Schimbarea puterii la Budapesta ar putea duce la eliminarea vetoului privind deschiderea negocierilor de aderare pe capitole ale Republicii Moldova și Ucrainei la Uniunea Europeană, afirmă Valeriu Pașa, președintele comunității WatchDog.md, un think tank de la Chișinău.

Conform lui Valeriu Pașa, principala prioritate a noului Guvern de la Budapesta va fi deopotrivă restabilirea relațiilor cu Uniunea Europeană și distanțarea de Rusia.

,,Respectiv, putem fi destul de siguri că guvernarea nouă de la Budapesta va scoate acel veto de pe deschiderea negocierilor oficiale cu Ucraina și, respectiv, cu Republica Moldova, iar acest lucru este foarte important pentru noi. Dincolo de negocierile tehnice pe capitole, deschiderea oficială a negocierilor va apropia acel moment când putem adera la Uniunea Europeană”, a afirmat președintele comunității WatchDog.md.

Influențarea votului din Armenia

Valeriu Pașa mai subliniază că Executivul Ungariei va debloca ajutorul de 90 de miliarde de euro oferit Ucrainei, țară care se va putea apăra mai bine în războiul pornit de Kremlin, ceea ce va asigura mai multă stabilitate și securitate pentru vecinul său, Republica Moldova.

,,Un alt impact important va veni de la Moscova, acolo unde primul adjunct al administrației prezidențiale, Serghei Kirienko, a înregistrat un al doilea eșec la rând în operațiunile pe care le coordonează de imixtiune în alegeri în alte țări: primul a fost în Republica Moldova în 2025, iar acum a urmat Ungaria. Kirienko a preluat acest mandat de a coordona imixtiunea în alegerile din alte țări de la Kozak, anul trecut, vara, și deja vedem că de două ori la rând nu s-a isprăvit cu această misiune care i-a fost oferită de Putin. Respectiv, Kirienko va căuta să compenseze și să confirme cumva eficiența sa, altfel riscă să piardă încrederea dictatorului rus. Eu consider că acum Kirienko se va concentra foarte mult pe influențarea alegerilor din Armenia, nu atât pentru că acolo este interesul major al Rusiei, cât el personal va avea interesul să confirme că este capabil să îi aducă lui Putin succesele mult dorite în plan de politică externă”, a adăugat Valeriu Pașa.

Chișinău și Kiev, împreună spre UE

În vara anului trecut, lidera de la Chișinău a declarat că Republica Moldova și Ucraina, două state care au pornit împreună pe drumul spre Uniunea Europeană, își doresc să ajungă împreună la destinație.

Maia Sandu a subliniat că Chișinăul va aștepta Kievul dacă Uniunea Europeană ar decide să avanseze doar dosarul Republicii Moldova, făcând referire la veto-ul premierului ungar de atunci, Viktor Orbán, privind aderarea Ucrainei care a afectat indirect și parcursul țării sale pe fondul în care cele două state nu au fost separate pe drumul lor spre Uniune.

,,Datorăm pacea noastră Ucrainei. Suntem mândri că am pornit împreună pe acest drum și știm că progresul trebuie câștigat. Democrația din Moldova poate supraviețui doar ca parte a Uniunii Europene. Este un „da”, vrem să intrăm împreună în UE”, a răspuns președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, fiind întrebată dacă țara sa va aștepta Ucraina în cazul în care statele UE o vor accepta numai pe ea.

Chișinăul și Kievul au depus cererile de aderare la Uniunea Europeană în 2022, la câteva zile după declanșarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Ambele au obținut statutul de țară candidată în iunie 2022, iar doi ani mai târziu, ambasadorii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene și-au dat „acordul de principiu” cu privire la deschiderea negocierilor de aderare cu cele două state.