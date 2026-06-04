Israelul și Libanul au convenit asupra aplicării unui armistițiu. Vor fi create zone aflate exclusiv sub controlul armatei libaneze

Israelul și Libanul au convenit miercuri asupra punerii în aplicare a unui armistițiu și asupra creării unor „zone pilot” aflate exclusiv sub controlul armatei libaneze, potrivit unei declarații comune publicate la finalul a două zile de negocieri desfășurate la Washington.

Acordul prevede încetarea focului și reprezintă un nou pas în eforturile de reducere a tensiunilor dintre Israel și gruparea șiită Hezbollah, susținută de Iran, notează BBC.

Potrivit declarației comune, aplicarea armistițiului este condiționată de încetarea completă a atacurilor de către Hezbollah și de retragerea tuturor membrilor organizației din zona aflată la sud de râul Litani, la aproximativ 30 de kilometri de frontiera cu Israelul.

Părțile au convenit, de asemenea, să accelereze crearea unor zone pilot în care Forțele Armate Libaneze vor exercita control exclusiv asupra teritoriului, fără prezența actorilor non-statali, o referire directă la Hezbollah.

„Aceste măsuri trebuie să permită progresul către un acord global de pace și securitate”, se arată în documentul comun.

Totodată, Statele Unite, Israelul și Libanul au reafirmat că viitorul relațiilor dintre cele două state trebuie decis exclusiv de guvernele suverane și au respins orice tentativă a unor state sau grupări de a influența acest proces. Mesajul este interpretat ca o referire la Iran, acuzat că sprijină Hezbollah și că încearcă să lege negocierile privind Libanul de dosarul nuclear iranian.

Președintele SUA, Donald Trump, a susținut anterior separarea discuțiilor privind Libanul de cele referitoare la Iran, în timp ce autoritățile de la Teheran consideră că cele două dosare sunt strâns legate.

Israelul și Libanul au convenit să participe la o nouă rundă de negocieri în săptămâna care începe pe 22 iunie, în vederea încheierii unui acord global.

Negocierile de la Washington au reprezentat a patra întâlnire directă dintre delegațiile israeliană și libaneză, în contextul în care cele două state nu au relații diplomatice.

Acordul intervine însă într-un climat marcat în continuare de violențe. Atacurile israeliene desfășurate miercuri în Liban au provocat moartea a nouă persoane, în timp ce Hezbollah a revendicat atacuri asupra unor poziții militare din nordul Israelului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a avertizat că suburbiile sudice ale Beirutului, considerate un bastion al Hezbollah, vor fi lovite dacă gruparea va continua atacurile asupra teritoriului israelian. La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a avertizat că orice atac asupra capitalei libaneze ar putea declanșa o reluare pe scară largă a conflictului în Orientul Mijlociu.

Potrivit autorităților libaneze, războiul declanșat la începutul lunii martie a provocat până în prezent moartea a 3.516 persoane și strămutarea a peste un milion de oameni. De partea israeliană, 26 de militari și un civil și-au pierdut viața în confruntările din Liban.