Maria Băsescu a votat la alegerile din Republica Moldova, fără fostul președinte

Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, s-a prezentat duminică la Ambasada Republicii Moldova de la București pentru a vota la alegerile parlamentare din țara vecină. Ea a mers singură la urne, după ce fostul șef al statului nu mai are cetățenie moldovenească din 2018.

Atât Maria, cât și Traian Băsescu au primit cetățenia Republicii Moldova în 2016. Un an mai târziu, președintele de atunci, Igor Dodon, a emis un decret prin care i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu. Fostul președinte a contestat decizia în instanță, însă justiția a menținut decretul ca fiind legal și întemeiat. În schimb, Maria Băsescu și-a păstrat cetățenia și a avut drept de vot la scrutinul de duminică.

La secția de vot de la Ambasada Republicii Moldova din București au votat până la ora 12 aproximativ 500 de persoane, printre care și europarlamentarul Eugen Tomac. Acesta a transmis că scrutinul de duminică are „o miză fără precedent”. În total, în România sunt deschise 23 de secții de votare pentru cetățenii moldoveni, dintre care cinci se află în București.

Până la prânz, circa 9.000 de persoane au votat în România, majoritatea tineri cu vârste cuprinse între 18 și 45 de ani.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt considerate cele mai importante din istoria țării, miza fiind orientarea viitorului Parlament, fie prin apropierea de Uniunea Europeană, fie printr-o menținere a influenței Kremlinului. Cetățenii au de ales dintre 23 de partide, blocuri electorale și candidați independenți pentru formarea Parlamentului de 101 deputați.