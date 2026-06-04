search
Joi, 4 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Parlamentul României, sub anarhie. De ce un guvern fără sprijin în legislativ riscă să fie condamnat încă din fașă

0
Analize Adevărul
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Lipsa unei majorități clare și negocierile pentru formarea noului guvern aduc în prim-plan un scenariu periculos pentru stabilitatea României. Fără o majoritate parlamentară solidă clar asumată, partidele politice votează proiecte de lege exclusiv pe baza intereselor de moment. Într-o analiză pentru „Adevărul”, consultant politic, Cristian Andrei - directorul Agenției de Rating Politic, avertizează că un guvern minoritar sau tehnocrat, lipsit de o susținere stabilă, riscă să devină un simplu instrument în mâinile unor alianțe toxice de culise.

Plenul reunit al Parlamentului, la dezbaterea moțiunii de cenzură împotriva guvernului Bolojan
Plenul reunit al Parlamentului. FOTO: Inquam Photos

După destrămarea coaliției dintre PSD, PNL, USR și UDMR, anarhia pare să fi pus stăpânire pe Parlamentul României. Marți, în Senat, PSD, AUR și UDMR și-au împărțit la vot conducerea Institutului Cultural Român. Tot în aceeași zi, USR și AUR au susținut un proiect de lege pentru alegerea primarilor în două tururi, însă inițiativa a fost respinsă prin voturile PSD, PNL și UDMR. Apoi, USR, PNL și AUR au votat pentru eliminarea suprataxării contractelor part-time. 

Cine e la putere? Nimeni nu mai știe

Primul și cel mai important risc al fragmentării parlamentare, susține Cristian Andrei, este estomparea graniței dintre putere și opoziție, un fenomen care poate alimenta instabilitatea politică și poate crea un teren favorabil pentru discursurile populiste și extremiste.

„Principalul risc este că oamenii nu mai înțeleg cine e puterea și opoziția și asta naște haos politic, populism, extremism. Ideea asta că am putea avea la București un soi de politică „bruxelleză”, cu multe grupuri parlamentare care negociază orice în funcție de o agendă și care pot depăși granițele ideologice și totul e pe masă la mezat - este nefuncțională și absurdă într-o Românie care merge spre tribalizare, cu falii sociale politice uriașe. România merge acum spre blocuri politice mari, nu spre o politică de nișe”, arată el..

Dincolo de haosul vizibil din plen, Cristian Andrei avertizează că, în spatele aparentei fragmentări a Parlamentului, se conturează riscul unor alianțe informale, construite în afara unor angajamente politice asumate public și fără o răspundere clară în fața electoratului.

„Riscul este ca sub fragmentarea Parlamentului să se nască de fapt alianțe toxice, mai puțin vizibile, care iau decizii majore în plen, sau care ajung să impună de fapt oameni cheie în funcții - dar care să nu-și asume ca atare responsabilitatea. O conducere din umbră, iresponsabilă, e cel mai negru scenariu pentru România”, subliniază Cristian Andrei.

Haiducia parlamentară ar putea face praf finanțele țării

În contextul în care România se află sub procedura de deficit excesiv a Comisiei Europene și și-a asumat reducerea deficitului bugetar la 6% din PIB în acest an, adoptarea de către Parlament a unor măsuri cu caracter populist, fără surse clare de finanțare, reprezintă un risc major suplimentar pentru stabilitatea finanțelor publice. În anul 2008, în contextul în care România se îndrepta cu pași repezi spre criza economică, Parlamentul, dominat și atunci de PSD, a adoptat majorarea cu 50% a salariilor profesorilor, în ciuda opoziției premierului de la acel moment, Călin Popescu Tăriceanu.

„Există și acest risc al haiduciei parlamentare, în care, fără nicio răspundere față de conducerea țării, să se ia decizii de dragul imaginii, fără cap și fără coadă, fără un program, fără o direcție, fără asumare. De fapt, problema mai mare este lipsa de asumare a puterii, a răspunderii, care duce la haos în societate”, a explicat consultantul politic.

La o lună de la demiterea, prin moțiune de cenzură, a guvernului condus de Ilie Bolojan, singurele variante conturate în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni sunt un guvern tehnocrat sau un guvern minoritar, ambele considerate fragile în raport cu actuala configurație parlamentară. Cu alte cuvinte, explică Cristian Andrei, un asemenea cabinet ar fi obligat să negocieze în mod constant cu grupurile parlamentare, pentru a evita blocarea sau modificarea substanțială a inițiativelor sale în procesul legislativ.

„Un guvern tehnocrat, independent sau minoritar va negocia permanent cu facțiunile din Parlament, altfel nu are cum rezista. Nu are cum să meargă pe o agendă împotriva Parlamentului. De aceea e nevoie de negocieri lungi în prealabil, de o majoritatea asumată în Parlament, altfel un astfel de cabinet e doar o iluzie", a arătat consultantul politic.

Marea problemă, detaliază Cristian Andrei, este că un astfel de cabinet nu va putea controla decât anumite decizii, în niciun caz întreaga activitate parlamentară.

