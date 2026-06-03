Alegeri primare SUA 2026. Lovitură pentru Donald Trump în Iowa și incertitudine majoră în California

Primele rezultate ale alegerilor primare desfășurate, marți, 2 iunie în mai multe state americane indică o competiție extrem de strânsă în California și o surpriză majoră în Iowa, unde candidatul susținut de președintele Donald Trump a pierdut nominalizarea republicană pentru funcția de guvernator.

Înfrângere neașteptată pentru candidatul susținut de Trump în Iowa

Congresmanul republican Randy Feenstra, considerat până recent favorit în cursa pentru nominalizarea partidului său la funcția de guvernator al statului Iowa, și-a recunoscut înfrângerea marți seară. Rezultatul este cu atât mai notabil cu cât Feenstra primise în ultimele zile ale campaniei sprijinul explicit al președintelui Donald Trump.

Câștigătorul scrutinului, omul de afaceri și fermierul Zach Lahn, a desfășurat o campanie inspirată de retorica politică a lui Trump, promovând sloganuri precum „Make Iowa Healthy Again” și „Iowa First”. El a pledat pentru limitarea proprietății funciare deținute de investitori străini și din afara statului și a criticat influența elitelor globale.

Lahn a beneficiat de sprijinul organizației conservatoare Turning Point USA și al unor activiști republicani locali care îl considerau pe Feenstra prea apropiat de establishmentul politic de la Washington.

Rezultatul reprezintă una dintre rarele înfrângeri electorale pentru un candidat susținut de Trump în actualul ciclu electoral și ridică întrebări privind influența președintelui în unele state tradițional republicane.

Nemulțumiri economice în Iowa

Analiștii politici consideră că dificultățile economice resimțite de fermierii din Iowa au contribuit la schimbarea climatului politic. Tarifele comerciale promovate de administrația Trump și măsurile de retorsiune adoptate de China au afectat exporturile agricole ale statului.

În plus, conflictul dintre Israel și Iran a dus la creșterea costurilor combustibililor și îngrășămintelor, amplificând presiunile asupra sectorului agricol.

Un sondaj recent YouGov/Economist indică faptul că Trump are în Iowa un rating net de aprobare de minus 20%.

În alegerile generale din noiembrie, Zach Lahn îl va înfrunta pe democratul Rob Sand, actual auditor al statului.

Cursa pentru Senatul SUA în Iowa devine competitivă

Democrații văd, de asemenea, o oportunitate în cursa pentru locul din Senat rămas vacant după retragerea republicanei Joni Ernst.

Josh Turek, de două ori campion paralimpic și reprezentant al Partidului Democrat, a câștigat nominalizarea formațiunii sale și o va înfrunta pe republicana Ashley Hinson.

Mai multe organizații specializate în analiza electorală au reclasificat atât cursa pentru guvernator, cât și cea pentru Senat drept competiții echilibrate sau ușor favorabile republicanilor.

California: o cursă pentru guvernator încă indecisă

În California, cel mai populat stat american, procesul de numărare a voturilor continuă, iar rezultatul alegerilor primare pentru funcția de guvernator rămâne incert.

Potrivit rezultatelor preliminare, republicanul Steve Hilton conduce cu aproximativ 28% din voturi. Acesta este urmat îndeaproape de democratul Xavier Becerra, fost secretar al sănătății în administrația Biden.

Pe locul al treilea se află miliardarul și activistul pentru climă Tom Steyer, care a obținut aproximativ 20% din voturi.

„Visul californian este încă viu în această seară”, le-a transmis Becerra susținătorilor săi, în timp ce Hilton a declarat că peste un milion de alegători i-au oferit sprijin pentru a conduce statul într-o nouă direcție.

Steyer a îndemnat la răbdare, afirmând că „fiecare buletin de vot trebuie numărat”.

Sistemul electoral din California complică prognozele

California utilizează un sistem electoral cunoscut drept alegeri primare comune, în care toți candidații, indiferent de afilierea politică, apar pe același buletin de vot. Primii doi clasați avansează în alegerile generale din noiembrie.

Acest mecanism a generat îngrijorări în rândul democraților, care se temeau că numărul mare de candidați ai partidului ar putea fragmenta votul și permite calificarea a doi republicani în turul decisiv.

În plus, popularitatea votului prin corespondență în California face ca numărarea completă a voturilor să dureze adesea mai multe zile sau chiar săptămâni.

Un scrutin fără favorit clar

Alegerile pentru succesiunea guvernatorului democrat Gavin Newsom au fost considerate printre cele mai imprevizibile din istoria recentă a statului.

Absența unor figuri democratice importante din competiție, inclusiv a fostei vicepreședinte Kamala Harris, a creat un vid de leadership și a favorizat apariția unui număr mare de candidați.

Campania a fost marcată de teme precum costul ridicat al locuințelor, lipsa accesibilității economice, problema persoanelor fără adăpost și riscul incendiilor de vegetație.

În ultimele luni, Xavier Becerra a înregistrat o creștere semnificativă în sondaje, după retragerea congresmanului Eric Swalwell din cursă pe fondul unor acuzații de comportament sexual inadecvat, pe care acesta le respinge.

Pe măsură ce voturile continuă să fie numărate, atenția observatorilor politici se concentrează asupra Californiei, unde rezultatul final ar putea redefini echilibrul de putere atât în Partidul Democrat, cât și în cel Republican.

Alegeri pentru primăria Los Angelesului

În paralel, primarul în funcție al Los Angelesului, Karen Bass, s-a calificat pentru alegerile generale din noiembrie.

Ea este urmată de Spencer Pratt, fostă vedetă de televiziune și candidat republican susținut de Donald Trump.

Bass a intrat în campanie cu un nivel redus de popularitate, după criticile generate de reacția administrației sale la incendiile devastatoare care au afectat orașul în 2025.

Candidați istorici în New Mexico și noi fețe în New Jersey

Scrutinul de la 2 iunie a marcat și momente de premieră istorică în alte regiuni ale Statelor Unite.

În New Mexico, democrații au nominalizat-o pe Deb Haaland, în vârstă de 65 de ani, pentru funcția de guvernator. Dacă va câștiga în noiembrie în fața republicanului Gregg Hull, Haaland va deveni prima femeie de origine nativ-americană din istoria SUA care conduce un stat. Dezbaterea electorală locală se va concentra pe gestionarea veniturilor record din petrol (peste 850 de milioane de dolari), stimulate de criza energetică globală generată de conflictul din Orientul Mijlociu.

În New Jersey, în districtul electoral 7, un teritoriu cheie și extrem de bogat, democrata Rebecca Bennett, fost pilot de elicopter în cadrul Marinei SUA, a câștigat alegerile primare. Ea îl va provoca pe congresmanul republican în exercițiu Tom Kean Jr., a cărui absență de aproape trei luni din Congres, din motive medicale neprecizate, a generat controverse locale în ciuda mesajelor de susținere venite de la Casa Albă.

Aceste alegeri primare vin într-un moment intern delicat pentru administrația Trump. Pe lângă eșecul din Iowa, Casa Albă a fost nevoită recent să renunțe la un fond propus de 1,8 miliarde de dolari destinate despăgubirii persoanelor care reclamau investigații politice sub fostele administrații.

Deși Trump a înregistrat recent succese electorale prin candidații susținuți în Kentucky, Texas și Carolina de Sud, rezultatele din Iowa demonstrează că electoratul rural din „centrul agricol” al Americii rămâne imprevizibil în perspectiva alegerilor intermediare din această toamnă.