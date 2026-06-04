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Activitatea în instanțe și parchete, suspendată joi dimineață. Grefierii protestează față de noua lege a salarizării

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Personalul auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar protestează joi, 4 iunie 2026, față de prevederile proiectului noii legi a salarizării, iar activitatea în instanțe și parchete va fi suspendată în intervalul orar 08:00 – 12:00.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Potrivit Sindicatului Național al Grefei Judiciare Dicasterial, măsura a fost decisă în timpul consultărilor organizate pentru familia ocupațională de funcții bugetare „Justiție”, sindicaliștii acuzând faptul că proiectul legislativ ignoră revendicările personalului auxiliar de specialitate și conex.

Reprezentanții sindicatului susțin că actuala formă a legii perpetuează mecanismele care au dus, după adoptarea Legii nr. 153/2017, la plafonarea salariilor în perioada 2018-2022 și la apariția a mii de litigii salariale, executări silite și costuri suplimentare pentru stat.

Sindicaliștii afirmă că personalul auxiliar de specialitate și conex din instanțe și parchete nu a beneficiat de majorări salariale reale în ultimii zece ani, singurele creșteri fiind obținute prin hotărâri judecătorești definitive care au corectat aplicarea greșită a legislației salarizării.

„Actualul proiect al legii salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii cinci ani și la reluarea imediată a unui nou val de litigii sistemice în cadrul familiei ocupaționale «Justiție»”, transmit reprezentanții organizației sindicale.

Aceștia resping ferm forma actuală a proiectului, considerând că nu reflectă complexitatea și responsabilitatea activității desfășurate de personalul auxiliar și conex și că nu respectă principiile de ierarhizare, egalitate, nediscriminare, stimulare și sustenabilitate prevăzute chiar de proiectul legislativ.

Totodată, sindicaliștii au convocat o nouă Adunare Generală Extraordinară pentru data de 5 iunie 2026, când vor decide eventuale noi forme de protest, în funcție de concluziile discuțiilor programate la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

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