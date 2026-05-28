Shaorma nu mai este prima opțiune a românilor. Care este acum preparatul preferat în țara noastră, cu cel mai mare număr de comenzi

Burgerul a devenit noul rege al comenzilor de mâncare în România, detronând astfel celebra shaorma din topul preferințelor culinare ale românilor.

Potrivit unei analize realizate de Glovo, citată de Gândul, în ultimele 12 luni au fost comandate nu mai puțin de 7,7 milioane de burgeri prin platformă.

Datele arată că România a urcat pe locul al treilea la nivel global în ceea ce privește consumul de burgeri prin Glovo, fiind depășită doar de Spania și Italia. În clasamentul mondial urmează Polonia și Maroc.

Bucureștiul ocupă chiar primul loc la nivel global în consumul de burgeri prin aplicația de livrare. În ultimele 12 luni, în Capitală au fost comandate peste 3,2 milioane de burgeri, depășind orașe importante precum Barcelona și Milano.

Potrivit analizei, aproape doi din cinci burgeri comandați în România provin din București. În topul orașelor cu cei mai mari consumatori de burgeri urmează Cluj-Napoca, Iași, Constanța și Timișoara.

Luna mai a anului 2026 a adus și un record impresionant: peste 84.000 de burgeri au fost comandați într-o singură săptămână. Cea mai aglomerată zi pentru comenzile de burgeri a fost 8 mai 2026, când au fost livrați peste 14.000 de burgeri la nivel național.

Cel mai popular sortiment în rândul românilor este burgerul dublu din carne de vită, cu două chifle și două felii de brânză, care depășește clar varianta clasică.

În preferințele consumatorilor se mai regăsesc burgerii de pui, variantele smashed burger, burgerii clasici, dar și cei cu bacon, carne de porc sau opțiunile vegetariene.

Analiza Glovo arată că burgerii sunt comandați în special la cină, cu un vârf de consum în jurul orei 19:00. Intervalul 18:00 – 20:00 este cel mai aglomerat pentru livrările acestui preparat.

În ceea ce privește zilele săptămânii, vinerea generează cel mai mare volum de comenzi, urmată de sâmbătă și joi.

Clasamentul preparatelor preferate de români pe platforma de livrare este completat de pizza, aflată pe locul al doilea, urmată de cartofii prăjiți. Shaorma, considerată ani la rând unul dintre cele mai iubite preparate de tip fast-food din România, a coborât abia pe poziția a patra.