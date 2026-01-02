Video Trump a întâmpinat Anul Nou cu o licitație a portretului lui Isus realizat pe scenă. Cu cât s-a vândut

Președintele american Donald Trump a organizat o licitație pentru o pictură a lui Iisus Hristos realizată live în noaptea de Anul Nou, la clublul său de la Mar-a-Lago, unde a avut loc petrecerea de Revelion. Întrebat despre rezoluția sa pentru noul an a spus că aceasta este „pace pe Pământ”, relatează The Guardian.

Portretul lui Iisus a fost realizat de artista Vanessa Horabuena și s-a vândut pentru 2,75 milioane de dolari.

„Pentru mine, este una dintre cele mai mari din lume. De fapt, aseară a făcut ceva incredibil. Poate picta într-un ritm lent un portret frumos pentru Casa Albă sau poate picta cel mai incredibil tablou în literalmente 10 minute”, a adăugat el într-o înregistrare video a evenimentului transmisă pe canalul conservator Newsmax.

Horabuena a început să picteze pe o pânză uriașă pe fundalul melodiei „Aleluia”.

„Desenează ceva cu adevărat special. Nu știu ce este, dar desenează ceva cu adevărat special”, a spus el, deschizând licitația la 100.000 de dolari. „Nu știu cum reușești să faci asta”, a comentat el, explicându-i că jumătate din veniturile licitației vor merge la spitalul de copii St. Jude și jumătate la departamentul șerifului local.

„Acești oameni sunt plini de bani, ca să știți”, a adăugat el.

Potretul s-a vândut cu 2,75 milioane de dolari, iar câștigătoarea a fost o femeie cu joben. Printre participanții la gală s-au numărat fostul consilier Rudy Giuliani; secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem; prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, și soția sa, Sara; miliardarul emiratez Hussain Sajwani; Brett Ratner, regizorul documentarului Melania, produs de Amazon, respectiv Jeanine Pirro, procurorul general al Districtului Columbia.

Urarea lui Trump pentru „pace pe Pământ” a venit în contextul în care reporterii au fost întrebați despre un presupus atac dirijat de CIA asupra unui doc din Venezuela.

Petrecerea de Revelion de la Mar-a-Lago – printre invitații din anii precedenți s-au numărat Martha Stewart, Serena Williams, Tiger Woods și Rod Stewart – este o tradiție care datează de cel puțin două decenii. Biletele costă 1.450 de dolari.

Festivitățile au urmat unuin șir de postări pe rețelele de socializare pe variate subiecte, Trump numindu-l pe guvernatorul democrat al statului Colorado, Jared Polis, „ticălos”, pe George Clooney „mediocru”, pe democrații „o gașcă de trișori și hoți” și lăudând politicile tarifare ale administrației sale, despre care a spus că au adus „un record mondial în materie de investiții”.

Cel puțin trei dintre cele 10 postări publicate de Trump miercuri au fost legate de guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, și de investigația privind o fraudă de proporții în domeniul serviciilor sociale.

Trump a prezentat în avanpremieră ceea ce probabil va fi o temă importantă în zilele următoare. „Vă puteți imagina că au furat 18 miliarde de dolari?”, a spus Trump. „Asta doar ce am aflat până acum. Sunt mizilicuri. În California e mai rău, în Illinois e mai rău și, din păcate, și în New York e mai rău.”

„Vom da de capăt întregii situații. A fost o înșelătorie uriașă”, a adăugat el. „În rest, vom avea un An Nou minunat.”