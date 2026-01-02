Video Un șofer cunoscut drept „legenda taximetriștilor”, ucis în Polonia de un client nemulțumit de tarife în noaptea de Revelion

Un taximetrist de 78 de ani, cunoscut drept „legenda taximetriștilor” din nordul Poloniei, a fost ucis de un client nemulțumit de tarif în noaptea de Revelion.

Victima, fondator al primului serviciu de radio-taxi din Giżycko în 1996 și activă în domeniu încă din 1982, continua să lucreze chiar și după pensionare, din dorința de a-și suplimenta veniturile.

„Era o figură emblematică a taximetriei locale, cunoscut și apreciat de toți colegii săi. Conducea cu profesionalism și avea mereu grijă de pasageri,” a declarat unul dintre colegii săi pentru Fakt.

Conform purtătorului de cuvânt al Poliției Voievodatului din Olsztyn, locotenent-colonelul Tomasz Markowski, șoferul a fost găsit grav rănit și însângerat.

„O patrulă a fost trimisă la fața locului, dar rănile numeroase s-au dovedit fatale,” a explicat Markowski.

Potrivit sursei citate, poliția a reținut un suspect, în vârstă de 37 de ani, dintr-o localitate apropiată, aflat sub influența alcoolului, cu aproape 1% alcool în sânge.

În apartamentul acestuia a fost găsit un cuțit, posibil arma crimei. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale atacului.

Pe rețelele sociale, locuitorii au cerut măsuri pentru creșterea siguranței în oraș, inclusiv limitarea vânzării alcoolului pe timpul nopții.

„Poate că e timpul să introducem restricții pentru comerțul cu alcool între orele 22:00 și 10:00. Astfel de măsuri ar putea preveni tragedii similare,” a scris un utilizator.