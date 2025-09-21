Anatol Șalaru, ex-ministru al apărării în Republica Moldova, susține că în cazul în care partidele pro-ruse câștigă alegerile parlamentare, țara va deveni o bază militară rusă, fapt care va pune în pericol securitatea României și a UE.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova din 28 septembrie 2025 au loc într-un context de securitate fragil, marcat de războiul hibrid și presiunile Rusiei asupra statelor din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Moscova îmbină acțiunile militare din Ucraina cu operațiuni de dezinformare, influență politică, propagandă și susținerea forțelor interne ostile parcursului european al Chișinăului. Acest tip de război hibrid include atacuri cibernetice, campanii online care urmăresc să divizeze societatea moldovenească, manipularea temelor identitare și religioase, dar și tentative de destabilizare a instituțiilor democratice.

În plan cinetic, proximitatea frontului ucrainean și atacurile repetate cu rachete și drone lansate de Rusia în apropierea graniței moldovenești alimentează o stare de insecuritate. O parte dintre aceste atacuri au generat incidente la frontiera Republicii Moldova, întărind percepția vulnerabilității statului. În acest climat, scrutinul este nu doar un exercițiu democratic intern, ci și un test de reziliență în fața încercărilor Rusiei de a împiedica consolidarea orientării pro-europene.

Miza electorală depășește astfel simpla alegere a unui nou parlament. Ea este legată direct de direcția strategică a Republicii Moldova, între integrarea în Uniunea Europeană și riscul revenirii sub influența rusă. De aceea, campania electorală și procesul de vot sunt puternic influențate de lupta pentru controlul narațiunilor publice, de presiunile economice și energetice, dar și de temerile privind securitatea regională. În acest sens, scrutinul devine un barometru al capacității Moldovei de a rezista unui război complex, care combină forța armată cu războiul informațional.

Anatol Șalaru, ex-ministru al apărării în Republica Moldova, a vorbit în podcastul jurnalistului Nicolae Chicu despre urmările unor alegeri câștigate de forțele pro-ruse.

Cum se va transforma Republica Moldova într-o bază militară rusească

Jurnalistul l-a citat pe Șalaru dintr-un interviu acordat presei din Moldova în care spunea: „Câștigând Republica Moldova, rușii speră că o vor transforma într-o bază militară împotriva Ucrainei și României”.

„Am văzut că unei pe rețele ziceau că „sperieți lumea cu războiul, cu nu știu ce”, dar cum altfel să le spui oamenilor adevărul? Asta ar fi intenția din tot ceea ce declară rușii?”, a întrebat Nicolae Chicu.

Fostul ministru a intervenit: „De fapt eu aici am greșit. În loc de speră, trebuia să spun, vor face o bază militară. Vor transforma Republica Moldova într-o platformă militară pentru ei. Cei care spun chestia asta că sperii lumea cu războiul, sunt din gașca prorușilor, fiindcă exact lucrul ăsta îl spun prorușii, că Maia Sandu va implica Republica Moldova în război și că noi ne înarmăm ca să începem război împotriva Rusiei. Tot felul de idioți utili care sunt plasați în spațiu public ca să dezinformeze. Rusia își dorește acest lucru și întreprinde acțiuni, să vă spun, fără precedent, pentru a atinge acest scop. Rusia astăzi s-a împotmolit în Ucraina.”

Șalaru susține că Rusia nu are nicio capacitate militară în afara de arma nucleară pentru a învinge Ucraina. Ucraina și-a dezvoltat o armă redutabilă care se numește dronă.

„Uniunea Europeană nu este capabilă, NATO nu este capabil să doboare dronele. I-a luat pe nepregătite. Au fost total nepregătiți”, a opinat el.

„Au scos avioanele F-16, F-35 ajutati de Olanda”, a intervenit jurnalistul.

„Vor veni 20, 30, 50 de mii de militari ruși”

„Exact cum ai trage cu tunul în vrăbii. Una ca este scump, alta e ca nu le-au doborât pe toate, din vreo 19 au doborât doar 3 sau 4, restul au căzut singure. Acum nu-i degeaba europenii și polonezii au susținut că vom merge în Ucraina să studieze experiența ucrainenilor privind doborârea dronelor. Deci războiul pentru care sunt pregătiți europenii este depășit. Ei nu au experiența în doborârea dronelor. Sunt alte tehnici speciale, sunt utilaje speciale, armament special pentru drone, pe care ei nu le au. Asta e ca și cum te duci cu tancul împotriva unui biciclist. Nu merge”, a replica Șalarul.

