Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Moștenirea neașteptată a Proiectului Manhattan. Prima explozie nucleară din istorie a creat un cristal „imposibil”, unic pe Pământ

La data de 16 iulie 1945, la ora 5:29 dimineața, omenirea pășea ireversibil într-o nouă și periculoasă eră geopolitică. Deasupra deșertului din New Mexico, testul nuclear „Trinity” transforma nisipul în energie pură și dădea naștere primei ciuperci atomice din istorie. Însă, dincolo de implicațiile militare catastrofale care aveau să schimbe cursul celui de-Al Doilea Război Mondial, ferocitatea acelei detonări a lăsat în urmă o anomalie științifică: un cristal catalogat inițial drept „imposibil”, scrie Daily Mail.

Trinitul, cristalul ce s-a format după prima explozie nucleară din lume/FOTO:X
O echipă internațională de cercetători a descoperit că temperaturile și presiunile extreme generate de bomba cu plutoniu, supranumită „The Gadget”, au forjat o structură cristalină bizară, care nu seamănă cu nimic altceva pe planetă. Este prima substanță de acest gen formată direct în urma unei explozii nucleare, conform unui studiu publicat în prestigioasa revistă Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Alchimia atomică: Cum a devenit „Trinititul” o capsulă a timpului

Detonarea dispozitivului de către inginerii Proiectului Manhattan, coordonați de carismaticul fizician J. Robert Oppenheimer, a eliberat o energie echivalentă cu 21.000 de tone de TNT. Turnul de testare înalt de 30 de metri și întreaga infrastructură de cupru din jur au fost dezintegrate instantaneu. Mingea de foc rezultată a aspirat și a topit laolaltă nisipul deșertului, cablurile metalice și instrumentele de măsură, revărsându-le sub forma unor stropi sticloși de un verde-cenușiu, un mineral nou botezat „Trinitit”.

Multă vreme considerat doar un suvenir morbid al începutului erei atomice, Trinititul a fost analizat recent într-o formă a sa extrem de rară: varianta roșie, care conține urme metalice din structura turnului. În interiorul unui astfel de fragment, savanții au identificat o structură de tip „clatrat” – o rețea de atomi de siliciu aranjată sub formă de cușcă, în interiorul căreia este capturat câte un singur atom de calciu.

„Energiile necesare pentru formarea acestor structuri sunt cu mult peste ceea ce s-ar putea obține în mod fezabil la temperaturile și presiunile care apar în mod natural pe Pământ”, a explicat coautorul studiului, profesorul Michael Widom de la Universitatea Carnegie Mellon, adăugând că obținerea lor într-un laborator convențional este aproape improbabilă.

Un moment înghețat la 1.500°C

În timp ce cristalele obișnuite se dezvoltă în medii stabile și în ritmuri lente – cum se întâmplă cu sarea care cristalizează pe măsură ce apa se evaporă –, structura din Trinitit a avut nevoie de condiții de un dezechilibru extrem.

Potrivit coordonatorului studiului, dr. Luca Bindi de la Universitatea din Florența, cristalul s-a format la temperaturi ce au depășit 1.500°C și presiuni de câțiva gigapascali, urmate de o răcire ultra-rapidă.

„Explozia nucleară a înghețat practic o aranjare atomică altfel inaccesibilă, înainte ca aceasta să poată trece în faze mai stabile”, afirmă Bindi. Trinititul a funcționat, așadar, ca o fotografie de înaltă rezoluție a condițiilor fizice din milisecundele de după detonare.

De la istoria militară la tehnologia viitorului

Din punct de vedere științific, mediile extreme generate de detonările nucleare, de prăbușirile de meteoriți sau de trăsnete sunt privite acum ca adevărate „laboratoare naturale” pentru descoperirea unor minerale necunoscute. Deși descoperirea are o valoare teoretică fundamentală, ea ar putea deschide calea către inovații tehnologice majore.

Clatrații prezintă un interes deosebit pentru fizicieni datorită proprietăților lor termice și electrice neobișnuite, inclusiv supraconductibilitatea și comportamentul termoelectric eficient. Înțelegerea modului în care s-au format aceste cristale în deșertul din New Mexico ar putea ghida cercetătorii în sinteza unor noi clase de materiale funcționale, imposibil de obținut prin metodele metalurgice tradiționale.

Secretul din spatele „depozitului de muniție”

La momentul testului, secretomania din jurul proiectului militar a fost totală. Explozia a fost atât de puternică încât a luminat cerul ca un al doilea soare pe o rază de peste 300 de kilometri, fiind observată inclusiv de un pilot al marinei americane care zbura lângă Albuquerque.

Pentru a ascunde natura reală a experimentului, baza aeriană din Alamogordo a emis atunci un comunicat de presă laconic, susținând că „un depozit de muniție situat la distanță, conținând o cantitate considerabilă de explozibili de mare putere și materiale pirotehnice, a explodat, fără a înregistra victime”.

Adevărul despre originea acelei lumini orbitoare și începutul oficial al Cursei Înarmărilor avea să fie dezvăluit lumii abia trei săptămâni mai târziu, la 6 august 1945, odată cu bombardarea orașului Hiroshima. Optzeci de ani mai târziu, urmele acelei zile continuă să ofere răspunsuri nu doar istoricilor, ci și fizicii moderne.

