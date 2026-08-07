Pene de curent în Republica Moldova. Linia electrică Bălți–Dnestrovsk, grav avariată în urma unor furtuni

Furtunile și ploile puternice au provocat avarii semnificative în infrastructura energetică din Republica Moldova, lăsând mai multe localități fără energie electrică. Ministerul Energiei a anunțat că linia de înaltă tensiune de 330 kV Bălți–Dnestrovsk a fost grav afectată în urma fenomenelor meteo extreme.

Potrivit evaluărilor preliminare, aproximativ zece stâlpi de înaltă tensiune au fost avariați sau chiar doborâți pe un tronson aflat la circa 15 kilometri de municipiul Bălți, relatează publicația moldoveană Ziarul de Gardă.

Echipele operatorului de transport al energiei electrice, Moldelectrica, intervin în teren și inspectează zonele afectate pentru a evalua amploarea pagubelor și pentru a stabili soluțiile tehnice necesare remedierii.

„Echipele Moldelectrica sunt deja în teren și inspectează fiecare sector afectat pentru a stabili amploarea exactă a pagubelor și soluțiile tehnice necesare.

Dacă intervenția ar fi realizată exclusiv cu resursele proprii ale Moldelectrica, timpul estimat de restabilire depășește șapte zile. De aceea, am solicitat evaluarea tuturor opțiunilor pentru accelerarea lucrărilor, inclusiv implicarea altor companii specializate și verificarea imediată a stocurilor de materiale”, se arată în mesajul publicat de Minister.

Problemele nu se limitează la rețeaua electrică. Poliția a raportat că ploile torențiale și vântul puternic au provocat căderi de copaci și de crengi în mai multe localități din raioanele Telenești, Rîșcani, Ocnița și Glodeni, în nordul țării, unde au fost semnalate și întreruperi ale alimentării cu energie electrică.

De asemenea, circulația a fost temporar blocată pe unele sectoare ale drumurilor naționale din nordul Republicii Moldova.

Amintim că țara vecină se află sub o criză energetică pe fondul secetei pe Nistru.

Comisia Națională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un nou set de măsuri pentru consolidarea securității energetice și protejarea resurselor de apă, în contextul reducerii disponibilității energiei în regiune și al agravării deficitului hidrologic din bazinul Nistrului.