search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

George Simion acuză Chișinăul că a eliminat partidele unioniste din alegeri. „Maia Sandu a cam curățat tot”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

George Simion, liderul AUR, acuză autoritățile de la Chișinău, în frunte cu Maia Sandu, că au eliminat formațiunile unioniste din cursa electorală din Republica Moldova.

George Simion FOTO Profimedia
George Simion FOTO Profimedia

În cadrul unui interviu acordat unui jurnalist moldovean, președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a declarat că formațiunea pe care o conduce sprijină partidele unioniste din Republica Moldova, cele care militează pentru unirea cu România.

George Simion a criticat dur modul în care autoritățile de la Chișinău au gestionat procesul electoral, susținând că, la ordinul președintei Maia Sandu, formațiunile unioniste au fost excluse sau cenzurate.

„Noi am încurajat toate formațiunile unioniste. Eu încurajez vot pentru partidele unioniste de la Chișinău, adică nu Ceban, nu Dodon, nu Moldova Mare, nu Usatîi, care reprezintă o orientare estică a Republicii Moldova”, a spus liderul AUR.

În opinia sa, Maia Sandu și partidele asociate cu orientarea pro-europeană, dar neunionistă, au blocat accesul unioniștilor în alegeri.

„Nu Maia Sandu și pe culoarul ăsta pro-european, dar neunionist, care cam a curățat tot, nu a mai lăsat să se înscrie nimeni, să mai existe nimeni pe buletinul de vot, ceea ce e periculos, pentru că nu va avea cu cine să facă o alianță”, a subliniat George Simion, subliniind că lipsa partidelor unioniste de pe buletinul de vot creează un dezechilibru politic în Republica Moldova și slăbește reprezentarea celor care susțin ideea unirii cu România.

Legăturile din George Simion şi Vasile Costiuc

Vă reamintim că, în ultimele săptămâni, candidatul susținut de George Simion la alegerile din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a câștigat vizibilitate pe platforma TikTok.

În vârstă de 43 de ani, el se prezintă ca profesor de istorie și geografie, însă parcursul său profesional a fost unul divers, incluzând experiențe ca reporter, fotograf și operator la „Jurnal de Chișinău” între 2008 și 2010, dar și o scurtă perioadă ca actor la Teatrul „Ginta Latină”. Ulterior s-a orientat spre activismul politic.

Vasile Costiuc a activat în Organizația de Tineret a Partidului Liberal între 2004 și 2007 și a fost consultant politic pentru Alianța „Moldova Noastră”, iar din 2011 conduce formațiunea „Democrația Acasă”.

Vasile Costiuc și George Simion
Vasile Costiuc și George Simion

Deși rezultatele sale electorale au fost până acum modeste – sub 2.500 de voturi în 2014 (0,15%), aproximativ 4.500 în 2019 (0,32%) și peste 21.000 în 2021 (1,45%) – el și-a menținut prezența publică prin proteste, transmisii live și critici la adresa unor politicieni și oameni de afaceri, ceea ce i-a adus mai multe procese legate de apărarea onoarei și reputației.

În 2022, Vasile Costiuc a fost reținut într-un dosar privind terenurile Primăriei Durlești, dar afirmă că dosarul a fost „la comandă” și susține că nu a mai fost audiat de atunci.

În ultimii ani, partidul său a dezvoltat o apropiere față de AUR din România. Costiuc a participat la campania lui George Simion pentru prezidențialele din 2025 și, în 2024, a candidat la Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR.

Pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, revine ca lider de listă al partidului „Democrația Acasă” şi în ultima perioadă a apărut constant alături de George Simion la evenimente publice și conferințe de presă, inclusiv în Parlamentul României, unde a vorbit despre evoluțiile politice din Republica Moldova.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
mediafax.ro
image
Adrian Mutu, tot adevărul despre retragerea lui Mitriță de la națională! Dezvăluiri incendiare: ”Ăsta e motivul. Nu cred în vrăjeală. A mai vrut o dată să facă asta”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Un avion cu sute de pasageri nu a putut ateriza în Cluj deoarece controlorul de trafic a adormit în timpul serviciului
digi24.ro
image
Retragere-șoc de la echipa națională: mutarea în China îl împiedică să mai onoreze convocările. "Distanțele sunt uriașe"
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Scandal incredibil după Miss America. Oamenii au observat ceva la câștigătoare și nu le-a plăcut
antena3.ro
image
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
observatornews.ro
image
Ea este femeia din Mihăilești, Giurgiu, ucisă de soț! Ela și-a presimțit moartea: Nu mă prinde 1 octombrie
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
prosport.ro
image
Cât costă peleţii, în toamna lui 2025? Cele mai mici preţuri
playtech.ro
image
Vestiarul FCSB, pe un butoi cu pulbere: „Ceva se întâmplă! Este clar că există şi o problemă acolo”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
News alert! Articolul 4 NATO a fost activat! Consiliul se reunește azi la ora 11:00
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Avertismentul Jandarmeriei în urma exercițiului cu sute de militari români și străini din România: ”Facem apel la populație să nu intre în panică!”
mediaflux.ro
image
Mircea Lucescu, investiție de peste 17 milioane de euro
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Meghan Markle și Prințul Harry foto profimedia (1) jpg
Șifonată și nepieptănată, Meghan Markle a bifat prima apariție cu Prințul Harry, după reuniunea lui cu Regele Charles
okmagazine.ro
5d4028e1 ac61 4f09 9503 2c7d9c392c4c jpg
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Eclipsa solară din 21 septembrie 2025 deschide un nou capitol pentru fiecare semn zodiacal

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras