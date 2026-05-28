Dispozitiv uriaș de securitate pentru Putin în Kazahstan. Liderul de la Kremlin, escortat de bindate cu mitralior, tehnologie anti-drone și supraveghere aeriană

Vladimir Putin a ajuns pe 28 mai în Kazahstan, însă deplasarea liderului de la Kremlin prin capitala Astana a semănat mai degrabă cu o operațiune militară decât cu o vizită oficială. Coloana oficială a fost formată din 16 mașini, escortată de motocicliști, supravegheată din aer de un elicopter și protejată de vehicule speciale anti-drone și blindate cu mitralieră.

Imaginile publicate de presa rusă arată amploarea măsurilor de securitate luate pentru protejarea președintelui rus, în contextul temerilor tot mai mari privind posibile atacuri asupra acestuia.

Potrivit publicației ruse „Agenstvo. Novosti”, străzile din Astana au fost complet blocate în timpul deplasării lui Putin. Mașina prezidențială era înconjurată de 16 vehicule de escortă și de 14 motocicliști, în timp ce deasupra coloanei survola un elicopter care monitoriza eventualele amenințări aeriene.

În cortegiu a fost observat și un vehicul special echipat cu sisteme de război electronic (REB), capabile să neutralizeze dronele. Totodată, un blindat însoțea coloana oficială, având la bord un mitralior pregătit să intervină în cazul unui atac. Arma nu este vizibilă în imagini, însă presa rusă susține că poziția de tragere era amplasată pe plafonul vehiculului.

Putin a ajuns în Kazahstan pe 27 mai, iar a doua zi s-a deplasat la Palatul Independenței pentru o întâlnire cu președintele Kassîm-Jomart Tokaev. În ambele deplasări au fost aplicate măsuri excepționale de securitate. Potrivit surselor citate, în jurul liderului rus s-au aflat aproape 30 de vehicule, fără a lua în calcul elicopterele care asigurau protecția aeriană.

Experții militari consultați de presa rusă afirmă că blindatul care îl escorta pe Putin este un vehicul de fabricație kazahă — mașina blindată multifuncțională „Alan”. Vehiculul este dotat cu o poziție specială pentru mitralior și este conceput pentru intervenții rapide în situații de risc ridicat.

În alte imagini apărute online poate fi observată și mașina echipată cu sisteme REB montate pe plafon. De-a lungul traseului, zeci de polițiști și forțe de ordine au fost mobilizați pentru a securiza zona și a menține ordinea publică.

Intensificarea măsurilor de protecție pentru Putin

Liderul de la Kremlin a mers la Astana pentru a participa la reuniunea Consiliului Economic Eurasiatic Suprem. Cu trei zile înaintea vizitei, autoritățile locale i-au avertizat pe locuitori că vor fi introduse măsuri speciale de securitate, inclusiv cu participarea poliției, armatei, aviației militare și tehnicii speciale.

Presa rusă notează că atenția acordată dispozitivului de securitate al lui Putin vine pe fondul influenței tot mai mari a Serviciului Federal de Protecție (FSO), instituția responsabilă de siguranța liderului rus și de organizarea tuturor deplasărilor sale.

În ultimele luni au apărut mai multe informații privind intensificarea măsurilor de protecție în jurul lui Putin. Potrivit unor relatări apărute în presa independentă rusă, FSO ar fi recomandat ca liderul de la Kremlin să evite reședința sa de la Valdai și să utilizeze mai frecvent buncăre speciale, pe fondul temerilor privind atentate, lovituri de stat sau atacuri cu drone.

În iarna anului 2026, autoritățile ruse au susținut că drone ucrainene ar fi încercat să atace reședința lui Putin de la Valdai. Kievul a respins acuzațiile, calificându-le drept o înscenare, poziție susținută și de serviciile americane.

Totodată, în timpul paradei de 9 mai de la Moscova, capitala rusă a fost protejată de trei inele de sisteme antiaeriene pentru a preveni eventuale atacuri asupra liderului rus. Chiar și în aceste condiții, o dronă a lovit o clădire aflată la doar șapte kilometri de Kremlin.