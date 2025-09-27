Ce poate face Rusia la scrutinul din Republica Moldova de duminică

Sunt multe scenarii care circulă în presă legate de alegerilor de mâine din Republica Moldova. Unele sunt exagerate, realitatea trebuie cântărită în funcţie de situaţia economico-militară a Rusiei şi a poziţionării Americii din ultimele zile.

Ce se întâmplă dacă forţele pro-europene câştigă alegerile

Rusia nu poate face mare lucru, cum nu a făcut nici atunci când Maia Sandu a câştigat alegerile prezidențiale. Nu este de conceput o nouă „operaţiune specială”, de genul celei iniţiate împotriva Ucrainei, în primul rând pentru că Rusia nu are graniţă comună cu Republica Moldova. În al doilea rând lumea civilizată a văzut şi înţeles că agresiunea rusă în Ucraina nu are succes, nu are logică şi nu este justificată de nimic. Poate doar de visele imperiale ale lui Putin. A fost condamnată şi de China, care susţine independenţa şi suveranitatea statelor.

Putin ar fi pus la punct imediat de comunitatea internaţională, în primul rând economic, dar şi comercial şi politic. Cum situaţia economică a Rusiei este oricum aproape de colaps, n-ar mai suporta un şoc constând în pierderea exporturilor de petrol.

Schimbarea la faţă a lui Donald Trump faţă de Rusia, are un efect asupra lui Putin. Dacă ar invada Moldova, n-ar mai exista motiv ca Trump să nu furnizeze armament de ultimă generaţie Ucrainei, de exemplu rachete Tomahawk. Iar Germania ar oferi Ucrainei rachete Taurus. Până şi Putin trebuie să ţină cont de aceste posibilităţi.

Cred că există planuri, deocamdată secrete, la nivelul NATO, al Ucrainei şi al României, asupra reacţiei în cazul în care Rusia ar încerca să invadeze Republica Moldova. Ucraina a emis o lege care permite preşedintelui Ucrainei să trimită trupe în afara graniţelor Ucrainei, în timp de război. Unde altundeva, dacă nu în Republica Moldova, vecina Ucrainei.

În concluzie, în această situaţie Rusia se va mulţumi să dea din gură, să agite spiritele în Transnistria, şi cam atât. Nici când a câştigat alegerile Maia Sandu n-a făcut mai multe, acum situaţia economică şi militară îi este şi mai nefavorabilă.

Cazul în care forţele pro-ruse castiga alegerile

Lucrurile se agravează, dar este posibil să decurgă într-o ordine normală. Durează ceva timp până când un parlament pro-rus schimbă guvernul, o suspendă pe Maia Sandu şi ia toate măsurile necesare unei funcţionări pro Rusia.

Este de aşteptat ca, în final, noua conducere a Republicii Moldova să invite Rusia la Chişinău, inclusiv cu forţe armate, şi atunci se va întâmpla scenariul negru de care ne temem cu toţii. Sigur, tot ajutorul european şi românesc, în bani şi alte resurse va înceta, dar Rusia se va oferi să-l înlocuiască cu resurse venind de la Moscova. Populaţia Republicii Moldova are în lung istoric de convieţuire cu Rusia, aşa că va accepta, în mare parte, o astfel de schimbare de direcţie. Se pune întrebarea dacă Rusia va mai avea resurse să înlocuiască ajutorul occidental, când benzina, de exemplu, a început să lipsească şi din Rusia.

Dacă forţele pro-ruse câştigă alegerile, dar populaţia de la Chişinău nu acceptă şi încearcă să răstoarne rezultatul alegerilor, abia atunci Rusia s-ar simţi îndreptăţită să intervină. Cum ar putea-o face, nu este clar până acum.

S-ar crea dezordini şi chiar lupte de stradă între forţele pro-ruse şi cele pro-europene, şi nu este clar dacă forţele de ordine oficiale ar interveni şi în favoarea cărei tabere.

Ipoteza că alegerile au fost fraudate va fi invocată de ambele tabere. O intervenţie armată rusească pe cale aeriană sper că a fost luată în considerare de Ucraina, NATO şi România, prin asigurarea protecţiei spaţiului aerian al Republicii Moldova.

Republica Moldova este un stat independent, şi Rusia nu se poate opune dacă oficialii acestei ţări ar solicita ajutorul străin pentru păstrarea ordinii şi siguranţei populaţiei.

Un rol important are de jucat Ucraina, vecină cu Republica Moldova şi clar împotriva unei intervenţii a Rusiei în Republica Moldova. Dacă tulburările pornesc din Transnistria, Ucraina poate ocupa acest teritoriu, fără prea mare efort.

Toate aceste calcule au fost făcute la nivelul de decizie a ţărilor din NATO ai al Ucrainei. Dacă forţele pro-ruse câştigă alegerile în Republica Moldova, ar fi o greşeală pentru Rusia să intervină militar la Chişinău. Corect ar fi să lase ca drumul democraţiei să decidă viitorul Republicii Moldova.

Posibil ca noua conducere rezultată din alegeri, chiar pro-rusă, să înţeleagă că Rusia nu are viitor economic şi militar şi să nu mizeze, neapărat, pe ajutorul ruşilor în construirea viitorului Republicii Moldova.