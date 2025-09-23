Partidul condus de Vasile Costiuc riscă să fie eliminat din alegerile parlamentare. Care este motivul SURSE

Partidul „Democratia Acasă”, condus de Vasile Costiuc, ar putea fi eliminat din cursa electorală din 28 septembrie, potrivit unor surse Adevărul. Pe lista formațiunii pentru alegerile parlamentare ar fi și doi membri ai AUR, acest lucru atrăgând atenția autorităților.

Potrivit informațiilor „Adevărul”, un ONG responsabil de monitorizarea alegerilor pe bază de voluntariat a sesizat Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova referitor la două persoane care ar fi, de fapt, membri ai partidului AUR din Republica Moldova: „Analizând lista electorală a partidului Politic „Democratia Acasă” (https://a.cec.md/rolparlidul-politic-democraria-acasa-18890 114447.html) plasată pe siteul CEC, s-a constatat că în această listă figurează două persoane, care rezultă la moment ca fiind membre ale partidului AUR din Republica Moldova: Pascal Veronica, avocat, Harea Crina, doctorandă USM".

Serviciul de Informații și Securitate din Republica Moldova a transmis Comisiei Electorale Centrale (CEC) că acest lucru ar putea avea drept scop subminarea securității statului, generând pericole deosebite:

„Reieșind din cele constatate, Serviciul atestă că are loc participarea în scrutinul electoral a unui concurent electoral sub acoperirea unui bloc electoral camuflat, constituit din două partide politice, unul din care este supus influenței din exteriorul țării. Această activitate concertată ar putea avea drept scop subminarea securității statului, generând pericole deosebite prevăzute de art. 4 alin. (2) lit. h), I), din Legea securității statului nr. 618/1995”.

Surse apropiate de Costiuc calificǎ o eventuală decizie de scoatere din jocul electoral a formațiunii drept "un grav derapaj democratic" care "ar putea compromite legitimitatea scrutinului parlamentar din 28 septembrie".

Cine este Vasile Costiuc

Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a devenit în ultimele săptămâni extrem de vizibil pe TikTok.

În ultimii ani, partidul „Democrația Acasă” s-a apropiat de AUR din România. Costiuc a făcut campanie în Republica Moldova pentru George Simion la prezidențialele din 2025 și, în 2024, a candidat la Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR.

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, Costiuc revine ca și cap de listă al partidului său. El a apărut frecvent alături de George Simion la evenimente și conferințe de presă, inclusiv în Parlamentul României, unde a vorbit despre situația politică din Republica Moldova.