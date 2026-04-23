Oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat la pușcărie, va ajunge iarași în fața magistraților: ,,Stabilirea adevărului”

Oligarhul Vladimir Plahotniuc, condamnat la închisoare în dosarul cunoscut drept „furtul miliardului”, prin care sistemul bancar moldovenesc a fost devalizat cu un miliard de dolari, va ajunge în perioada următoare din nou în fața instanței, unde vor fi examinate și alte dosare în care este vizat, afirmă procurorii.

,,Pe fiecare cauză penală în parte se lucrează și pot spune că, într-adevăr, Procuratura Anticorupție intenționează, în următoarea perioadă de timp, nu vreau să ofer termene exacte, însă sperăm ca, în câteva luni, să reușim să trimitem unele episoade și cauze penale în privința lui Plahotniuc în instanța de judecată. Nu urmărim acumularea de scopuri artificiale, ci stabilirea adevărului în aceste dosare”, a anunțat Marcel Dumbravan, șeful Procuraturii Anticorupție (PA) din Republica Moldova.

În prezent, cinci dosare penale ale lui Vladimir Plahotniuc se află în faza urmăririi penale, iar evoluția investigațiilor în unele dintre ele este dificilă, inclusiv din cauza faptului că în acestea figurează și alte persoane.

„Se lucrează nu doar în privința lui Plahotniuc. După cum cunoașteți, noi am anunțat și anterior că aceste cauze penale sunt destul de sofisticate și complicate. În aceste dosare nu figurează doar Vladimir Plahotniuc, ci mai multe persoane puse sub acuzare. Dosarele sunt foarte complexe și voluminoase”, a mai afirmat Marcel Dumbravan.

O altă problemă privind desfășurarea investigațiilor o reprezintă actele necesare din alte state, precum China sau Emiratele Arabe Unite.

,,Pe unele dosare se efectuează analize financiare complexe pentru a stabili beneficiarii reali, inclusiv în ceea ce îl privește pe Plahotniuc. Pe alte dosare se așteaptă rezultatele comisiilor rogatorii, inclusiv din Hong Kong, Singapore și Emiratele Arabe Unite, state cu care Procuratura întâmpină dificultăți în executarea acestor proceduri. Totuși, pe cale legislativă și juridică am identificat soluții și contacte suplimentare”, a adăugat șeful PA.

Unul dintre aceste dosare, aflat la etapa urmăririi penale, este cel inițiat pentru falsificarea documentelor, în contextul în care, în timpul reținerii și al descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost descoperite 11 pașapoarte emise de diferite state, sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, acesta deținea patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

,,În ceea ce privește dosarul privind falsificarea documentelor, s-au formulat mai multe comisii rogatorii în statele unde ar fi fost utilizate sau falsificate aceste acte, deoarece Procuratura Anticorupție a dispus efectuarea unei expertize, în urma căreia am primit informații că unele dintre aceste documente prezintă semne de falsificare. Prin urmare, urmează să acumulăm informații și din țările unde aceste acte ar fi fost presupus falsificate. Este posibil ca ele să fi fost falsificate atât în Republica Moldova, cât și în alte state. Noi urmează să stabilim identitatea entităților și a persoanelor implicate, precum și veridicitatea acestor documente”, a conchis Marcel Dumbravan.

În ceea ce privește celelalte patru anchete penale, într-una dintre ele este acuzat Vladimir Plahotniuc că i-ar fi oferit până la un milion de dolari lui Igor Dodon, pe atunci aflat la conducerea Republicii Moldova. În schimbul mitei, Igor Dodon, actualul lider al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), s-ar fi angajat să întreprindă mai multe acțiuni, printre care și înlăturarea răspunderii penale a lui Vladimir Plahotniuc pe teritoriul Federației Ruse, acuzații pe care socialistul le neagă.

Mandatul de arestare emis pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, prelungit cu 30 de zile

Celelalte se referă la un alt episod din „furtul miliardului”, la escrocherii la întreprinderea de stat „Metalferos” din Republica Moldova și la cumpărarea frauduloasă a blanchetelor pentru pașapoarte. Acesta neagă toate acuzațiile.

Ani grei de pușcărie

În data de 22 aprilie, oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, pedeapsa fiind dictată de magistrații de la Chișinău în dosarul „furtului miliardului”, la niciun an de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova.

Pe lângă privarea de libertate, instanța l-a impus pe inculpat să plătească despăgubiri de peste 63.000 de milioane de dolari și l-a privat de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de cinci ani.

,,S-a încasat din contul lui Plahotniuc Vladimir Gheorghe, în beneficiul statului, suma de 96 861, 28 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru extrădarea acestuia. S-a dispus menținerea sechestrelor aplicate la etapa urmăririi penale”, au precizat judecătorii.

Mai exact, a fost aplicat sechestrul asupra bunurilor ce aparțin inculpatului, în valoare de peste un miliard de lei moldovenești, fiind vorba de terenuri, capitalul social al unor companii, construcții, bunuri aflate în străinătate, precum și bani.

Pagube uriașe

Instanța l-a găsit vinovat pe oligarh pentru formarea și conducerea unei organizații criminale în perioada 2009–2019, prin intermediul căreia ar fi sustras o sumă uriașă de bani din sistemul bancar al Republicii Moldova, cauzând un prejudiciu de aproximativ 39,3 milioane de dolari și 3,5 milioane de euro.

Din acești bani, și-ar fi cumpărat un avion de tip Embraer Legacy 650, proprietăți, ar fi investit în afaceri, ar fi achitat diverse servicii juridice, medicale și turistice, precum și lucrări de construcții sau ar fi organizat evenimente și plătit datorii, mai afirmă responsabilii Procuraturii Anticorupție.

Vladimir Plahotniuc a lipsit de la ședință, iar avocatul Lucian Rogac a subliniat că sentința va fi contestată la Curtea de Apel Centru.

„Apărarea va formula apel și va face uz de toate căile legale interne și internaționale pentru anularea acestei sentințe”, a adăugat apărătorul Lucian Rogac.

„Vom analiza argumentele din sentință pentru a decide dacă o vom contesta, având în vedere blândețea pedepsei”, a subliniat procurorul Alexandru Cernei.

Cauza penală a fost judecată în perioada 03 octombrie 2025 – 22 aprilie 2026, iar inculpatul Vladimir Plahotniuc nu și-a recunoscut vina.

Oligarhul și-a aflat pedeapsa la aproape opt luni de la extrădarea sa din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe cu avionul, la șase ani de la fuga din țară.

De la revenirea sa în țara vecină și până în prezent, Vladimir Plahotniuc se află după gratii, fiind deținut în Penitenciarul nr. 13 din centrul Chișinăului.