Fostul ministru a susținut că Rusia vrea, cu ajutorul partidelor prorusești din Republica Moldova, să pună mâna pe putere și să scoată filtrul SIS-ului din aeroport, unde sunt grupările antitero. „Este o echipă care solicită de la toate cursele aeriene care vin în Chișinău să trimită lista pasagerilor cu două zile înainte, ca ei să aibă timp să le treacă prin bazele de date, să verifice și să vadă cine sunt. Și vedeți că zilnic 40-50 de oameni sunt întorși la frontiera. În cazul de față, dacă acest filtru va fi scos, cu avioanele civile care vin din țările din Asia, din Caucaz, din Turcia, Armenia, Azerbaijan, din Georgia, din Turcia, alte curse din țări unde e rușii pot să meargă liber. Și vor veni zilnic sute și sute de militari ruși trimiși aici. Îmbrăcați în civil și cu acte civile, cu tot felul de acte, că nu îi costă nimic să le facă acte false. Și atunci Republica Moldova riscă să se transforme într-o bază militară rusească”, a explicat el.

Vor veni 20, 30, 50 de mii de militari ruși, detaliază Șalaru. „Armament au suficient în Transnistria. Echipament au suficient, au inclusiv și tancuri și au dezvoltat și drone, pot să construiască și drone, și atunci Republica Moldova va prezenta o amenințare pentru Ucraina și pentru flancul estic NATO”, arată el.

Mesaj pentru prorușii din România

Fostul ministru are un mesaj pentru prorușii din România: „Ceea ce încerc eu să le spun multor proruși din România este că securitatea României nu începe la Prut. Securitatea României începe în Nistru. Și securitatea Uniuni Europene și NATO începe din Nistru, sau începe chiar de la frontiera ruso-ucraineană. De aceea noi nu trebuie să fim neutri față de ce se întâmplă acolo și de ce vrea să facă Rusia aici.”

Șalaru costată discursurile unor suveraniști din România: „Îi văd cum spun, că „Rusia nu e dușmanul nostru”, că „Rusia nu va veni aici, că nu ne va face nimic”, că „rușii niciodată nu ne-au făcut nimic”. Deci aceste povești care le spune Maria Zaharova le retransmite AUR-ul lui George Simion și le preiau cei din Chișinău. Dacă nu simultan în aceeași zi, la diferență de o zi sau două.”

Șalaru susține că scenariile aceste pe care le prezintă au rolul de a-i trezi pe oameni să înțeleagă că Igor Dodon, Ion Ceban cu partidele proruse „vor să ne bage în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și la lumii civilizate".

"Și vorbesc chestia asta în cunoștință de cauză și lucrul ăsta îl spun foarte mulți analiști din Europa. Au recunoscut liderii de țări europene că Rusia pregătește o război împotriva lor. Și atunci, imaginați-vă că vine Dodon și spune, nu că noi suntem neutrii, pe noi nu se ne afectează cu nimic, fiindcă Rusia pe noi nu iubește. Rusia nu iubește pe nimeni. Uitați-vă ce s-a făcut în Luhansk și Donetsk, unde era lumea rusă, unde erau oamenilor. Pur și simplu, în primul rând, au luat la război pe cei de acolo. Au rămas orașele fără bărbați. Pe toți i-au luat la război. I-au nimicit. Ei acolo sunt ca niște robi. Desigur, nu iau la război pe cei din Moscova, dar îi iau pe ăștia. Și la fel va fi și în Republica Moldova. Am văzut că au apărut documente în spațiu public. Rusia vrea minimum 10.000 de moldoveni să se trimită la război. Și asta în prima etapă”, spune acesta.

Şalaru: "George Simion vrea ca Rusia să fie vecina României”

Fostul prim-ministru Ion Sturza a declarat recent într-un interviu pentru presa de la București că, dacă pe ultima stă de metri lucrurile vor sta prost pentru coloana a cincea, ei vor fi nevoiți să întreprindă măsuri de destabilizare a situației pentru că vor fi constrânși de Moscova, a relatat jurnalistul.

„La ce am putea să ne așteptăm într-o astfel de situație extremă?”, l-a întrebat jurnalistul pe fostul ministru.

„La provocări sângeroase. Pentru Rusia, Republica Moldova este aproape la fel de importantă ca Ucraina acum. De aceea nu exclud vărsări de sânge, nu exclud implicarea trasnistrenilor, nu exclud comandouri din Trasnistria trimise aici în Chișinău, nu exclud implicare a armatei Rusiei de acolo în anumite provocări, fiindcă Rusia vrea o situație de conflict aici în Moldova. Ori controlul total, ori dezordine totală”, a explicat Șalaru.

Fostul demnitar susține că trebuie să înțelegem că „Rusia nu-l folosește doar pe Ilan Șor, îl foloseşte și pe George Simion și folosește și rețeaua AUR în Uniunea Europeană. Amintiți-vă ce a zis George Simion: „avem nevoie de 200.000 de voturi ca să învingem pe Maia Sandu la alegeri”. Deci, George Simion vrea ca Rusia să fie vecina României. George Simion vrea ca Rusia să stăpânească Republica Moldova. George Simion speră că va veni Putin în România și îl va pune președinte. Pe mulți, mulți ani înainte. George Simion speră că Rusia va învinge Ucraina și Ucraina va dispărea. Deci acești trădători nu sunt un reper pentru alegătorii din Republica Moldova, chiar unioniști. George Simion nu mai este unionist, el este prorus și face jocurile Rusei”.