul de Externe.

Ieri, 1 ianuarie, tatăl său a mers la „Constellation” să-l caute și a lansat un apel, pentru că este sigur că fiul său se afla în bar când a izbucnit incendiul. Ultima dată când i-a auzit vocea a fost la miezul nopții, când i-a făcut urări.

Echipa franceză de fotbal FC Metz a anunțat că printre victimele tragediei de la Crans-Montana se află și jucătorul crescut în academia clubului francez din Ligue 1, fundașul stânga Tahirys Dos Santos (19 ani). Aflat în stare critică în spital, în această dimineață a apărut vestea că nu i-a rezistat corpul și a decedat.