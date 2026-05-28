Video Scandal în Parlamentul Republicii Moldova. Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a fost scos cu forța din plen, după ce a încercat să țină un discurs

În Parlamentul Republicii Moldova au avut loc momente tensionate, joi, 28 mai, după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a intrat în sala de plen și a încercat să susțină un discurs de la tribuna centrală. Edilul nu a reușit să vorbească, fiind scos cu forța din încăpere de agenții de pază. Incidentul a inclus îmbrânceli, huiduieli și schimburi dure de replici între politicieni.

Ion Ceban a intrat în sala de plen. FOTO: captură video YouTube
Ion Ceban a intrat în sala de plen. FOTO: captură video YouTube

Totul s-a întâmplat în timpul ședinței legislative, când Ion Ceban a intrat în plen și a încercat să ajungă la tribună pentru a-și expune poziția. După mai multe altercații verbale cu deputați și o tentativă de a lua cuvântul, agenții de pază au intervenit și l-au evacuat din sală.

Ulterior, mai mulți deputați ai partidului de guvernământ PAS au criticat gestul primarului, susținând că acesta nu are calitatea de deputat sau membru al Guvernului și că apariția sa în plen ar fi reprezentat „o încercare lamentabilă de victimizare”.

Ion Ceban a declarat pentru NewsMaker că intenționa să le ceară parlamentarilor să susțină organizarea unui referendum privind reforma administrativ-teritorială și să discute despre situația școlilor din Chișinău care ar putea trece în administrarea directă a Ministerului Educației.

Primarul a afirmat că incidentul ar fi fost provocat de deputatul PAS Vasile Grădinaru. Acesta a respins acuzațiile și a catalogat acțiunile lui Ceban drept ilegale.

În apărarea edilului a intervenit liderul grupului parlamentar „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, care a declarat că Ion Ceban ar fi trebuit lăsat să își prezinte punctul de vedere în plen.

Scandalul a continuat și după evacuarea primarului. Deputatul PAS Radu Marian a sugerat că Ion Ceban s-ar fi aflat sub influența unor substanțe interzise în momentul incidentului. Edilul a respins acuzațiile și a declarat că este dispus să facă orice tip de test.

„Sânge, urină, orice vreți”, a spus Ion Ceban.

Numele primarului Chișinăului s-a aflat și anul trecut în centrul unui scandal diplomatic, după ce România a anunțat că, începând cu 9 iulie 2025, Ion Ceban are interdicție de a intra în România și în spațiul Schengen pentru o perioadă de cinci ani, din motive care țin de siguranța națională.

Interdicția a fost aplicată în contextul pregătirilor pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate într-un climat politic tensionat. Deși a candidat pentru Parlament, Ion Ceban a renunțat ulterior la mandat pentru a rămâne în funcția de primar al Chișinăului.

