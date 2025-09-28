Pragul de prezenţă la vot necesar validării scrutinului din Republica Moldova a fost depășit

Peste 33% din electorat a votat până acum în cadrul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, astfel că scrutinul poate fi considerat valabil din acest punct de vedere.

Conform legislaţiei, pentru validarea scrutinul este necesară participarea a cel puţin o treime dintre alegătorii înscrişi pe listele electorale.

La ora 14:30, prezenţa la urnele de vot a atins 33,27%.

În urma alegerilor parlamentare de duminică, vor fi aleşi 101 deputaţi cu un mandat de 4 ani. În cursa electorală sunt înregistrate 15 partide, 4 blocuri electorale şi 4 candidaţi independenţi.

Secţiile de votare s-au deschis la ora 07:00 şi se vor închide la 21:00.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt considerate cele mai importante din istoria țării, miza fiind orientarea viitorului Parlament, fie prin apropierea de Uniunea Europeană, fie printr-o menținere a influenței Kremlinului.