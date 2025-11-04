Prima ședință a Guvernului Munteanu de la Chișinău: denunțarea unui acord cu Moscova

Guvernul condus de Alexandru Munteanu se întrunește miercuri, 5 noiembrie, în prima ședință, iar printre proiectele de pe agendă sunt denunțarea acordului cu Executivul Rusiei privind înființarea și funcționarea centrelor culturale.

Ministerul Culturii al Republicii Moldova a inițiat proiectul de denunțare, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe (MAE), iar motivele care stau la baza acestei decizii sunt legate de faptul că, în contextul actualei situații geopolitice și al riscului sporit de dezinformare ,,acord poate fi utilizat ca un instrument pentru promovarea unor narative distorsionate de către Federația Rusă. Având în vedere că Republica Moldova nu beneficiază de un Centru cultural pe teritoriul Federației Ruse, nu există un mecanism echitabil pentru promovarea informațiilor despre Republica Moldova, ceea ce subminează echilibrul și scopul inițial al acordului”.

Conform proiectului de lege, MAE moldovean va anunța autoritățile ruse despre denunțarea acestui acord, iar prezenta lege va intra ,,în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova”.

Prevederile acordului

Acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale a fost semnat la Moscova în data de 30 octombrie 1998, dar a intrat în vigoare în data de 4 iulie 2001.

Acesta prevedea ,,înființarea și funcționarea centrelor culturale ale Republicii Moldova și Federației Ruse pe teritoriile ambelor state, în baza principiului reciprocității. Scopul principal al tratatului este promovarea relațiilor culturale, umanitare, tehnicoștiințifice și informaționale dintre cele două țări. Acesta urmărește să faciliteze schimburile culturale, să sprijine dezvoltarea relațiilor interpersonale și să contribuie la creșterea vizibilității valorilor culturale și științifice ale ambelor părți”.

În luna februarie a acestui an, reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe au anunțat că Centrul Cultural Rus de la Chișinău va fi închis.

Decizia i-a fost comunicată ambasadorului rus desemnat, Oleg Ozerov, convocat la sediul MAE după ce mai multe drone rusești au căzut pe teritoriul Republicii Moldova.















