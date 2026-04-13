search
Luni, 13 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

R.M așteaptă cu interes să accelereze parteneriatul cu Ungaria. Mesajul Maiei Sandu după victoria lui Péter Magyar în alegeri

0
0
Publicat:

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a felicitat pe Péter Magyar pentru victoria în alegerile din Ungaria, subliniind că țara sa așteaptă să accelereze parteneriatul cu Budapesta.

Maia Sandu l-a felicitat pe Peter Magyar după victoria în alegeri. FOTO: Presedinte.md

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului Tisza pentru această victorie clară. Republica Moldova așteaptă cu interes să accelereze parteneriatul cu Ungaria – bazându-se pe prietenia care unește popoarele noastre – și să lucreze împreună pentru o Europă mai puternică, mai unită și mai rezilientă”, a scris Maia Sandu pe platforma X.

Reacția altor lideri 

Victoria lui Péter Magyar a fost salutată rapid de lideri europeni și internaționali.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis că „Ungaria a ales Europa”, subliniind că rezultatul întărește Uniunea Europeană.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Magyar și și-a exprimat dorința de a dezvolta cooperarea bilaterală, afirmând că Ucraina este pregătită pentru „o colaborare constructivă” în beneficiul ambelor țări și al stabilității regionale.

Un mesaj de felicitare a venit și din partea președintelui României, Nicușor Dan, care a subliniat că rezultatul alegerilor reprezintă un semnal important pentru consolidarea parcursului european al Ungariei.

Prezența mare la vot

Victoria lui Péter Magyar marchează finalul celor 16 ani de guvernare ai premierului Viktor Orbán, unul dintre cei mai influenți lideri ai Europei. Partidul de opoziție Tisa a obținut o majoritate de două treimi în Parlamentul de la Budapesta, iar premierul ungar, Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea. Prezența la urne a atins un nivel record, aceasta fiind de 77,8% în timpul scrutinului din data de 12 aprilie.

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
image
OK! Magazine

image
Click! Pentru femei

image
Click! Sănătate

image
