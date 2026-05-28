Antrenor de înot de la Clubul Sportiv din Câmpina, cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei fete de 12 ani

Un nou scandal zguduie lumea sportului, după ce un antrenor de înot al Clubului Sportiv Câmpina a fost pus sub anchetă pentru agresiune sexuală asupra unei minore de 12 ani. Polițiștii au descins la domiciliul bărbatului, iar autoritățile locale cer demisia imediată a acestuia.

Faptele ar fi avut loc în timpul antrenamentelor. FOTO Shutterstock
Antrenorul este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unei minore, au confirmat joi surse judiciare pentru Agerpres. Ancheta este coordonată de polițiștii prahoveni, care au efectuat o percheziție domiciliară în comuna Scorțeni, la adresa bărbatului suspectului.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, investigația a început pe 15 mai 2026, după ce o femeie din Câmpina a reclamat că fiica sa, în vârstă de 12 ani, ar fi fost agresată sexual în timpul unor activități de pregătire sportivă.

„Cercetările au fost demarate la data de 15 mai 2026, ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Câmpina, cu privire la faptul că fiica sa, o minoră de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani, în timpul unor activități de pregătire sportivă”, a transmis IJP Prahova.

Surse judiciare au precizat că bărbatul este antrenor de înot în cadrul CS Câmpina și că faptele ar fi fost comise în mod repetat, pe parcursul unui an.

Suspectul a fost dus la audieri.

„Persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată și condusă la sediul unității de poliție pentru audieri. Cercetările sunt continuate (…) în vederea stabilirii întregii activități infracționale și dispunerii măsurilor legale care se impun”, au mai precizat reprezentanții IJP Prahova.

Primarul Câmpinei cere demisia antrenorului

Cazul a generat îngrijorare în comunitatea locală, având în vedere că activitatea sportivă implica lucrul direct cu copii.

Primarul municipiului Câmpina, Irina‑Mihaela Nistor, a reacționat public, solicitând retragerea imediată a antrenorului din activitate.

„Dezaprob și condamn ferm orice formă de comportament abuziv (…) Siguranța minorilor trebuie să fie o prioritate absolută”, a transmis edilul într-un comunicat publicat pe pagina Primăriei.

Edilul a cerut demisia antrenorului vizat:

„Solicit public antrenorului vizat să își prezinte demisia de îndată. Până la finalizarea anchetei, consider că acesta trebuie să se retragă din orice activitate care implică interacțiunea cu minorii”.

Ancheta este în desfășurare, iar procurorii urmează să stabilească întregul context al faptelor.

Amintim că, în 2024, un antrenor de înot de la Dinamo acuzația că a violat o fetiță de 7 ani a fost arestat preventiv.

