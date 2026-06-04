search
Joi, 4 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Lecția dură a războiului din Ucraina pentru NATO: centrele de comandă ale dronelor trebuie ascunse în subteran și mutate permanent

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

După mai bine de patru ani de război, Ucraina a devenit cel mai important laborator militar al lumii pentru utilizarea dronelor pe câmpul de luptă. Experiența acumulată cu prețul a mii de vieți oferă acum lecții valoroase pentru armatele NATO, care investesc masiv în dezvoltarea războiului fără pilot.

Operatori de drone ucraineni/FOTO:AFP
Operatori de drone ucraineni/FOTO:AFP

Una dintre concluziile cele mai importante trase de militarii ucraineni este că unitățile de drone și centrele lor de comandă au devenit ținte prioritare pentru inamic și trebuie protejate ca atare.

Potrivit lui Taras Berezoveț, șeful Departamentului de Cooperare Militară din cadrul Forțelor de Apărare Teritorială ale Ucrainei, armatele occidentale trebuie să renunțe la conceptul bazelor fixe și să adopte un model mult mai flexibil, bazat pe mobilitate și dispersare.

„Războiul dronelor este un joc continuu de-a șoarecele și pisica. Rușii caută permanent locațiile unităților noastre de drone”, a explicat oficialul ucrainean în cadrul unui summit dedicat tehnologiilor fără pilot organizat în Letonia.

Centre de comandă ascunse sub pământ

Experiența frontului a demonstrat că simpla camuflare nu mai este suficientă.

Pe măsură ce dronele de recunoaștere, sateliții și sistemele de interceptare devin tot mai performante, pozițiile fixe sunt descoperite rapid și transformate în ținte pentru rachete, drone kamikaze sau artilerie de precizie.

Din acest motiv, Ucraina a început să își amplaseze o parte dintre centrele de comandă și instruire în structuri subterane.

„Este mult mai costisitor, dar experiența noastră arată că aceste centre trebuie construite cât mai adânc posibil”, spune Berezoveț.

În multe cazuri, posturile de comandă sunt instalate în buncăre sau în locații special amenajate sub pământ, unde sunt mai greu de detectat și distrus.

Camioane și vehicule blindate transformate în centre de comandă

O altă soluție adoptată de Ucraina este mobilitatea permanentă.

Pentru a evita localizarea lor de către forțele ruse, multe centre de comandă funcționează din vehicule speciale, camioane sau transportoare blindate transformate în puncte de coordonare pentru operațiunile cu drone.

Aceste unități își schimbă frecvent poziția, uneori de mai multe ori pe zi.

La rândul lor, operatorii de drone lucrează adesea din adăposturi subterane sau din locații ascunse, pilotând aparatele de la distanțe cât mai mari de zona de luptă.

Măsurile nu sunt întâmplătoare. Potrivit Kievului, dronele sunt responsabile pentru aproximativ 90% din pierderile suferite de armata rusă pe linia frontului.

În aceste condiții, atât centrele de comandă, cât și piloții de drone au devenit ținte de maximă prioritate pentru Moscova.

Operatorii de drone, vânați sistematic

Militarii ucraineni afirmă că Rusia depune eforturi considerabile pentru identificarea și eliminarea specialiștilor care operează dronele.

„Operatorii sunt țintele principale ale unităților ruse. Ei încearcă să îi ucidă”, avertizează Berezoveț.

Atacurile nu se limitează la personalul aflat pe teren. Potrivit comandamentului Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, Rusia a încercat în repetate rânduri să lovească simultan liderii unor unități de drone, considerând că eliminarea acestora poate afecta grav capacitatea operațională a armatei ucrainene.

„Acum este războiul Europei”. De ce simpla supraviețuire a Ucrainei nu mai poate fi singurul obiectiv strategic al Occidentului

NATO trebuie să abandoneze modelul Războiului Rece

Concluziile trase de Ucraina coincid cu o schimbare de paradigmă care începe să se contureze și în statele occidentale.

Generalul Sir John Stringer, adjunctul comandantului suprem al NATO în Europa, consideră că războiul din Ucraina demonstrează limitele modelului tradițional de comandă și control folosit de Alianță după încheierea Războiului Rece.

Marile centre unice de operațiuni aeriene sau de comandă, considerate până acum simboluri ale eficienței militare occidentale, devin vulnerabilități majore într-un conflict modern.

În schimb, viitorul pare să aparțină rețelelor distribuite, cu numeroase centre de comandă mai mici, dispersate și greu de localizat.

Această abordare complică însă logistica și coordonarea, mai ales într-o alianță formată din zeci de state, unde mutarea unităților peste granițe presupune proceduri și aprobări complexe.

Lecția care depășește câmpul de luptă

Experiența ucraineană nu influențează doar armatele, ci și industria de apărare.

Mai multe companii care produc drone pentru armata ucraineană au abandonat modelul fabricilor gigantice și și-au dispersat capacitățile de producție în numeroase locații.

Ideea este simplă: dacă o fabrică este lovită, restul rețelei continuă să funcționeze.

