Fostul preot Cristian Pomohaci, anchetat pentru agresiune sexuală asupra minorilor

Polițiștii din Mureș au efectuat, miercuri, mai multe percheziții într-un dosar în care fostul preot Cristian Pomohaci este acuzat de agresiune sexuală asupra minorilor.

Surse din cadrul anchetei susțin că perchezițiile au loc în cadrul unui dosar în care ar fi investigate fapte ce s-ar fi petrecut începând din anul 2022, fiind implicați şi minori. Una dintre locațiile vizate fiind situată în apropierea centrului municipiului Târgu Mureș, scrie Agerpres.

Tot surse din anchetă au precizat că procurorii suspectează că fostul preot i-ar fi ademenit pe băieți, cu vârste de 14 și 15 ani, și le-ar fi oferit inclusiv substanțe interzise.

Amintim că numele lui Cristian Pomohaci a mai fost legat în trecut de astfel de acuzații. În 2017, acesta a fost caterisit, după ce în spațiul public au apărut acuzații grave privind comportamentul său, inclusiv suspiciuni legate de încercarea de a întreține relații cu un minor. Fostul preot a negat acuzațiile.

De-a lungul timpului, acesta a mai fost vizat și de alte probleme juridice, fiind condamnat cu suspendare într-un dosar de evaziune fiscală. În același timp, unele dintre faptele din trecut s-au prescris, motiv pentru care nu a executat pedeapsa cu închisoarea.

În mai anul acesta, Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia a transmis o circulară către parohiile din județele Alba și Mureș în care atrage atenția asupra activității fostului preot Cristian Pomohaci, acuzat că desfășoară activități religioase fără recunoaștere canonică.

Potrivit documentului, Pomohaci oficia astfel de slujbe într-un spațiu din localitatea Ernei, județul Mureș. În acest context, Arhiepiscopia i-a îndemnat pe oameni să nu participe la aceste slujbe, să nu solicite „dezlegări” sau alte servicii religioase și să nu contribuie financiar la activitățile desfășurate în acel spațiu, despre care susține că nu are binecuvântarea Bisericii Ortodoxe Române