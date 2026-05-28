Joi, 28 Mai 2026
Adevărul
Video Emil Constantinescu dezvăluie că a fost la un pas să fie asasinat de un om de încredere al lui Iliescu. Cine a oprit „execuția”

Fostul președinte al României Emil Constantinescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre un eveniment din 1999, când a fost la un pas de a fi asasinat.

Emil Constantinescu, fost președinte al României FOTO: Arhivă

În interviul dat Televiziunii Românie, Emil Constantinescu a dezvăluit că în 1999, pe când era în funcție la Cotroceni, a fost foarte aproape de a fi asasinat de unul dintre politicienii fideli lui Ion Iliescu. Se întâmpla în perioada celebrei mineriade de la Costești, iar personajul care dorea să-l execute este nimeni altul decât Dan Iosif, cunoscut revoluționar și parlamentar PSD. Emil Constantinescu a povestit că a primit o casetă de la SRI, pe care a ascultat-o în biroul său, iar de acolo a aflat că Dan Iosif l-a sunat pe Ion Iliescu să-i spună că „lunetiștii noștri”, se pregăteau să-l execute pe Constantinescu, în zona Universitate din București.

"Lunetiștii sunt la post. Când ajunge la Universitate, o să-l lichidăm", i-ar fi spus Dan Iosif lui Ion Iliescu.

„Eram în 1999. Am ascultat înregistrarea și l-am sunat, i-am spus lui Ciuvică «sună-l pe scurt, pe președintele Iliescu». L-am sunat, i-am spus «domnule președinte Iliescu, am în față o înregistrare în care Dan Iosif îmi spune că lunetiștii sunt pregătiți să mă împuște. Am ascultat și răspunsul dvs., în care spuneți - Dane, fii cuminte, nu se face așa ceva, potolește-te, așa ceva nu e posibil de făcut, nu există». Și mai departe era răspunsul lui -  tataie nu-i de acord, anulăm comanda”, a rememorat Emil Constantinescu (video TVR):

De menționat că în acel moment Dan Iosif era cercetat penal pentru alte fapte care țineau de afacerile lui și avea telefonul ascultat.

Dan Iosif, activistul lui Ion Iliescu

Deputatul PSD Dan Iosif a murit în anul 2007, la vârsta de 57 de ani, într-un spital din Rusia, din cauza unui cancer pulmonar. A fost membru al Partidul Social Democrat, iar din 2004 a ocupat funcţia de deputat. La Revoluţia din '89 s-a numărat printre liderii manifestanţilor din Piaţa Universităţii din Bucureşti. După această perioadă a devenit un fidel adept politic al lui Ion Iliescu, urmându-l îndeaproape prin toate partidele - FSN, FDSN, PDSR şi mai apoi PSD. În perioada 1996-2000 a fost consilier prezidenţial al acestuia.

Dan Iosif a fost un adept fidel al lui Iliescu FOTO Mediafax

Deputatul PSD a fost audiat în 2006 în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990, numărându-se printre cele 20 de persoane cercetate pentru subminarea puterii de stat şi crime împotriva umanităţii. De asemenea, el s-a aflat şi în atenţia procurorilor în dosarul aurul dacilor. Iosif a fost indicat de martori sub acoperite ca posibil beneficiar al brăţărilor dacice, însă procurorii au decis neînceperea urmăririi penale în cazul său. În 2007, după ce RA-APPS a declarat că demnitarii care locuiesc abuziv în casele de protocol vor fi evacuaţi, Iosif a ameninţat că-şi aruncă locuinţa în aer. Deşi trebuia să predea locuinţa de serviciu cu ceva timp în urmă, el a solicitat ca mai întâi să-i fie restituiţi banii pe care i-a investit în imobil.

Iosif Dan, alintat de prieteni "Ioşca", a fost înmormântat cu onoruri militare, la Cimitirul Eroilor Revoluţiei și a fost decorat post-mortem de președintele Traian Băsescu, cu Ordinul Naţional "Serviciul Credincios" în grad de Ofiţer.

