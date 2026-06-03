Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a primit marți echipa feminină de fotbal Naegohyang FC, prima câștigătoare nord-coreeană a Ligii Campionilor Asiei, potrivit agenției oficiale de știri din această țară, KCNA, citată de EFE.

Cu ocazia unui eveniment organizat pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a înfiinţării Şcolii Centrale de Formare a Cadrelor, principala instituţie de educaţie politică din Coreea de Nord, liderul a prezidat o ceremonie în cursul căreia a felicitat jucătoarele de la Naegohyang FC şi selecţionata feminină Under-17, recenta câştigătoare a Cupei Asiei la această categorie de vârstă, scrie Agerpres.

Pentru a celebra cele două trofee cucerite şi forța fotbalului feminin nord-coreean, cele două echipe au disputat un meci amical în prezența lui Kim Jong Un, care a profitat de ocazie în prealabil pentru a saluta şi felicita fiecare dintre jucătoare, care au plâns de emoţie la salutul liderului.

Kim Jong Un le-a urat mult succes în obţinerea mai multor medalii de aur şi trofee pentru ţara lor şi s-a fotografiat alături de jucătoare.

Naegohyang FC, din oraşul Phenian, a învins echipa japoneză Tokyo Verdy cu 1-0 în finala Ligii Campionilor Asiei, pe 23 mai, la Complexul Sportiv Suwon din Coreea de Sud..

Selecționata sud-coreeană sub 17 ani, o forță în fotbalul feminin, a câştigat la rândul ei titlul continental în urmă cu câteva săptămâni. Cu câteva luni mai devreme, echipa Coreei de Nord şi-a apărat cu succes titlul la Cupa Mondială Under-17, care a avut loc la Rabat, în Maroc, după ce a învins Olanda cu 3-0 în finală.