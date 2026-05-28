Avertismentul ambasadorul Rusiei la București: România „să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene” și să nu expună personalul diplomatic „unui pericol inutil”

Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, a avut miercuri, 27 mai, o întrevedere la Ministerul român al Afacerilor Externe, în cadrul căreia a transmis o serie de solicitări și critici la adresa poziției României față de conflictul din Ucraina. Diplomatul a cerut autorităților române să ia în serios recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului diplomatic.



Întâlnirea a avut loc la solicitarea ambasadorului rus, potrivit unui comunicat publicat pe Facebook de Ambasada Rusiei.

„S-a atras atenția părții române asupra declarației Ministerului rus de Externe din 25 mai cu privire la grevele sistematice planificate de către Forțele Armate ale Federației Ruse asupra întreprinderilor din complexul militar-industrial ucrainean, centrele decizionale și puncte de comandă din Kiev. Ca răspuns la atacurile formațiunilor armate ale regimului de la Kiev asupra populației civile din Rusia. În cadrul conversației, ambasadorul a făcut apel la diplomații români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu pună în pericol viața și sănătatea propriilor cetățeni inutil și cel mai în serios să ia recomandările de evacuare a personalului diplomatic din capitala ucraineană”, a transmis Ambasada Rusiei, într-un mesaj publicat joi, 28 mai, pe Facebook.

Moscova critică România pentru lipsa unei reacții la atacul de la Starobelsk: „Nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros„

Reprezentanții Ambasadei critică faptul că autoritățile române nu au condamnat atacul ucrainean asupra unui colegiu din Starobelsk, în urma căruia, potrivit Moscovei, au murit 21 de studenți și peste 60 au fost răniți.

„Şeful misiunii diplomatice ruse şi-a exprimat regretul cu privire la poziţia autorităţilor oficiale române, care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros”, se arată în comunicat.

Ambasada rusă afirmă că diplomații români „nu au avut nicio reacţie corespunzătoare”, iar în schimb „s-a auzit doar setul tradiţional de clişee propagandistice care denaturează desfăşurarea reală a evenimentelor”.

Rusia cere României să înceteze sprijinul pentru Ucraina

Potrivit comunicatului, ambasadorul Lipaev a solicitat României să tragă „concluziile corespunzătoare” din tragedia de la Starobelsk și „să înceteze sprijinul militar şi financiar acordat regimului de la Kiev, care comite acte de genocid, terorism şi alte crime internaţionale”.

De asemenea, diplomatul a avertizat România „să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene” și să nu expună personalul diplomatic „unui pericol inutil”.