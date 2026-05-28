Foto TIR încărcat cu frigorifice, cuprins de flăcări pe Autostrada A1. Semiremorca a ars aproape complet

Un incendiu puternic a izbucnit joi seară, 28 mai, la un autotren aflat pe Autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara – Deva. Semiremorca vehiculului, încărcată cu frigorifice, a fost cuprinsă de flăcări în proporție de aproximativ 80%, iar pompierii au intervenit pentru lichidarea incendiului.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 17:25.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autotren pe A1, la kilometru 459, pe sensul de mers Timişoara-Deva. De urgenţă s-au deplasat la locul evenimentului trei autospeciale de stingere din cadrul Detaşamentului Lugoj si Punctului de Lucru Topolovăţu Mare şi o autocisternă de 30.000 l, din cadrul Detaşamentului 2 Pompieri Timişoara”, au transmis reprezentanții ISU Timiș.

La sosirea echipajelor de intervenție, pompierii au constatat că incendiul se manifesta generalizat la nivelul semiremorcii.

„Capul tractor a fost decuplat şi nu este afectat de flăcări”, au mai precizat pompierii.

Semiremorca transporta frigorifice, iar focul s-a extins rapid la aproape întreaga încărcătură.

Autoritățile urmează să stabilească de la ce a pornit incendiul. Deocamdată, nu au fost raportate victime.