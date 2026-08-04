 Criză energetică peste Prut: Chișinăul limitează consumul de apă și energie electrică pe fondul secetei pe Nistru | adevarul.ro
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Criză energetică peste Prut: Chișinăul limitează consumul de apă și energie electrică pe fondul secetei pe Nistru

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Comisia Națională de Management al Crizelor din Republica Moldova a aprobat un nou set de măsuri pentru consolidarea securității energetice și protejarea resurselor de apă, în contextul reducerii disponibilității energiei în regiune și al agravării deficitului hidrologic din bazinul Nistrului.

Nistru a fost afectat de secetă FOTO Facebook / Deschide.MD﻿
Nistru a fost afectat de secetă FOTO Facebook / Deschide.MD﻿

Deciziile au fost adoptate în cadrul celei de-a doua ședințe a Comisiei, convocată după instituirea, la 28 iulie, a stării de alertă în sectorul energetic și a stării de alertă hidrologice. În cadrul reuniunii au fost analizate securitatea aprovizionării cu energie electrică, în contextul diminuării capacităților regionale de producere, precum și situația hidrologică de pe râul Nistru, în urma ședinței Comisiei Nistrene din 31 iulie 2026, a transmis instituția printr-un comunicat.

Potrivit sursei citate, evaluările prezentate de Centrul Național de Management al Crizelor, pe baza analizelor Ministerului Energiei și Ministerului Mediului, au arătat că este necesară completarea măsurilor preventive adoptate anterior. Analizele indică reducerea disponibilității energiei electrice în regiune, determinată de diminuarea producției hidroenergetice și nucleare în statele vecine, precum și agravarea deficitului hidrologic în bazinul fluviului Nistru.

Autoritățile susțin că măsurile urmăresc prevenirea unor perturbări în alimentarea cu energie electrică și apă, asigurarea disponibilității resurselor pentru populație și economie, încurajarea unui consum responsabil în perioadele de vârf și menținerea funcționării serviciilor esențiale.

Exporturile comerciale de energie vor fi suspendate în orele de vârf

Pentru reducerea riscurilor privind alimentarea cu energie electrică, Î.S. „Moldelectrica” va suspenda exporturile comerciale de energie electrică în intervalul 18:00-22:00, cu excepția cantităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public.

Potrivit autorităților, măsura urmărește acoperirea cu prioritate a necesarului intern și reducerea riscului apariției unui deficit în orele de consum maxim.

În același timp, procedurile pentru conectarea bateriilor de stocare și a noilor centrale din surse regenerabile vor fi accelerate, pentru a crește capacitatea Republicii Moldova de a produce și stoca energie proprie și pentru a reduce dependența de evoluțiile piețelor regionale.

De asemenea, S.A. „Energocom” va identifica și contracta surse alternative de aprovizionare cu energie electrică, iar Î.S. „Moldelectrica” va intensifica consultările cu operatorii de transport ai energiei din România și Ucraina, inclusiv pentru activarea mecanismelor de ajutor de avarie, dacă situația o va impune.

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Măsuri temporare de economisire a energiei

Comisia a instituit măsuri temporare de economisire a energiei electrice în intervalele 06:00-09:00 și 18:00-23:00, aplicabile autorităților publice, spațiilor comerciale, operatorilor economici și altor categorii de consumatori.

Potrivit autorităților, măsurile au rolul de a evita suprasolicitarea rețelei, de a reduce costurile generate de procurarea energiei de avarie și de a diminua riscul apariției unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică.

Limitarea utilizărilor neesențiale ale apei și activarea surselor de rezervă

Pe fondul agravării deficitului hidrologic și al diminuării debitelor fluviului Nistru, Comisia a aprobat și măsuri suplimentare pentru protejarea resurselor de apă.

Astfel, utilizarea apei pentru activități recreative și alte consumuri neesențiale va fi limitată, astfel încât resursele disponibile să fie suficiente pentru populație, spitale, școli și celelalte servicii vitale.

În agricultură, irigarea din Nistru va fi organizată în perioadele în care pierderile prin evaporare sunt mai reduse și va fi prioritizată pentru culturile importante pentru securitatea alimentară.

Pentru prevenirea întreruperilor în alimentarea cu apă vor fi activate sondele de rezervă, vor fi pregătite cisternele pentru distribuirea apei și vor fi utilizate motopompele care au fost acordate în aceeași zi din rezervele de stat, potrivit comunicatului.

Monitorizarea calității apei va fi intensificată

Autoritățile au anunțat că vor intensifica monitorizarea calității apei, în condițiile în care debitele reduse și temperaturile ridicate pot favoriza dezvoltarea algelor și concentrarea poluanților.

Scopul este identificarea din timp a eventualelor modificări, adaptarea proceselor de tratare și asigurarea faptului că apa furnizată populației rămâne sigură pentru consum. Totodată, populația va fi informată periodic cu privire la evoluția situației și la recomandările autorităților.

Noile măsuri completează deciziile adoptate de Comisia Națională de Management al Crizelor la 28 iulie 2026 și urmăresc consolidarea capacității statului de a gestiona evoluțiile regionale, protejarea populației și asigurarea continuității serviciilor vitale pe durata stărilor de alertă. Autoritățile au precizat că nerespectarea deciziilor Comisiei atrage răspunderea în conformitate cu legislația în vigoare.

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