Video Mama fraților găsiți morți împreună cu bunica lor și-a luat la rost vecinii care au dezvăluit relațiile tensionate dintre ea și bătrână

Au apărut noi detalii în cazul tragediei din Târgu Jiu, unde unde o femeie de 83 de ani a fost ucisă de nepotul său, care şi-a omorât şi fratele, iar apoi s-a sinucis. Mama celor doi bărbați a făcut primele declarații după ce a fost audiată de polițiști, mărturisind că nu își poate explica ce s-a întâmplat în noaptea tragediei.

Carmen Ionică (62 de ani), mama celor doi frați morți și fiica femeii ucise, împotriva căreia bătrâna obținuse ordin de protecție, a ajuns, între timp, la locul crimei și i-a confruntat pe vecinii care le-au povestit anchetatorilor despre scandalurile iscate în mod repetat între cele două femei și problemele pe care criminalul le avea.

„Nu vă e rușine? Când eu am spus că este nebună și este alcoolică... Praful și pulberea să se aleagă de voi, nenorociților. Voi i-ați dat nas nenorocitei ăleia... Mincinoși ordinari”, le-a spus Carmen Ionică vecinilor, potrivit unei înregistrări video postate joi, pe Facebook, de jurnalistul Costin Soare.

„O să trăiesc într‑un chin veșnic”

Tot joi, mama celor doi bărbați a făcut primele declarații după ce a fost audiată de polițiști, mărturisind că nu își poate explica ce s-a întâmplat în noaptea tragediei.

Femeia a povestit că ultima discuție cu familia a avut loc marți seara, notează AS in Gorj.

Potrivit acesteia, Vlad, fiul cel mare, în vârstă de 40 de ani, ar fi venit la locuința ei pentru a-i duce mâncare și bani, după ce bunica celor doi frați emisese un ordin de restricție împotriva mamei lor.

„O să stau într-un chin veșnic… trebuia să fiu la mine acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict… Nu știu”, a spus femeia, potrivit sursei citate.

Carmen Ionică a mărturisit că a aflat despre tragedie abia în cursul nopții, când a fost chemată la audieri. Timp de mai multe ore, susține aceasta, nu i s-ar fi comunicat nimic concret, iar vestea morții mamei și a celor doi fii i-a fost dată ulterior.

Mama celor doi bărbați crede că tragedia ar fi putut fi declanșată de tensiunile din familie și de teama lui Alexandru, fratele mai mic, că ar putea fi dat afară din apartament, amintind că și ea a fost dată afară recent din locuință, în urma unor conflicte.

„M-a scos afară din casă… poate el s-a gândit că o să facă la fel și cu ei. Ne amenința că ne scoate pe toți afară. Nu știu ce a fost în mintea lui, avea și depresie… Eu doar fac presupuneri”, a declarat aceasta.

Bătrâna ucisă obținuse ordin de protecție împotriva fiicei

Amintim că, potrivit datelor obținute de anchetatori, bătrâna de 86 de ani s-a prezentat marți, cu o zi înainte să fie ucisă, la Poliția Municipiului Târgu Jiu, însoțită de președintele asociației de proprietari, reclamând că este agresată și amenințată de fiica sa, în vârstă de 62 de ani, cu care locuia. În urma sesizării, polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie și amenințare și au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva fiicei.

Procurorii spun însă că femeia nu a dorit să solicite măsuri și împotriva nepoților, motivând că i-a crescut și nu vrea să îi implice în proceduri legale.

„A fost emis un ordin de protecție împotriva fiicei doamnei, dar nu și împotriva nepoților. Doamna nu a vrut. A spus că ea i-a crescut”, a declarat procurorul Cristian Onescu.

Formularul de evaluare a riscului nu a indicat un pericol iminent, iar femeia nu a depus plângere împotriva celor doi nepoți adulți. Polițiștii au constatat că fiica părăsise deja locuința și se mutase temporar la o altă adresă din oraș.

Scene șocante descoperite în apartament

Anchetatorii au găsit în locuință indicii privind starea psihică deteriorată a lui Alexandru Marinescu, bărbatul considerat autorul crimelor. Potrivit procurorilor, acesta ar fi suferit de tulburări psihice și fusese internat într-o unitate medicală în urmă cu doi ani.

„Își crease un altar închinat lui Lucifer, geamul era blocat și acoperit cu o pătură, iar pe pereți erau simboluri satanice”, a precizat procurorul de caz, descriind scena descoperită în camera bărbatului.

Vecinii au confirmat că în apartament existau conflicte frecvente de ani de zile.

„Se certau de când murise soțul doamnei, de 13 ani. I-am spus să facă ceva, că de aici iese ceva. Și ea spunea: «Eu i-am crescut». I-au spart geamurile, ușa, frigiderul… și tot de mâna lor a murit”, a relatat o vecină.

Alți martori au povestit că Alexandru devenise tot mai retras și trăia izolat, în condiții neobișnuite.

„Știa toată lumea că are altar cu Lucifer. A stat șase ani în Austria, dar după ce s-a despărțit de soție a făcut depresie. Stătea numai în casă, în întuneric”, a povestit un martor.

Fiica victimei, găsită ulterior și dusă la audieri

La scurt timp după tragedie, fiica bătrânei a fost găsită de polițiști într-un alt apartament din Târgu Jiu și a fost dusă la audieri.

Potrivit informațiilor din anchetă, Alexandru Marinescu ar fi avut antecedente legate de consumul de droguri și fusese internat anterior într-o unitate de psihiatrie, relatează AS în Gorj.

Vlad Marinescu, fratele ucis era cunoscut în cartier ca un om liniștit și muncitor. Revenise recent din străinătate pentru a avea grijă de mama și bunica sa și pentru a încerca să calmeze conflictele din familie, notează sursa citată.

Ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate succesiunea evenimentelor și motivele din spatele tragediei.