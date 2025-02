Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de solidaritate pentru Kiev, subliniind angajamentul ferm al Chișinăului pentru pace, libertate și securitate, precum și faptul că liniștea cetățenilor țării sale depinde de curajul Ucrainei, dar și de hotărârea acestora.

„Trei ani de război. Trei ani de durere și sacrificii. Trei ani de luptă pentru viață. Trei ani în care Rusia încearcă să distrugă Ucraina. Dar Ucraina rezistă. Iar Moldova este alături, de partea binelui, de partea păcii și libertății”, a afirmat Maia Sandu.

În această zi, președinta Maia Sandu a vorbit despre impactul războiului asupra Chișinăului, amintind despre dronele sau fragmentele de rachete căzute pe teritoriul țării sale în timpul atacurilor armatei ruse asupra Ucrainei.

,,Ecourile acestui război răsună și la noi. Am văzut drone și fragmente de rachete căzute lângă satele noastre. Am simțit neliniștea nopților tulburate de bombardamente, dar Moldova a demonstrat că este puternică. În fața fricii am rămas uniți, în fața nesiguranței am ales solidaritatea, am deschis ușa celor care fug din calea războiului, am împărțit din puținul pe care-l aveam fără ezitare. Astăzi știm că liniștea noastră depinde de curajul Ucrainei, dar și de hotărârea noastră. Trebuie să ne protejăm pacea și libertatea de cei care vor să ne vadă slabi și divizați, de cei care ne șantajează cu întuneric și frig sau încearcă să ne cumpere voturile cu bani murdari”, a detaliat lidera Chișinău, accentuând necesitatea de a apăra democrația și stabilitatea Republicii Moldova.

,,Acest război a schimbat multe lucruri, dar ceea ce nu a schimbat este dorința noastră de a trăi în siguranță într-o țară care să poată privi înainte cu încredere. Moldova a ales calea dreaptă a libertății, solidarității și păcii și așa vom merge mai departe, construind un viitor sigur și prosper pentru toți cetățenii noștri în marea familie europeană”, așa Maia Sandu și-a încheiat mesajul video în contextul împlinirii a trei ani de la începutul războiului.

Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău, a subliniat lupta eroică a Ucrainei pentru democrație, libertate și suveranitate, menționând că ucrainenii își pierd viața pentru a-și apăra țara și valorile lor.

Citește și: Macron merge la Washington pentru a discuta cu Trump despre planul de pace pentru Ucraina

„De trei ani, zi de zi, Ucraina luptă cu vitejie, demnitate pentru democrație, libertate, suveranitate și pace. De trei ani de zile, ucrainenii mor, fiind uciși de ruși, pentru că nu vor să-și cedeze țara și pentru că sunt patrioți. Suntem martorii unui război nedrept, martorii a trei ani de invazie ilegală, imorală, am tot dreptul să spun criminală a rusiei și asta pentru că un individ cu ambiții de putere nemăsurate vrea să instaureze în Ucraina „ruskyi mir” și să refacă un imperiu”, a notat demnitarul pe internet.

Putin ,,nu se va opri la Ucraina”

Igor Grosu a condamnat invazia Rusiei, numind-o ilegală și imorală, și a criticat intențiile liderului de la Kremlin privind refacerea imperiului.

,,Pentru aceasta este gata să omoare nu doar soldați, dar și femei, copii și bătrâni, doar pentru faptul că aceștia vorbesc o altă limbă, au o altă cultură sau pur și simplu vor să fie ucraineni. Sună cunoscut, nu? El refuză Ucrainei și ucrainenilor dreptul de a exista și este gata să-i distrugă fizic pe cei care se opun. Cu toții înțelegem, că dacă îi reușește, nu se va opri la Ucraina, va refuza și dreptul nostru la existență, dreptul statelor baltice, Poloniei, României și altor state din fosta sferă de influență sovietică. Deja o face prin războiul hibrid dus în Europa unde atacă democrațiile, implicându-se grosolan în alegeri. Am simțit-o noi și România în noiembrie, a simțit-o Georgia, Serbia.Mulțumesc, dragi ucraineni, pentru rezistență, pentru că luptați, pentru că iubiți Ucraina. Moldova va fi alături de Ucraina cât timp va fi nevoie. Glorie tuturor eroilor căzuți pentru apărarea democrației, libertăților și valorilor occidentale comune, de care noi cu toții ne bucurăm!”, a concluzionat președintele Parlamentului.

Milioane de ucraineni au pierdut tot

Iar Dorin Recean, șeful Cabinetului de miniștri, a subliniat suferința și rezistența Ucrainei în fața agresiunii Rusiei, evidențiind pierderile uriașe suferite de poporul ucrainean în cei trei ani de război.

„Trei ani de război nedrept. Trei ani de suferință. Trei ani de rezistență împotriva agresiunii nejustificate a Rusiei. În trei ani, un copil învață să meargă, o familie își construiește o casă, un tânăr își croiește un drum în viață. Dar în trei ani de invazie rusă, milioane de ucraineni au pierdut tot: vieți distruse, copii despărțiți de părinți, orașe întregi rase de pe hartă și multă suferință.În tot acest timp, moldovenii au fost curajoși și solidari cu Ucraina. Noi știm ce înseamnă să fim uniți - pentru pace, libertate și o viață în care copiii noștri să nu cunoască frica. Moldova este și rămâne alături de Ucraina pentru libertate, democrație și valorile care ne definesc viitorul european. Pace justă pentru Ucraina”, a conchis premierul pe internet.

Războiul din Ucraina a început în dimineața zilei de 24 februarie 2022, odată cu invazia pe scară largă demarată de Rusia.