Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, vedetă pe TikTok, cu sute de conturi fantomă. Cum funcționează Metoda Georgescu

Candidatul susținut de George Simion la alegerile parlamentare din Republica Moldova, Vasile Costiuc, a devenit în ultimele săptămâni extrem de vizibil pe TikTok.

Potrivit unui raport Expert Forum, creșterea spectaculoasă a vizualizărilor candidatului Vasile Costiuc se bazează pe o rețea de conturi care amplifică artificial conținutul, fenomen cunoscut drept „metoda Georgescu”.

Raportul arată că Vasile Costiuc a avut „o creștere de 300% în ultimele şapte zile față de săptămâna precedentă”. În această perioadă, videoclipurile care îl promovează au strâns „peste 1 milion de vizualizări doar în ultima săptămână”.

Specialiștii atrag atenția că, deși astfel de cifre nu sunt imposibile pe TikTok, mecanismul de propagare ridică suspiciuni. „E foarte ușor să ne treacă pe sub radar conturi teoretic irelevante, dar care, conform criteriilor TikTok care ne sunt în continuare necunoscute, pot exploda algoritmic cu milioane de vizualizări cuantificate și ele după o rețetă proprie, complet aleatoriu”, notează analiza Expert Forum, publicată pe platforma fact-hub.eu.

Cum funcționează rețeaua

Experții au identificat 17 conturi principale care au creat 417 videoclipuri în doar o săptămână. Acestea se repostau între ele și transmiteau exclusiv mesaje politice critice la adresa actualei guvernări de la Chișinău.

Al doilea strat al rețelei îl formează aproape 1.000 de conturi de tip bot, care nu produc conținut propriu, dar amplifică artificial mesajele. „Aceste conturi nu produc conținut propriu, ci există majoritar doar pentru a crea iluzia unei popularități organice”, explică raportul.

Mecanismul este simplu: conturile „mamă” postează videoclipuri cu mesaje aparent autentice de susținere pentru Costiuc, iar apoi rețeaua de conturi-bot le ridică vizibilitatea prin like-uri, distribuiri și comentarii. Astfel se creează impresia unei mișcări populare reale.

Cine este Vasile Costiuc

Vasile Costiuc, 43 de ani, se declară profesor de istorie și geografie, însă cariera sa a inclus meserii variate: reporter, fotograf și operator la Jurnal de Chișinău (2008-2010), actor pentru o scurtă perioadă la Teatrul „Ginta Latină” și, ulterior, activist politic.

A fost membru al Organizației de Tineret a Partidului Liberal (2004-2007) și consultant politic la Alianța „Moldova Noastră”. Din 2011 conduce partidul „Democrația Acasă”.

Rezultatele electorale obținute până acum au fost modeste:

2014: sub 2.500 de voturi (0,15%)

2019: aproximativ 4.500 de voturi (0,32%)

2021: peste 21.000 de voturi (1,45%)

Activitatea sa politică a fost marcată și de proteste, transmisii live și acuzații publice la adresa unor politicieni și oameni de afaceri, ceea ce a dus la mai multe procese privind apărarea onoarei și reputației. În 2022 a fost reținut într-un dosar privind terenurile Primăriei Durlești, dar susține că dosarul a fost „la comandă” și afirmă că nu a mai fost audiat de atunci.

Legătura cu AUR și George Simion

În ultimii ani, partidul „Democrația Acasă” s-a apropiat de AUR din România. Costiuc a făcut campanie în Republica Moldova pentru George Simion la prezidențialele din 2025 și, în 2024, a candidat la Camera Deputaților pe circumscripția Diaspora, fiind prezentat drept membru AUR.

La scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025, Costiuc revine ca și cap de listă al partidului său. El a apărut frecvent alături de George Simion la evenimente și conferințe de presă, inclusiv în Parlamentul României, unde a vorbit despre situația politică din Republica Moldova.