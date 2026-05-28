Ce spune Petrișor Peiu despre ipoteza „Călin Georgescu premier”: „Nimeni nu l-a întrebat pe domnul Călin Georgescu ce dorește”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național de Conducere al partidului, a declarat că discuția privind o eventuală nominalizare a lui Călin Georgescu pentru funcția de premier nu a pornit din interiorul formațiunii, ci din spațiul mediatic.

Liderul senatorilor AUR a afirmat, la Podcasturile Cotidianul, că PSD și AUR nu au avut niciun plan comun pentru perioada de după moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, subliniind că cele două partide au „viziuni diferite asupra viitorului”.

„Nu a fost o planificare a unei evoluții post‑moțiune. Sub nicio formă. (…) Noi ne dorim alegeri anticipate, cei de la PSD își doresc continuarea mariajului cu PNL, USR și UDMR”, a spus Peiu, adăugând că moțiunea depusă de AUR a fost „primul pas spre alegerile anticipate”.

„Nimeni nu l-a întrebat pe domnul Călin Georgescu ce dorește”

Referitor la ipoteza „Călin Georgescu premier”, liderul senatorilor AUR a precizat că nu există o decizie oficială a partidului privind o eventuală nominalizare:

„În ceea ce privește partidul, eu am observat că nimeni nu l-a întrebat pe domnul Călin Georgescu ce dorește. Și nici pe partid nu l-a întrebat nimeni. Astea sunt speculații pe care presa le face. Deocamdată, noi nu am ajuns în situația de a nominaliza un prim‑ministru”.

Peiu a mai spus că nu îl consideră pe Călin Georgescu un adversar intern, întrucât acesta nu este membru AUR: „Nu te gândești la ei ca la adversari. Ci la posibile opțiuni ale partidului.”.

„Nu am vorbit personal cu el niciodată. Nu l-am cunoscut”

Petrișor Peiu a afirmat că nu a avut niciun contact direct cu Călin Georgescu:

„Domnul Simion o fi vorbit. Eu personal n-am vorbit niciodată, în viața mea. (…) Nu am vorbit personal cu el niciodată. Nu l-am cunoscut”.

De asemenea, liderul senatorilor AUR a evitat să comenteze dacă fostul candidat la prezidențiale ar fi un premier potrivit:

„Nu vreau să comentez această opțiune. Și nici personalitatea domniei sale. Nu este cazul.”

„Orice om politic își dorește să fie prim‑ministru”

Petrișor Peiu a mai fost fost întrebat dacă își dorește în continuare funcția de premier.

„Orice om politic își dorește să fie președinte, prim‑ministru, președinte de Senat, de Cameră. Nimeni nu vrea să intre în politică să rămână vicepreședintele organizației de scară de bloc. Asta este ambiția politică. De aceea intri în politică. Politica este arta conducerii”, a răspuns Petrișor Peiu.

În ceea ce privește scenariul în care AUR l-ar susține pe Călin Georgescu pentru funcția de premier, Peiu a subliniat diferența dintre dorințele personale și deciziile politice:

„Una este ce își dorește un om politic, alta este ce poate obține”.