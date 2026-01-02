Jucătorul de tenis Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) a făcut urări de Anul Nou în peste 10 limbi diferite. Nu și în română, limbă cu care a făcut cunoștință la începutul carierei sale prestigioase. Sârbul se pregătește pentru Australian Open, care demarează pe 12 ianuarie, la Melbourne. „Nole” aleargă după al 25-lea trofeu de Mare Șlem al carierei.

Pe profilurile sale de socializare, jucătorul sârb le-a urat tuturor „La mulți ani” în peste 10 limbi diferite, de frunte fiind engleza germana și italiana.

La începuturile carierei, „Nole” a fost coleg de cameră cu Victor Ioniță, fost antrenor al Simonei Halep și al Soranei Cârstea. A fost momentul în care a învățat primele cuvinte în românește.

Are prieteni în România

Novak Djokovic s-a antrenat în României începuturi. De asemenea, sârbul a câștigat primul meci în circuitul ATP chiar la București. Se întâmpla în 2004, când l-a învins pe Arnaud Clement, în urma unui wild-card primit de la organizatorii Open-ului de la București, cel mai important turneu din România.

Ioniță l-a învățat cântecul pe care campionul sârb îl fredonează adeseori și acum. „M-a învățat câteva expresii în română, mi-amintesc că asculta în permanență un anumit cântec pe care îl spun fiecărui român pe care îl întâlnesc: „Nu mai ești cum te știu, sufletul tău e prea pustiu” (n.r. - trupa Sistem) sau cam așa ceva. Nu e rău, nu-i așa? E un cântec vechi, dar pe vremea aceea era bun.

Am și vreo doi prieteni sârbi care trăiesc și muncesc în România. Este o țară foarte frumoasă, unde din păcate n-am mai mai ajuns de mulți ani, nici la București și nici în altă parte, dar de abia aștept să revin", spunea Djokovic pentru Digi Sport.

Fredona melodia trupei Sistem

Amiciţia dintre Victor şi ovak a început în perioada în care cei doi tenismeni împărţeau aceeaşi cameră a unui club de tenis din München. În 2011, Victor şi-a amintit: „Acum 10 ani, Djokovic era un puştan teribil de ambiţios. În fiecare zi, după antrenamente, se ducea la pregătirea fizică, fără să-i ceară acest lucru cel care ne antrena. În viaţa de zi cu zi, e extraordinar. E mereu pus pe glume. A, şi ca fotbalist e foarte bun”.

Brașoveanul a dezvăluit: „L-am stresat cu melodiile trupei Sistem. După câteva zile, mi-a spus că-i place una dintre piese şi m-a rugat să-l învăţ cuvintele în limba română, pentru a o putea cânta şi el. Omul e talentat la muzică şi fredonează non-stop câte ceva”.