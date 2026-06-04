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„Câinii-robot” înarmați ai Taiwanului, noua armă împotriva unei posibile invazii chineze

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Taiwanul testează o nouă generație de sisteme autonome de apărare care par desprinse din filmele SF: câini-roboți echipați cu mitraliere, capabili să patruleze, să supravegheze și să deschidă focul împotriva unor eventuale forțe de invazie. Autoritățile de la Taipei iau în calcul folosirea acestor platforme pe insulele izolate aflate în apropierea zonelor disputate cu China.

Câine robot taiwanez/FOTO:X
Câine robot taiwanez/FOTO:X

Institutul Național de Știință și Tehnologie Chung-Shan, principalul centru de cercetare militară al Taiwanului, a prezentat recent trei modele de câini-roboți dezvoltați pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere și sprijin tactic.

Destinați apărării insulelor vulnerabile

Taiwanul este guvernat democratic, însă Beijingul consideră insula parte a teritoriului său și nu exclude folosirea forței pentru a o aduce sub controlul Chinei continentale. În acest context, armata taiwaneză caută soluții tehnologice care să întărească apărarea unor teritorii greu de protejat.

Printre acestea se numără și Insulele Pratas, aflate în Marea Chinei de Sud, controlate de Taipei, dar revendicate de Beijing. Specialiștii militari le consideră printre cele mai expuse în cazul unei operațiuni militare chineze.

Potrivit planurilor analizate de autorități, câinii-roboți ar putea patrula litoralul acestor insule, detectând și descurajând eventuale tentative de debarcare.

Un model este dotat cu mitralieră

Cele trei variante prezentate au fost dezvoltate de compania americană Ghost Robotics, unul dintre principalii furnizori de sisteme robotizate pentru armata SUA.

Cel mai impresionant dintre modele este un robot patruped echipat cu o mitralieră complet funcțională, capabilă să fie operată de la distanță. Celelalte versiuni sunt orientate către misiuni de supraveghere și culegere de informații.

În cadrul evenimentului de prezentare, Jen Kuo-kuang, director adjunct al diviziei de cercetare pentru sisteme de rachete și armament din cadrul institutului militar taiwanez, a precizat că armata și-a exprimat interesul pentru astfel de platforme, însă nu a lansat încă o comandă oficială.

„Pușcașii marini consideră că există o nevoie urgentă pentru astfel de sisteme pe plaje și în zonele de coastă, inclusiv pentru misiuni de patrulare și inspecție desfășurate de garda de coastă în Nansha și Dongsha”, a declarat oficialul.

Rivalitatea din Marea Chinei de Sud

China și Taiwan revendică o mare parte din Marea Chinei de Sud, una dintre cele mai disputate regiuni maritime ale lumii. Deși tensiunile sunt constante, unele teritorii controlate de Taipei, precum insula Itu Aba, nu au fost până acum ținta unor acțiuni militare directe ale Beijingului.

Cu toate acestea, autoritățile taiwaneze accelerează investițiile în tehnologii autonome și sisteme fără pilot, considerate esențiale pentru descurajarea unei eventuale agresiuni.

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