Șefia Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, preluată din nou de Chișinău. Printre priorități, susținerea Kievului

Chișinăul a preluat în data de 14 noiembrie Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în cadrul unui eveniment organizat la Strasbourg, în prezența secretarului general al structurii europene, precum și a celor 46 de diplomați ai statelor membre.

Conform șefului diplomației de la Chișinău, Mihai Popșoi, printre prioritățile țării aflate la conducerea Comitetului de Miniștri se numără consolidarea sistemului Convenției Europene a Drepturilor Omului, promovarea drepturilor copiilor, combaterea violenței împotriva femeilor, consolidarea drepturilor sociale, susținerea democrației locale și combaterea dezinformării.

O altă prioritate va fi sprijinul „constant” pentru Ucraina, inclusiv operaționalizarea Tribunalului Special și a Comisiei de reclamații.

„Preluăm președinția într-o perioadă marcată de provocări, iar rolul Consiliului Europei în apărarea democrației, a drepturilor omului și a statului de drept este esențial. Am învățat că democrația nu este o destinație, ci un proces care necesită implicare constantă, curaj și responsabilitate. Republica Moldova rămâne un susținător ferm al valorilor fundamentale ale organizației și al misiunii sale de a promova pacea și solidaritatea pe continent”, a adăugat șeful Ministerului Afacerilor Externe (MAE) moldovean.

Pe durata mandatului, țara vecină va organiza peste 30 de evenimente, inclusiv sesiuni ministeriale și activități culturale, desfășurate la Chișinău și Strasbourg. Președinția Republicii Moldova va culmina cu Sesiunea Ministerială din capitala țării vecine, în perioada 14–15 mai 2026, eveniment care va reuni 46 de delegații ale statelor membre.

Cu ocazia preluării președinției, drapelul Republicii Moldova a fost arborat în Place de la République din Strasbourg.

Grigore Uzun, expert asociat în relații internaționale și securitate al Comunității Watchdog.md, susține că „este un moment important pentru țara noastră și un semnal clar că Moldova este capabilă să coordoneze, timp de șase luni, una dintre cele mai importante instituții europene dedicate drepturilor omului, democrației și statului de drept. Președinția Consiliului Europei este o oportunitate pentru Moldova de a demonstra leadership, seriozitate și angajament față de valorile europene”.

Republica Moldova va deține Președinția Comitetului de Miniștri în perioada 14 noiembrie 2025 – 15 mai 2026, fiind pentru a doua oară când Chișinăul exercită acest mandat de la aderarea la Consiliul Europei în 1995. Prima dată a deținut șefia în anul 2003.