Directorul companiei ucrainene Ark Robotics afirmă că firma sa evită deliberat construirea unei singure unități industriale de mari dimensiuni.

„O fabrică uriașă ar fi, teoretic, cea mai eficientă soluție. Dar într-un război devine imediat o țintă”, explică acesta.

Același model este urmat și de unii dintre cei mai mari producători ucraineni de drone, care operează simultan peste 15 centre de producție diferite.

Europa riscă să învețe lecția prea târziu

Experții din industrie avertizează că multe state europene continuă să gândească în termeni de pace, în timp ce Ucraina proiectează deja infrastructura militară pentru un conflict de mare intensitate.

Ucraina ar putea realiza o străpungere majoră pe front până la sfârșitul anului. Ce schimbări observă experții

Karmo Saar, reprezentant al companiei estoniene KrattWorks, furnizor de drone pentru Ucraina, consideră că restul Europei trebuie să învețe rapid din experiența Kievului.

Deși este mai ieftin și mai simplu să concentrezi producția într-o singură locație, acest model devine extrem de vulnerabil într-un război modern.

„Dacă va izbucni un conflict și nu vom aplica aceste lecții, cred că vom plăti scump”, avertizează acesta.

Războiul din Ucraina arată că viitoarele confruntări nu vor fi câștigate doar prin superioritate tehnologică, ci și prin capacitatea de a rămâne invizibil. În era dronelor și a supravegherii permanente, mobilitatea, dispersarea și infrastructura subterană devin la fel de importante ca armele în sine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
digi24.ro
image
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
stirileprotv.ro
image
De ce nu are voie Dani Mocanu să muncească în pușcărie. Manelistul cere degeaba să primească de lucru
gandul.ro
image
Mii de elevi și profesori intră într-o minivacanță înainte de finalul anului școlar
mediafax.ro
image
Adevărul despre revenirea lui Nicolae Stanciu în SuperLiga! Constantea: “Are contract până în iarnă! Noi l-am vrea la U Cluj!” Totul despre transferurile ardelenilor
fanatik.ro
image
Pe urmele lui Emil Gânj, cu poliţia pe urmele noastre. Noi detalii despre cel mai căutat infractor din România
libertatea.ro
image
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
digi24.ro
image
„Vreau să mă retrag din tenis acum!” » Conferința de presă șocantă a Arynei Sabalenka: „Am dat-o în bară!”
gsp.ro
image
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
digisport.ro
image
5 alimente „controversate” care îți pot proteja inima, potrivit nutriționiștilor
click.ro
image
Un apicultor capturează un roi de albine de pe trotuar, la Piața Romană din București: Imagini cu „intervenția” de pe artera aglomerată
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
cancan.ro
image
Pensia medie limită vârstă: 3.167 lei în luna mai. Pensia invaliditate: 1.084. Vești rele de la Casa de Pensii
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
prosport.ro
image
Ce autostrăzi ar putea fi inaugurate până la finalul anului 2026. Peste 250 de kilometri de drum de mare viteză sunt așteptați
playtech.ro
image
Cine este patronul din fotbal, cu o avere de 7 miliarde de euro, dispus să plătească taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, cerută de Iran
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
digisport.ro
image
Răul de avion, problema principală în sezonul vacanțelor. Trucurile care te ajută să ai un zbor liniștit
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea a decis demolarea casei din Italia. Ultimele poze cu construcția înainte de a fi stricată. Cum arată conacul care va renaște după modernizare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioanele de români cu pensii private! Bani mai mulți în buzunar pentru Pilonul 2
mediaflux.ro
image
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO | Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore după ce ar fi violat un minor
actualitate.net
image
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad Zamfirescu. Dan Helciug: „Am meu se pregătește de Bacalaureat”
click.ro
image
Aurelian Temișan, petrecere surpriză pentru Monica Davidescu. 20 de ani de căsnicie sărbătoriți alături de peste 260 de invitați. „O lună de zile am mimat relaxarea”
click.ro
image
Colesterolul, spaima românilor! Sfatul nutriționiștilor: „Consumați pește, usturoi și nuci!”. Leacurile solistei Gherghina Stancu: „Păpădie și cicoare”
click.ro
Regina Elisabeta Philip Andrew Charles Edward și Anne profimedia 0118978125 jpg
”Prințul pervers” a îngenuncheat monarhia britanică când i-au fost dezvăluite obiceiurile de obsedat. De ce l-a iubit Regina cel mai mult pe acest fiu dezaxat?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Rosia Montană Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (259) JPG
Minele de aur de la Roșia Montană, naționalizate de comuniști în 1948
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
image
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad Zamfirescu. Dan Helciug: „Am meu se pregătește de Bacalaureat”

OK! Magazine

image
Sex, putere și harem! Ce rol cheie aveau sclavele și AMANTELE în „lumea sângeroasă a succesiunii” din Imperiu

Click! Pentru femei

image
Michael Jackson, abuzat sexual în copilărie? „Culmea e că i se părea normal, o joacă...”

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!