Nicușor Dan, îndemn la vot pentru cetățenii Republicii Moldova: „Zi decisivă și istorică”

Președintele Nicușor Dan a declarat duminică că alegerile parlamentare din Republica Moldova reprezintă o zi „decisivă și istorică” și a făcut un apel către cetățenii moldoveni din România să participe la vot.

„Este foarte, foarte important. E o zi decisivă, este o zi istorică pentru Republica Moldova”, a spus Nicușor Dan, prezent la un eveniment alături de fiica sa.

„Îndemn pe toți basarabenii din România să meargă la vot. Este foarte important ca oamenii să meargă la vot”, a mai spus acesta.

Grindeanu: Alegerile din Moldova sunt cruciale pentru parcursul european al țării și pentru protejarea suveranităţii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj alegătorilor din Republica Moldova cu prilejul alegerilor parlamentare de duminică, subliniind că votul lor este esențial pentru protejarea suveranității și menținerea parcursului european al țării.

„Dragi prieteni din Republica Moldova, sunteți în fața unei alegeri importante pentru viitorul vostru. Scrutinul parlamentar de azi este o oportunitate de a alege calea stabilității, prosperității și a valorilor comune europene. PSD susține partidele proeuropene responsabile care pot moderniza instituțiile, consolida statul de drept și aduce bunăstare cetățenilor. România sprijină în continuare aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și este pregătită să împărtășească experiența și solidaritatea sa”, a scris Grindeanu pe Facebook.