„Problema e că un astfel de cabinet va putea controla doar anumite capitole și decizii agreate, dar nu toată activitatea Parlamentară, unde se vor putea strecura și alte înțelegeri. Va fi terenul perfect pentru partide să facă jocul de tipul: și la putere, și-n opoziție - să pretindă că susțin guvernul, dar să-l atace permanent în Parlament. Puterea unui astfel de cabinet ar fi limitată. Cabinetele de acest fel sunt de fapt cabinete cu susținere politică”, a conchis Cristian Andrei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a Kremlinului după ce Ucraina a atacat Sankt Petersburg chiar în timpul Forumului la care trebuie să participe și Putin
digi24.ro
image
Câți bani a strâns un român plătit cu salariul mediu în 18 ani de contribuții la Pilonul II. Din 2027 se schimbă regulile
stirileprotv.ro
image
Criza politică dă peste cap Constituția. La o lună după ce a fost demis, Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, dar miniștrii interimari trebuie să plece. Experții avertizează: „Ce se întâmplă n-are nicio legătură cu Constituția, cu democrația, cu nimic”
gandul.ro
image
Mii de elevi și profesori intră într-o minivacanță înainte de finalul anului școlar
mediafax.ro
image
Cine este patronul din fotbal, cu o avere de 7 miliarde de euro, dispus să plătească taxa de tranzit prin Strâmtoarea Ormuz, cerută de Iran
fanatik.ro
image
Donald Trump spune că Mojtaba Khamenei este viu și „absolut implicat” în negocieri și că vrea să-l întâlnească
libertatea.ro
image
Verdict final în cazul dublei crime din Iași: Studentul marocan a scăpat de pedeapsa inițială. Cum a încercat să își acopere urmele
digi24.ro
image
„Vreau să mă retrag din tenis acum!” » Conferința de presă șocantă a Arynei Sabalenka: „Am dat-o în bară!”
gsp.ro
image
Țiriac jr., motivul pentru care Sorana Cîrstea a luat cea mai importantă decizie din viața ei: ”E normal la vârsta mea”
digisport.ro
image
Răul de avion, problema principală în sezonul vacanțelor. Trucurile care te ajută să ai un zbor liniștit
click.ro
image
Un apicultor capturează un roi de albine de pe trotuar, la Piața Romană din București: Imagini cu „intervenția” de pe artera aglomerată
antena3.ro
image
Explodează tarifele la asigurările auto. ASF a publicat noile tarife pentru RCA. Cât ajung de acum să plătească şoferii
zf.ro
image
Motivul ULUITOR pentru care Vlad Verdeș și-a ucis tatăl. Ce se află în spatele crimei din Piatra Neamț
cancan.ro
image
Pensiile speciale ale magistraților - 25.586 lei, cât 9 pensiii normale sau 50 indemnizații de handicap
newsweek.ro
image
FOTO. Ce imagini! Ioana Tamaș și Adelina Pestrițu s-au dezlănțuit la Istanbul
prosport.ro
image
Ce autostrăzi ar putea fi inaugurate până la finalul anului 2026. Peste 250 de kilometri de drum de mare viteză sunt așteptați
playtech.ro
image
Acord cu emoții între Mohammed Kamara și Rapid! Daniel Pancu: ”Dacă trece vizita medicală…”. Exclusiv
fanatik.ro
image
5.500 de euro pentru fiecare locuitor. Ce județe primesc cei mai mulți bani europeni raportat la populație. „Campionii" la fonduri adună de trei ori peste cele mai slabe județe
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Darius Olaru, în fața transferului carierei, direct în Champions League!
digisport.ro
image
Toată lumea spală greșit șosetele albe. Metoda simplă care le redă albul impecabil fără înălbitor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Gabriela Cristea a decis demolarea casei din Italia. Ultimele poze cu construcția înainte de a fi stricată. Cum arată conacul care va renaște după modernizare / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vești bune pentru milioanele de români cu pensii private! Bani mai mulți în buzunar pentru Pilonul 2
mediaflux.ro
image
Un fost mare portar a șocat o jurnalistă. „Mort” de beat la interviu: „Groaznic. Nici nu putea vorbi...
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
VIDEO | Cristian Pomohaci, reținut pentru 24 de ore după ce ar fi violat un minor
actualitate.net
image
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad Zamfirescu. Dan Helciug: „Am meu se pregătește de Bacalaureat”
click.ro
image
Aurelian Temișan, petrecere surpriză pentru Monica Davidescu. 20 de ani de căsnicie sărbătoriți alături de peste 260 de invitați. „O lună de zile am mimat relaxarea”
click.ro
image
Colesterolul, spaima românilor! Sfatul nutriționiștilor: „Consumați pește, usturoi și nuci!”. Leacurile solistei Gherghina Stancu: „Păpădie și cicoare”
click.ro
Mette Marit și fiica Ingrid Alexandra, Profimedia (2) jpg
Noi semne că prințesa e grav bolnavă și poate nu mai apucă să ajungă regină. Cel mai recent gest al fiicei sale îngrijorează regatul Norvegiei
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Zidurile reconstruite ale orașului antic Argishtihinili (© EvgenyGenkin / Wikimedia Commons)
Un vast sistem hidraulic ascuns, descoperit în jurul unei fortărețe antice din Armenia
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ospăț princiar! Cine l-a răsfățat pe Irinel Columbeanu cu tort, caracatiță și cârnăciori oltenești, de ziua lui. A fost invitată și asistenta medicală: „Nu l-a scăpat din ochi!”
image
Final de an școlar! Ce copii de reclamă au Tavi Colen, Andrei Duban și Vlad Zamfirescu. Dan Helciug: „Am meu se pregătește de Bacalaureat”

OK! Magazine

image
Sex, putere și harem! Ce rol cheie aveau sclavele și AMANTELE în „lumea sângeroasă a succesiunii” din Imperiu

Click! Pentru femei

image
Michael Jackson, abuzat sexual în copilărie? „Culmea e că i se părea normal, o joacă...”

Click! Sănătate

image
Mănânci banane des? Iată ce efect nebănuit au asupra colesterolului tău!