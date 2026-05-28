Horoscop vineri, 29 mai. Zodia care are șansa să cunoască persoana cu care va dezvolta o relație importantă

Horoscopul zilei de vineri, 29 mai, aduce perspective interesante pentru unii nativi. Lorina, astrologul Click!, are predicțiile complete în cazul fiecăruia din cele 12 semne zodiacale.



Berbec

Iubire - Aveți șansa să întâlniți pe cineva cu care să fiți compatibil și să dezvoltați o relație mai importantă.

Sănătate - Sistemul osteo-articular vă încetinește ritmul. Fiți conștient de limitarea mișcărilor și nu forțați!

Bani - Aveți capacități bune de negociere. La cumpărături, puteți obține un discount fără prea multă bătaie de cap.

Taur

Iubire - Deplasările scurte vă fac să vedeţi prietenii cu alţi ochi, să vă relaxaţi şi să vă încărcaţi cu energie proaspătă.

Sănătate - Mişcarea făcută trebuie să fie moderată şi alimentaţia cam la fel. Excesele dacă le prelungiţi, vă suprasolicită.

Bani - Reacţiile sunt alerte, simţiţi trendul de evoluţie al unor situaţii şi sunteţi omul pe fază. Recompensa va urma.

Gemeni

Iubire - Vorbiţi cu patos, sunteţi sociabili, amuzanţi şi ajungeţi rapid în centrul atenţiei la orice eveniment.

Sănătate - Gândirea vă este influenţată de emoţii, de valori spirituale. Remediile naturale îşi fac mult mai uşor efectul.

Bani - Obiectivitatea vă este străină. Scoateţi bani din buzunar sub efectul impresiilor şi poftelor de moment.

Rac

Iubire - Puteți trăi momente plăcute cu partenerul dar cu condiția să nu vă îngrijoraţi pentru partea financiară.

Sănătate - Aţi acumulat furie interioară şi acum zona ficat-pancreas-vezică biliară poate resimţi efectele.

Bani - Nu cheltuiţi mai mult decât aveţi şi spuneţi exact însoţitorilor sumele disponibile! Stabiliţi termenii înţelegerilor!

Leu

Iubire - Încercați să ajungeți la un consens. Sunt favorabile discuțiile deschise și negocierile.

Sănătate - Investiţi în hrană sănătoasă, vitamine, fructe şi vă bucuraţi de rezistenţă fizică sporită.

Bani - Renunţaţi la ideea de recompensă imediată şi aveţi răbdare să studiaţi informaţii despre ce doriţi să achiziţionaţi!

Fecioara

Iubire - Vă lăsați distras de dorințele prietenilor și deveniți nemulțumit pe parcurs. Mai bine rămâneți cu familia acasă.

Sănătate - Lucrați în echipă. Mergeți cu amicii la sală, ieșiți în parc la o plimbare relaxantă.

Bani - Lăsați speculațiile să își producă efecte. Nu intrați în panică și nu vă impacientați! Câștigurile vor apărea.

