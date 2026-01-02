search
Vineri, 2 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Trump a întâmpinat Anul Nou cu o licitație a portretului lui Isus realizat pe scenă. Cu cât s-a vândut

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a organizat o licitație pentru o pictură a lui Iisus Hristos realizată live în noaptea de Anul Nou, la clublul său de la Mar-a-Lago, unde a avut loc petrecerea de Revelion. Întrebat despre rezoluția sa pentru noul an a spus că aceasta este „pace pe Pământ”, relatează The Guardian.

image

Portretul lui Iisus a fost realizat de artista Vanessa Horabuena și s-a vândut pentru 2,75 milioane de dolari.

„Pentru mine, este una dintre cele mai mari din lume. De fapt, aseară a făcut ceva incredibil. Poate picta într-un ritm lent un portret frumos pentru Casa Albă sau poate picta cel mai incredibil tablou în literalmente 10 minute”, a adăugat el într-o înregistrare video a evenimentului transmisă pe canalul conservator Newsmax.

Horabuena a început să picteze pe o pânză uriașă pe fundalul melodiei „Aleluia”.

„Desenează ceva cu adevărat special. Nu știu ce este, dar desenează ceva cu adevărat special”, a spus el, deschizând licitația la 100.000 de dolari. „Nu știu cum reușești să faci asta”, a comentat el, explicându-i că jumătate din veniturile licitației vor merge la spitalul de copii St. Jude și jumătate la departamentul șerifului local.

„Acești oameni sunt plini de bani, ca să știți”, a adăugat el.

Potretul s-a vândut cu 2,75 milioane de dolari, iar câștigătoarea a fost o femeie cu joben. Printre participanții la gală s-au numărat fostul consilier Rudy Giuliani; secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem; prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, și soția sa, Sara; miliardarul emiratez Hussain Sajwani; Brett Ratner, regizorul documentarului Melania, produs de Amazon, respectiv Jeanine Pirro, procurorul general al Districtului Columbia.

image

Urarea lui Trump pentru „pace pe Pământ” a venit în contextul în care reporterii au fost întrebați despre un presupus atac dirijat de CIA asupra unui doc din Venezuela.

Petrecerea de Revelion de la Mar-a-Lago – printre invitații din anii precedenți s-au numărat Martha Stewart, Serena Williams, Tiger Woods și Rod Stewart – este o tradiție care datează de cel puțin două decenii. Biletele costă 1.450 de dolari.

Festivitățile au urmat unuin șir de postări pe rețelele de socializare pe variate subiecte, Trump numindu-l pe guvernatorul democrat al statului Colorado, Jared Polis, „ticălos”, pe George Clooney „mediocru”, pe democrații „o gașcă de trișori și hoți” și lăudând politicile tarifare ale administrației sale, despre care a spus că au adus „un record mondial în materie de investiții”.

Cel puțin trei dintre cele 10 postări publicate de Trump miercuri au fost legate de guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și de investigația privind o fraudă de proporții în domeniul serviciilor sociale.

Trump a prezentat în avanpremieră ceea ce probabil va fi o temă importantă în zilele următoare. „Vă puteți imagina că au furat 18 miliarde de dolari?”, a spus Trump. „Asta doar ce am aflat până acum. Sunt mizilicuri. În California e mai rău, în Illinois e mai rău și, din păcate, și în New York e mai rău.”

„Vom da de capăt întregii situații. A fost o înșelătorie uriașă”, a adăugat el. „În rest, vom avea un An Nou minunat.”

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
digi24.ro
image
Revelionul în Coreea de Nord, în imagini. Supușii lui Kim Jong-Un au ieșit pe străzi în Phenian | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Funcționari din conducerea Primăriei Sectorului 1, care au lucrat cu Raluca Rogoz, sunt siderați de numirea acesteia de către Ilie Bolojan la Achizițiile Publice: „Nu cunoaște domeniul de achiziții, a picat examene. La primărie erau contracte cu probleme”
gandul.ro
image
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
mediafax.ro
image
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie Balaci, Gică Hagi și Adrian Mutu
fanatik.ro
image
Elena Udrea vrea să recupereze în instanță acțiunile la EVZ și Capital. Avocat: „A fost sancționată de două ori”
libertatea.ro
image
„Donald Trump dorește ca Rusia să câștige războiul”. Părerea europenilor despre conflictul din Ucraina
digi24.ro
image
Mircea Sandu a dezvăluit ce pensie are în România: „Nu e mare. Știți cât am plătit eu?”
gsp.ro
image
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
digisport.ro
image
VIDEO Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, mărturisire în lacrimi: 'Eram împreună cu el și am început amândoi...'
stiripesurse.ro
image
Loredana Groza a anunțat, într-un mesaj emoționant, că tatăl său a murit: „A lăsat în urmă mii de poezii, cărți pentru copii și romane”
antena3.ro
image
Destinaţia din România aleasă de turişti pentru minivacanţa de Revelion. I se mai spune polul frigului
observatornews.ro
image
Cum au apărut Loredana Groza și fratele ei la înmormântarea tatălui lor. Ținuta atipică aleasă de artistă
cancan.ro
image
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
prosport.ro
image
Iarna îşi arată colţii! Ger năprasnic şi ninsori abundente, anunţă ANM. Prognoza meteo până în februarie
playtech.ro
image
Mătușa lui George Simion, magistrat la Tribunalul Vrancea, a dat ÎCCJ în judecată pentru majorarea drepturilor salariale. Câți bani câștigă în prezent
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
După 24 de ore! S-a aflat prima victimă a tragediei de Revelion unde au murit cel puțin 40 de tineri
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Doi iubiți și-au pierdut viața la 17 ore distanță unul de celalalt. Ambii erau pe motocicletă atunci când și-au dat ultima suflare
kanald.ro
image
Schimbare majoră la asigurarea de sănătate de la 1 ianuarie 2026. Cine nu mai e scutit și cât trebuie să plătească
playtech.ro
image
Boala cu care a fost diagnosticat Ion Drăgan. Artistul ar fi trecut prin mai multe operații dificile
wowbiz.ro
image
HALUCINANT, se schimbă formula de calcul la pensii, ministrul MUNCII dă detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Prognoza meteo ianuarie 2026. Urmează o vreme cum nu a mai fost niciodată
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea TV acuzată că le-a provocat accidentări sportivilor: „Spuneau că facem prea mult sex”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Tragedia aviatică de la sfârșit de an. Supraviețuitorii și-au mâncat prietenii ca să rămână în viață
actualitate.net
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
click.ro
image
Horoscop săptămâna 2-8 ianuarie. Cele 5 zodii care au noroc în dragoste, primesc bani și fac planuri de vacanță
click.ro
image
Cum ne accelerăm îmbătrânirea fără să realizăm. Semne și comportamente care grăbesc procesul
click.ro
Kate Middleton profimedia 1061599855 (1) jpg
Kate n-ar fi avut de fapt cancer? După ce fanii au depistat o cicatrice suspectă pe chipul prințesei, valuri de teorii s-au iscat
okmagazine.ro
adorable white woman posing with bengal lights gorgeous red haired girl holding sparklers laughing new year jpg
Obiceiuri străvechi care deschid ușa norocului pentru următoarele 12 luni
clickpentrufemei.ro
USS Nevada (© U.S. Navy / Wikimedia Commons)
Marea Criză Economică a fost realizată și cu ajutorul cuirasatelor americane din Clasa Nevada
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

OK! Magazine

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

Click! Pentru femei

image
În Anul Nou 2026 nu mai poți amâna nimic. Calul de Foc preia controlul!

Click! Sănătate

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate